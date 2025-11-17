8 thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể 'lên đề kháng, tự tin 'né' cúm A mùa lạnh
GĐXH - Bạn thấy người dễ mệt, hay ốm vặt mỗi khi thời tiết đổi mùa? Có thể cơ thể đang “khát kẽm” mà bạn không biết đấy. Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt cần thiết để phòng cúm A đang vào mùa cao điểm. Dưới đây là 8 thực phẩm giàu kẽm rất dễ tìm, dễ ăn và giúp cơ thể tăng đề kháng từ bên trong — xem ngay để bổ sung kịp thời trước khi bệnh gõ cửa.
Thực phẩm giàu kẽm giúp cơ thể tăng đề kháng, ngừa cúm A
Kẽm là vi chất quan trọng giúp hệ miễn dịch phản ứng nhanh và hiệu quả trước virus, đặc biệt là cúm A – căn bệnh đang có xu hướng tăng mạnh khi thời tiết trở lạnh. Việc bổ sung kẽm qua thực phẩm hằng ngày không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh, mà còn hỗ trợ cơ thể phục hồi tốt hơn nếu chẳng may mắc cúm.
Trong video, bạn sẽ thấy những thực phẩm giàu kẽm dễ tìm và phù hợp với mọi bữa ăn, giúp bạn xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học để bảo vệ sức khỏe suốt cả mùa lạnh.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
