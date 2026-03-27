Nam diễn viên quê Bắc Ninh góp mặt trong 4 bộ phim có chữ ‘nắng’ của VFC
GĐXH - Đình Tú - chàng diễn viên quê Bắc Ninh hiện tại đã trở thành gương mặt quen thuộc trong phim giờ vàng của VTV. Điều đáng chú ý là anh còn đóng 4 phim đều có chữ "nắng".
Nam diễn viên Đình Tú gây chú ý khi chia sẻ một chi tiết thú vị trong sự nghiệp, đó là anh đã tham gia tới 4 dự án phim truyền hình đều có chữ "Nắng" của VFC: Thương ngày nắng về, Gặp em ngày nắng, Hướng dương ngược nắng và dự án mới nhất Ngược đường ngược nắng.
Đình Tú và Ngọc Huyền trong buổi họp báo phim Ngược đường ngược nắng
Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt phim mới, Đình Tú cho hay, khi nhận lời tham gia "Ngược đường ngược nắng", anh từng băn khoăn liệu đây có phải tên chính thức của dự án hay chỉ là tên tạm thời. Bởi anh đã đóng khá nhiều phim có chữ ‘Nắng’ nên khi nghe tên dự án, anh cũng hỏi ê-kíp xem tên phim đã ‘chốt’ chưa hay đó chỉ là cái tên tạm trước khi phim lên sóng.
Tuy nhiên, càng tìm hiểu kịch bản, anh càng nhận ra cái tên này hoàn toàn phù hợp với tinh thần bộ phim. Theo Đình Tú, "Ngược đường ngược nắng" không chỉ là một cụm từ giàu tính hình ảnh mà còn mang ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Đó là câu chuyện về những con người không lựa chọn con đường bằng phẳng, an toàn, mà dám đi ngược lại số đông, chấp nhận khó khăn để theo đuổi lý tưởng và giá trị riêng.
Đình Tú đóng cặp cùng Huyền Lizzie trong Thương ngày nắng về
Bộ phim khai thác sự đối lập giữa hai thế hệ trong cùng một gia đình, một là lớp ông bà, bố mẹ đang nỗ lực gìn giữ làng nghề truyền thống; hai là thế hệ trẻ với những khát khao tự do, muốn làm công việc mình yêu thích thay vì tiếp nối nghề cũ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở chỗ chính những người trẻ lại chọn "ngược đường ngược nắng", quay trở về quê hương, tìm cách làm mới nghề truyền thống, thổi vào đó hơi thở hiện đại để phát triển bền vững hơn.
Đình Tú cho rằng, đây là một thông điệp rất đáng suy ngẫm trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi nhiều người trẻ rời quê lên thành phố lập nghiệp, thích bay nhảy, thích tự do làm việc mình muốn.
Nhìn lại hành trình diễn xuất của mình, Đình Tú cũng thẳng thắn nói về sự thay đổi trong cách lựa chọn vai diễn.
Trước khi lập gia đình, anh thường xuyên được các đạo diễn giao cho những vai công tử, có phần ngổ ngáo, tinh nghịch. "Khi đi chơi với các anh đạo diễn, tôi hay nói chuyện vui vẻ, thậm chí hơi ‘nhố nhăng’ một chút nên mọi người hay giao những vai như vậy", anh kể.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, anh muốn được giao những vai diễn trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý rõ nét hơn. Dù trong Ngược đường ngược nắng, anh vẫn giữ được sự vui vẻ, cá tính riêng nhưng nhân vật của anh cũng có nội tâm phức tạp hơn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, anh sẵn sàng dốc hết lòng cho người mình yêu.
Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong phim Ngược đường ngược nắng
Nam diễn viên cho biết, việc lập gia đình không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận nghề nghiệp. "Tôi mong rằng sau khi có gia đình, mình sẽ trưởng thành hơn, không chỉ trong cuộc sống mà cả trong diễn xuất. Tôi muốn thử sức với nhiều dạng vai có chiều sâu, có sự giằng xé nội tâm nhiều hơn", Đình Tú bày tỏ.
Một chi tiết thú vị khác được anh chia sẻ tại họp báo là câu chuyện đóng phim cùng vợ. Trước khi kết hôn, cả hai từng nói vui với nhau rằng nếu có cơ hội đóng chung một bộ phim với vai trò người yêu, không biết cảm giác sẽ như thế nào, liệu có ngại hay không. Thế nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, Đình Tú lại rơi vào trạng thái… lo lắng.
Anh kể, ngoài đời hai vợ chồng vốn rất vui vẻ, thường xuyên trêu đùa nhau. Chính vì vậy, khi bước vào những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc nghiêm túc, cả hai lại dễ… bật cười. "Có những cảnh quay, hai vợ chồng nhìn nhau là cười", anh chia sẻ. Dù vậy, chính sự thoải mái đó cũng giúp họ phối hợp ăn ý hơn, tạo nên những phân đoạn tự nhiên, chân thật trên màn ảnh.
Phim hành động Thái Lan ra rạp vào tháng 4 gây sốt vì tình tiết đặc biệtXem - nghe - đọc - 6 phút trước
GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.
Taylor Swift phá kỷ lục về giải thưởngThế giới showbiz - 36 phút trước
GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.
Bất ngờ phát hiện ông chủ quán phở là bố đẻ của mìnhXem - nghe - đọc - 36 phút trước
GĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.
Hé lộ bất ngờ trong 'Cuộc hẹn với tháng Ba' trên VTV3Giải trí - 36 phút trước
GĐXH - Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hoá - Giải trí khởi động hành trình mới bất ngờ thú vị.
Giải cứu được nhiều con tin nhưng chưa tìm thấy con gái của Thượng tướng Hà Đình QuânXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.
Tuổi U60, danh ca Ngọc Sơn lên chức cha?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Danh ca Ngọc Sơn mới đây khoe hình ảnh bế 2 em bé mới sinh trên tay. Thông tin này đã làm cho khán giả bất ngờ và nhiều người đồn đoán, nam danh ca đã lên chức cha ở tuổi U60.
HIEUTHUHAI và dàn anh trai, em xinh hội tụ tại concert đặc biệt ở Gia LaiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Trong chương trình khai mạc "Năm Du lịch Quốc gia 2026" tổ chức tại Gia Lai, dàn anh trai, em xinh đã hội tụ tạo nên một đêm nhạc sôi động, thu hút được nhiều khán giả.
Phim nối sóng 'Không giới hạn' có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Sau khi bộ phim "Không giới hạn" kết thúc, phim "Ngược đường ngược nắng" sẽ nối sóng hứa hẹn mang đến những câu chuyện cảm động về tình người.
Lưu Hiểu Khánh không chia một xu cho người thânThế giới showbiz - 8 giờ trước
Diễn viên Lưu Hiểu Khánh bức xúc, lên tiếng phủ nhận tin đồn qua đời do chính người cháu ruột lan truyền. Gia đình người em gái của nữ diễn viên phản hồi thông tin, tỏ ra lo lắng cho chị gái.
Đời thực làm mẹ đơn thân trong bình dị của nữ diễn viên 'vũ trụ' VFC nổi tiếng phim giờ vàngGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền ở tuổi 36 có một sự nghiệp rực rỡ với những vai diễn thành công trên phim giờ vàng. Ngoài ra, ở đời thực, cô hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống làm mẹ đơn thân.
Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ LinhGiải trí
GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiết lộ sự chuẩn bị cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) với tâm thế nước chủ nhà.