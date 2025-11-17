Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh
Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh, mở ra cơ hội sống cho trẻ em mắc bệnh lý gan hiếm gặp.
Chiều 17/11, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho ca ghép gan vừa được thực hiện thành công giúp hồi sinh cuộc đời bé gái 2 tuổi.
Trước đó, bé N.T.V. (2 tuổi, trú Quảng Ngãi) được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh, một bệnh lý hiếm gặp và nguy hiểm, ảnh hưởng đến chức năng gan và đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Dù được phẫu thuật Kasai khi mới 2 tháng tuổi, tình trạng bệnh vẫn diễn tiến nhanh khiến các ống mật trong gan xơ hóa nặng, dẫn đến xơ gan ứ mật và suy chức năng gan, buộc phải chỉ định ghép gan để duy trì sự sống.
Ngày 7/10, ngay khi nhận thông tin có người hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), Bệnh viện Trung ương Huế kích hoạt quy trình hội chẩn và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị ngay trong đêm.
Ê kíp lấy tạng lên đường vào sáng 8/10, tiến hành chia gan trên cơ thể người hiến và vận chuyển về Huế để ghép cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật hoàn tất lúc 3 giờ sáng ngày 9/10, gan được tái tưới máu hồng hào, tiết mật tốt. Quá trình hậu phẫu tiến triển thuận lợi, chức năng gan phục hồi nhanh và không ghi nhận biến chứng.
GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ở ca ghép lần này, toàn bộ quy trình được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến lược phẫu thuật tối ưu và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn viện.
Theo Bệnh viện Trung ương Huế, teo đường mật bẩm sinh là bệnh hiếm gặp, với tỷ lệ 1/5.000 - 1/20.000 trẻ sơ sinh và được ghi nhận nhiều hơn tại các nước châu Á. Phẫu thuật Kasai chỉ mang tính tạm thời, giúp trì hoãn quá trình xơ gan ứ mật.
Ghép gan ở trẻ em là một trong những kỹ thuật phức tạp trong lĩnh vực ghép tạng, đồng thời cũng là phương pháp điều trị triệt để duy nhất hiện nay.
Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình đã trao đi nghĩa cử cao đẹp, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy cùng các phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình vận chuyển tạng hiến để thực hiện ca ghép.
