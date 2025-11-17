8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh

Thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể tăng đề kháng, ngừa cúm A

Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch phản ứng nhanh và hiệu quả trước virus, đặc biệt là cúm A – căn bệnh đang có xu hướng tăng mạnh khi thời tiết trở lạnh. Việc bổ sung kẽm qua thực phẩm hằng ngày không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh, mà còn hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn nếu chẳng may mắc cúm.

Trong video, bạn sẽ thấy những thực phẩm giàu kẽm dễ tìm và phù hợp với mọi bữa ăn, giúp bạn xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học để bảo vệ sức khỏe suốt cả mùa lạnh.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)