Ăn low-carb mà không kiệt sức: 'Bí kíp' giảm cân bền vững, giữ dáng 'xịn' suốt cả năm

Cách ăn low-carb đúng chuẩn để giảm cân bền vững

Chế độ low-carb không chỉ là "cắt tinh bột" như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được áp dụng đúng cách, đây là phương pháp giúp cơ thể chuyển sang đốt mỡ hiệu quả hơn, hỗ trợ giảm cân mà vẫn giữ được sức bền và sự tỉnh táo. Điều quan trọng là bạn phải biết cách chọn nguồn đạm phù hợp, ưu tiên chất béo lành mạnh và bổ sung thật đủ rau xanh để hạn chế tình trạng mệt mỏi trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, low-carb còn yêu cầu điều chỉnh lượng carb theo từng thể trạng, không phải ai cũng áp dụng một mức giống nhau. Nếu muốn duy trì kết quả lâu dài, bạn cần nắm được những nguyên tắc cơ bản và các dấu hiệu cơ thể cần theo dõi khi bắt đầu chuyển sang low-carb.

Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách ăn low-carb thông minh – thực tế và dễ áp dụng, đặc biệt cho những ai muốn giảm cân bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

