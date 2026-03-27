Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC

Thứ sáu, 14:15 27/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đình Tú - chàng diễn viên quê Bắc Ninh hiện tại đã trở thành gương mặt quen thuộc trong phim giờ vàng của VTV. Điều đáng chú ý là anh còn đóng 4 phim đều có chữ "nắng".

Nam diễn viên Đình Tú gây chú ý khi chia sẻ một chi tiết thú vị trong sự nghiệp, đó là anh đã tham gia tới 4 dự án phim truyền hình đều có chữ "Nắng" của VFC: Thương ngày nắng về, Gặp em ngày nắng, Hướng dương ngược nắng và dự án mới nhất Ngược đường ngược nắng.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC - Ảnh 2.

Đình Tú và Ngọc Huyền trong buổi họp báo phim Ngược đường ngược nắng

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim mới, Đình Tú cho hay, khi nhận lời tham gia "Ngược đường ngược nắng", anh từng băn khoăn liệu đây có phải tên chính thức của dự án hay chỉ là tên tạm thời. Bởi anh đã đóng khá nhiều phim có chữ ‘Nắng’ nên khi nghe tên dự án, anh cũng hỏi ê-kíp xem tên phim đã ‘chốt’ chưa hay đó chỉ là cái tên tạm trước khi phim lên sóng.

Tuy nhiên, càng tìm hiểu kịch bản, anh càng nhận ra cái tên này hoàn toàn phù hợp với tinh thần bộ phim. Theo Đình Tú, "Ngược đường ngược nắng" không chỉ là một cụm từ giàu tính hình ảnh mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Đó là câu chuyện về những con người không lựa chọn con đường bằng phẳng, an toàn, mà dám đi ngược lại số đông, chấp nhận khó khăn để theo đuổi lý tưởng và giá trị riêng.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC - Ảnh 3.

Đình Tú và Quỳnh Kool trong phim Hướng dương ngược nắng.


Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC - Ảnh 4.

Đình Tú đóng cặp cùng Huyền Lizzie trong Thương ngày nắng về

Bộ phim khai thác sự đối lập giữa hai thế hệ trong cùng một gia đình, một là lớp ông bà, bố mẹ đang nỗ lực gìn giữ làng nghề truyền thống; hai là thế hệ trẻ với những khát khao tự do, muốn làm công việc mình yêu thích thay vì tiếp nối nghề cũ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở chỗ chính những người trẻ lại chọn "ngược đường ngược nắng", quay trở về quê hương, tìm cách làm mới nghề truyền thống, thổi vào đó hơi thở hiện đại để phát triển bền vững hơn.

Đình Tú cho rằng, đây là một thông điệp rất đáng suy ngẫm trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhiều người trẻ rời quê lên thành phố lập nghiệp, thích bay nhảy, thích tự do làm việc mình muốn.

Nhìn lại hành trình diễn xuất của mình, Đình Tú cũng thẳng thắn nói về sự thay đổi trong cách lựa chọn vai diễn.

Trước khi lập gia đình, anh thường xuyên được các đạo diễn giao cho những vai công tử, có phần ngổ ngáo, tinh nghịch. "Khi đi chơi với các anh đạo diễn, tôi hay nói chuyện vui vẻ, thậm chí hơi ‘nhố nhăng’ một chút nên mọi người hay giao những vai như vậy", anh kể.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, anh muốn được giao những vai diễn trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý rõ nét hơn. Dù trong Ngược đường ngược nắng, anh vẫn giữ được sự vui vẻ, cá tính riêng nhưng nhân vật của anh cũng có nội tâm phức tạp hơn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, anh sẵn sàng dốc hết lòng cho người mình yêu.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC - Ảnh 5.

Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong phim Ngược đường ngược nắng

Nam diễn viên cho biết, việc lập gia đình không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận nghề nghiệp. "Tôi mong rằng sau khi có gia đình, mình sẽ trưởng thành hơn, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong diễn xuất. Tôi muốn thử sức với nhiều dạng vai có chiều sâu, có sự giằng xé nội tâm nhiều hơn", Đình Tú bày tỏ.

Một chi tiết thú vị khác được anh chia sẻ tại họp báo là câu chuyện đóng phim cùng vợ. Trước khi kết hôn, cả hai từng nói vui với nhau rằng nếu có cơ hội đóng chung một bộ phim với vai trò người yêu, không biết cảm giác sẽ như thế nào, liệu có ngại hay không. Thế nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, Đình Tú lại rơi vào trạng thái… lo lắng.

Anh kể, ngoài đời hai vợ chồng vốn rất vui vẻ, thường xuyên trêu đùa nhau. Chính vì vậy, khi bước vào những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc nghiêm túc, cả hai lại dễ… bật cười. "Có những cảnh quay, hai vợ chồng nhìn nhau là cười", anh chia sẻ. Dù vậy, chính sự thoải mái đó cũng giúp họ phối hợp ăn ý hơn, tạo nên những phân đoạn tự nhiên, chân thật trên màn ảnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top