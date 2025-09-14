Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

Đình Tú đăng ảnh cưới kèm dòng những dòng nhắn nhủ gửi tới vợ: "Anh kiếm nhiều tiền, cưới em, thương em, đưa em đi mọi nơi. Chỉ cần em thích, trong khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều".