Bé 19 tháng ngừng thở, tím tái được điều dưỡng gần nhà cứu sống ngoạn mục

Thứ ba, 08:57 18/11/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Bé 19 tháng tuổi ở Quảng Trị đuối nước, ngừng thở và tím tái đã được điều dưỡng gần nhà sơ cứu kịp thời.

Ngày 17/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết vừa điều trị thành công cho bé T.N.G.P (19 tháng tuổi, trú xã Triệu Bình) nhập viện trong tình trạng ngừng thở.

Trước đó, ngày 4/11, bé P. không may bị đuối nước tại nhà. Khi được phát hiện đưa lên bờ, bệnh nhi đã ngừng thở, tím tái, không còn phản ứng.

Bé 19 tháng ngừng thở, tím tái được điều dưỡng gần nhà cứu sống ngoạn mục - Ảnh 1.

Bé gái được xuất viện sau thời gian điều trị. Ảnh: G.X

Người thân lập tức gọi nhờ điều dưỡng Lê Thị Hà (Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) sống gần đó đến hỗ trợ. Chị Hà nhanh chóng có mặt, tiến hành sơ cấp cứu tại chỗ: khai thông đường thở, hút dịch hô hấp và hồi sinh tim phổi liên tục.

Sau vài phút hồi sức tích cực, nhịp tim bé bắt đầu đập trở lại, da hồng hào và có dấu hiệu đáp ứng.

Bệnh nhi được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất rồi tiếp tục chuyển lên Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị chuyên sâu. Tại đây, bé được thở máy xâm nhập, dùng vận mạch, chống phù não và áp dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn.

Sau thời gian điều trị, bé đã ổn định hoàn toàn và xuất viện.

Hồ Giáp
