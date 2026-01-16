Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Nam NSƯT quê Hải Phòng mang quân hàm Đại tá vào vai Chủ tịch tỉnh trong 'Lằn ranh' là ai? GĐXH - NSƯT Phạm Cường mới đây đã vào vai ông Nguyễn Văn Thủy – Chủ tịch tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trên phim, nam nghệ sĩ quê Hải Phòng rất quyền lực, còn ngoài đời anh, có cuộc sống ra sao?

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng tập ghi hình tại Hải Phòng. Vợ chồng diễn viên trẻ Đình Tú - Ngọc Huyền cũng bày tỏ nhiều cảm xúc.

Ngọc Huyền cho hay, cô và Đình Tú luôn mong muốn cùng nhau làm một điều gì đó, hay cùng tham gia một hoạt động nào đó ý nghĩa cho cộng đồng, do đó, bộ đôi không giấu được hạnh phúc khi được cùng nhau tham gia Mái ấm gia đình Việt.

Diễn viên Đình Tú cũng tiết lộ bản thân nhiều lần lỡ hẹn với "Mái ấm gia đình Việt" vì bận rộn với công việc. Tuy nhiên, nam diễn viên luôn theo dõi chương trình, không giấu được sự xót xa khi thấy các em nhỏ trong chương trình sớm chịu khó khăn.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền rơi nước mắt khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong chương trình.

Đình Tú cho hay, ngay sau khi cưới Ngọc Huyền, hai vợ chồng đã chủ động liên hệ với chương trình để xin lịch ghi hình, bày tỏ mong muốn tham gia chương trình. Tại Hải Phòng, bộ đôi Đình Tú – Ngọc Huyền không giấu được sự xúc động khi lắng nghe câu chuyện bất hạnh của các em nhỏ. Ngọc Huyền liên tục lau nước mắt, động viên các em nhỏ.

Đình Tú cũng khích lệ, chia sẻ với các em những tình cảm đặc biệt. Cả hai không chỉ đã cùng các em nhỏ vượt qua thử thách mà còn trích tiền túi, dành tặng những món quà ý nghĩa gửi đến gia đình các em.

Diễn viên Thanh Hương lần thứ hai tham gia chương trình. Cô bày tỏ: "Tôi vô cùng vui mừng khi đặt chân đến Hải Phòng, quê hương của tôi. Sau lần đầu tiên tham gia tại Nghệ An, và nay là Hải Phòng, tôi mong muốn tiếp tục được góp mặt trong chương trình ghi hình tại miền Nam.

Tôi hy vọng được đi dọc đất nước cùng Mái ấm gia đình Việt. Tôi tới đây không chỉ là tham gia chương trình truyền hình giải trí, mà còn được lắng nghe, sẻ chia và đồng hành với những điều tử tế, lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng, giúp cho các em nhỏ vượt qua khó khăn".

Diễn viên Thanh Hương lần thứ hai tham gia “Mái ấm gia đình Việt”.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu xuất hiện đầy năng lượng trong ngày ghi hình cuối cùng tại Hải Phòng. Đình Triệu cho biết bản thân đã gắn bó với "Thành phố Hoa Phượng đỏ" khoảng 5 năm và khi tham gia ghi hình chương trình "Mái ấm gia đình Việt" tại đây là điều khiến anh thấy hạnh phúc, song cũng có không ít nỗi lo.

Nam thủ môn khẳng định việc thực hiện các thử thách của chương trình khiến anh hồi hộp hơn cả trên sân bóng dù các thử thách không khó nhưng ảnh hưởng đến việc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Không còn là hình ảnh bùng nổ trên sân cỏ, cầu thủ Hà Đức Chinh xuất hiện tại Mái ấm gia đình Việt với hình ảnh đời thường giản dị, cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng không phải vì ghi bàn, mà vì nỗ lực đem tiếng cười và niềm hy vọng đến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực.

Trước những thiếu thốn của các nhân vật, Hà Đức Chinh không giấu được xúc động đến rơi nước mắt. Nam cầu thủ cho biết bản thân đồng cảm vì cha mất sớm, phải trưởng thành sớm để gánh vác gia đình. Anh cũng dành nhiều lời động viên, khích lệ các em nhỏ và gia đình các em sớm vượt qua nghịch cảnh.

Cầu thủ Hà Đức Chinh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại chương trình.

Kết thúc hành trình đầu tiên của chương trình Mái ấm gia đình Việt trong năm 2026 tại Hải Phòng, cùng sự hỗ trợ của các nghệ sĩ khách mời, đông đảo mạnh thường quân và khán giả địa phương, chương trình đã trao tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng đến tay 18 gia đình các em nhỏ mồ côi, các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh khu vực phía Bắc.

Đặc biệt, chỉ tính riêng số tiền số tiền khán giả địa phương góp trực tiếp trong chiều 11/1 đã sắp chạm ngưỡng 300 triệu đồng, ước tính mỗi gia đình nhân vật trong buổi ghi hình cuối được ủng hộ hơn 96 triệu đồng từ tấm lòng hảo tâm của khán giả Hải Phòng.

Chương trình Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 19h30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.