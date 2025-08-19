Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
5h30 sáng 19/8, ông K.T.M (sinh năm 1983) là kỹ sư đang công tác tại một bệnh viện ở TPHCM đã qua đời sau khi ngừng tim trong nhà vệ sinh.
Theo người thân, ông M. vào trong nhà vệ sinh nhưng không thấy ra, cửa luôn đóng. Cha ông M. tưởng người khác đang sử dụng nhà vệ sinh nên không để ý. Khoảng hơn 1 giờ trôi qua, trong nhà đầy đủ các thành viên ngoài ông M. nên mọi người nhanh chóng phá cửa nhà vệ sinh thì phát hiện bệnh nhân đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn, tím tái, gọi không đáp ứng.
Ngay lập tức, gia đình đã gọi tới tổng đài cấp cứu 115 TPHCM, trạm vệ tinh gần nhất đã đến gia đình nạn nhân, tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường thì ông M. đã ngừng tim quá lâu.
Ê-kíp cấp cứu dồn tổng lực ép tim và đưa về Khoa Cấp cứu thực hiện ép tim, đặt nội khí quản, bóp bóng, sốc điện, dùng thuốc… nhưng bệnh nhân không qua khỏi.
Trao đổi với báo VietNamNet , bác sĩ cấp cứu Nguyễn Thắng Nhật Tuệ cho biết, bệnh nhân ngừng tim quá lâu nên hồi sức tim phổi không còn hiệu quả. Cả ê-kíp đều tiếc nuối vì phát hiện sớm và thực hiện ép tim liền tại chỗ có thể cứu sống được.
Trước đó, ông M. vừa thực hiện khám sức khỏe tổng quát ở cơ quan và phát hiện bệnh gout, rối loạn mỡ máu.
Qua trường hợp này, bác sĩ Tuệ khuyến cáo cộng đồng hạn chế đi nhà vệ sinh trong thời gian quá lâu, rặn mạnh. Điều này dễ làm thay đổi huyết áp, tăng gánh nặng cho tim, kích thích loạn nhịp, nhồi máu cơ tim.
Nếu người thân ở trong nhà vệ sinh lâu bất thường, cần nhanh chóng kiểm tra. Trường hợp phát hiện một người bất tỉnh, không thở, cần lập tức gọi cấp cứu 115, kiểm tra mạch ở cổ và đường thở, nếu ngừng tim, không có mạch ngay lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ.
Bác sĩ Tuệ cho biết, người bệnh ngưng tim mỗi giây chậm trễ đều có thể làm mất đi cơ hội sống.
Bắt đầu ép tim ngay lập tức theo hướng dẫn:
- Đặt bệnh nhân nằm trên mặt phẳng cứng.
- Đan hai tay, đặt gót bàn tay giữa ngực bệnh nhân.
- Ép mạnh xuống 5-6 cm với tần số 100-120 lần/phút.
- Không dừng lại cho đến khi nhân viên y tế đến hoặc bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi.
- Đổi người ép khi mệt hoặc sau 2 phút.
“Ngừng tim không chừa một ai, nhưng sự chuẩn bị này có thể tạo ra khác biệt giữa sự sống và cái chết”, bác sĩ Tuệ nói.
