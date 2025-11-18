Rau càng cua: Loại rau nhìn thì đơn giản mà lại có 4 lợi ích sức khỏe bất ngờ

Lợi ích sức khỏe đáng chú ý của rau càng cua

Rau càng cua là loại rau quen thuộc nhưng lại sở hữu giá trị dinh dưỡng khiến nhiều người bất ngờ. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, sắt, chất chống oxy hoá và khoáng chất thiết yếu, loại rau này mang đến nhiều lợi ích tích cực cho cơ thể.

Việc bổ sung rau càng cua vào thực đơn hằng ngày giúp tăng cường đề kháng, hỗ trợ tim mạch, cải thiện sức khỏe xương khớp và góp phần thúc đẩy hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Đây cũng là lựa chọn thực phẩm tự nhiên, lành mạnh, phù hợp với người đang muốn duy trì lối sống khoa học và phòng ngừa bệnh tật.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)




