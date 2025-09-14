Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

Chủ nhật, 17:32 14/09/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 1.

Cặp đôi diễn viên Đình Tú - Ngọc Huyền vừa thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách phim màu cổ điển tại Đà Lạt.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 2.

Đình Tú đăng ảnh cưới kèm dòng những dòng nhắn nhủ gửi tới vợ: "Anh kiếm nhiều tiền, cưới em, thương em, đưa em đi mọi nơi. Chỉ cần em thích, trong khả năng của anh, anh sẽ làm và chiều chuộng em thật nhiều".

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 3.

Bài đăng và bộ ảnh của Đình Tú nhận "mưa" lời khen và chúc mừng từ nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 4.

Bộ ảnh cưới được thực hiện ngoài trời, mang màu sắc cổ điển, gợi nét hoài niệm lãng mạn. Cả hai luôn cười đầy mãn nguyện, dành cho nhau cái nhìn yêu thương.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 5.

Đình Tú và Ngọc Huyền từng đóng chung bộ phim "Đừng nói khi yêu" (phát sóng 1/2023) và "Dịu dàng màu nắng" năm 2025.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 6.

Kể từ khi đóng phim chung, cả hai lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò khi liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, mặc áo đôi, đi du lịch chung... Tuy nhiên, cả hai chưa từng xác nhận chuyện tình cảm.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 7.

Tối 19/6, Đình Tú gây bất ngờ khi đăng loạt ảnh chụp cùng Ngọc Huyền trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Thôi không giấu nữa". Anh còn gắn thẻ trang cá nhân của Ngọc Huyền khi bày tỏ: "Anh yêu em".

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 8.

Đình Tú và Ngọc Huyền đã đăng ký kết hôn, cả hai chính thức là vợ chồng.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 9.

Theo tiết lộ của Đình Tú và Ngọc Huyền, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 11/2025.

Đình Tú - Ngọc Huyền - Ảnh 10.

Trước đó, cặp đôi diễn viên cũng đã có bộ ảnh cưới đầy lãng mạn và nhận về nhiều lời khen ngợi, chúc mừng.

(Ảnh: FB nhân vật)

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn "cưới chạy bầu", khán giả được phen ngả nghiêngĐình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

GĐXH - Diễn viên Đình Tú tếu táo nhắc đến tin đồn anh và vợ Ngọc Huyền "cưới chạy bầu" khiến khán giả phấn khích.

 

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

Đình Tú - Ngọc Huyền lên tiếng trước tin đồn 'cưới chạy bầu', khán giả được phen ngả nghiêng

Lộ hình ảnh nữ chính trong 'Cha tôi người ở lại' bị Đình Tú 'ép' ký giấy đăng ký kết hôn

Lộ hình ảnh nữ chính trong 'Cha tôi người ở lại' bị Đình Tú 'ép' ký giấy đăng ký kết hôn

Cùng chuyên mục

Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Các cách mix đồ với quần ống loe mặc thật sành điệu

Đẹp - 2 giờ trước

GĐXH - Có nhiều cách phối đồ với quần ống loe, tuy nhiên trước đó bạn nên lựa chọn xem dáng quần nào hợp với dáng người mình.

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Sốc trước BST thời trang công sở táo bạo do NTK Việt mang đến New York Fashion Week

Thời trang - 9 giờ trước

GĐXH - Vy Nguyễn – nhà thiết kế trẻ thuộc thế hệ Gen Z – đã mang đến một bộ sưu tập công sở táo bạo, với những đường cut - out gợi cảm tới New York Fashion Week

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái

Cách phối đồ cho bé gái mập vừa xinh vừa thoải mái

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Phối đồ cho bé gái mập không chỉ đơn thuần là chọn quần áo, mà còn là cách để các bé tự tin thể hiện cá tính. Cùng khám phá những gợi ý có trong bài viết sau.

Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Cách phối đồ thu đông ấm áp, xinh xắn cho bé gái

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa thu đông đến cũng là lúc các mẹ đau đầu suy nghĩ cách phối đồ cho bé vừa ấm áp vừa thời trang. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ chia sẻ những gợi ý mix đồ cực hay để bé yêu luôn xinh xắn và tự tin.

Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da

Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, dẫn tới tổn thương da, mất nước và xuất hiện các vấn đề về da như mẩn đỏ, sạm nám.

Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa Thu

Thời trang - 2 ngày trước

Với chất liệu mềm mại, thoải mái và đa dạng về kiểu dáng, bạn có thể dễ dàng phối áo len nhẹ hay cardigan với áo sơmi hoặc áo thun bên trong để tạo sự ấm áp mà vẫn mang lại vẻ đẹp sành điệu.

3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu

3 Hoa hậu Việt Nam gây chú ý khi 'đọ sắc' trong trang phục áo dài yếm cách điệu

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Kỳ Duyên mang đến sự sắc sảo, cá tính; trong khi Tiểu Vy và cô em út Thanh Thủy với nhan sắc ngọt ngào, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung.

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Hôm nay, hãy cùng nhau khám phá cách kết hợp áo sơ mi với áo khoác các loại như blazer, cardigan, gilet, trench coat và sweater để tô điểm thêm cho diện mạo của chiếc áo sơ mi và giúp các chị em thêm phần tự tin khi xuống phố.

Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan

Hoa hậu Thiên Ân chung khung hình với Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan

Thời trang - 3 ngày trước

Hoa hậu Thiên Ân thời gian gần đây liên tiếp ghi dấu ấn tại các sự kiện quốc tế, mới đây cô có cơ hội đọ sắc cùng Miss World 2025 Opal Suchata tại Thái Lan.

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Chân váy dài qua gối là một trong các kiểu dáng váy mà các cô nàng theo đuổi phong cách thanh lịch. Không chỉ giúp che đi phần nào các khuyết điểm trên đôi chân, dáng váy này còn giúp tạo hiệu ứng thon gọn rất hiệu quả.

Xem nhiều

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Nhan sắc nữ diễn viên mang quân hàm Thiếu tá công an, vừa 'đối đầu' với Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Đẹp

GĐXH - Trúc Mai và Phương Oanh đã có màn đối đầu như phim hành động trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Ở trên phim có diện mạo cứng nhắc như vậy nhưng đời thực Trúc Mai lại mang vẻ đẹp mềm mại.

Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh cao

Chị em bỏ quần ống rộng đi, thu này váy + giày lười mới là “chân ái” hack dáng đỉnh cao

Thời trang
Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Cách phối đồ với chân váy dài đi tiệc sang trọng, cá tính

Đẹp
Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80

Thời trang
Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đây mới là cách kết hợp áo khoác với áo sơ mi nữ hợp thời cho nàng tự tin xuống phố

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top