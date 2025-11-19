Ăn low-carb mà không kiệt sức: 'Bí kíp' giảm cân bền vững, giữ dáng 'xịn' suốt cả năm
GĐXH - Bạn muốn giảm cân nhưng sợ ăn low-carb sẽ mệt mỏi, chóng mặt hay “đuối” ngay ngày đầu? Thực ra, low-carb không hề cực đoan như bạn nghĩ. Khi hiểu đúng nguyên tắc và biết cách cân bằng đạm – chất béo – rau xanh, đây là chiến lược giúp bạn giảm mỡ bền vững mà vẫn giữ được năng lượng mỗi ngày. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn bước vào chế độ low-carb một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.
Cách ăn low-carb đúng chuẩn để giảm cân bền vững
Chế độ low-carb không chỉ là "cắt tinh bột" như nhiều người vẫn nghĩ. Khi được áp dụng đúng cách, đây là phương pháp giúp cơ thể chuyển sang đốt mỡ hiệu quả hơn, hỗ trợ giảm cân mà vẫn giữ được sức bền và sự tỉnh táo. Điều quan trọng là bạn phải biết cách chọn nguồn đạm phù hợp, ưu tiên chất béo lành mạnh và bổ sung thật đủ rau xanh để hạn chế tình trạng mệt mỏi trong giai đoạn đầu.
Bên cạnh đó, low-carb còn yêu cầu điều chỉnh lượng carb theo từng thể trạng, không phải ai cũng áp dụng một mức giống nhau. Nếu muốn duy trì kết quả lâu dài, bạn cần nắm được những nguyên tắc cơ bản và các dấu hiệu cơ thể cần theo dõi khi bắt đầu chuyển sang low-carb.
Video dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách ăn low-carb thông minh – thực tế và dễ áp dụng, đặc biệt cho những ai muốn giảm cân bền vững.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
