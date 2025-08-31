Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạn
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Anh N.V.T (29 tuổi, nghề nghiệp là kỹ sư xây dựng tại Đồng Tháp) được người nhà dùng cáng đưa vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 điều trị.
Cuối tháng 5, anh T. đi nhậu với bạn bè sau giờ làm việc. Đến 19h, anh tự lái xe máy về nhà thì mất kiểm soát, đâm vào dải phân cách. Vụ tai nạn khiến anh bị đa chấn thương , hôn mê sâu, được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp, rồi chuyển ngay đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Tại đây, người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Sau 1 tháng điều trị nội trú, anh xuất viện với chẩn đoán: Xuất huyết nội sọ nhiều vùng do tai nạn giao thông, gãy xương gò má phải, gãy mỏm gai đốt sống cổ C7. Thời điểm ra viện, anh tỉnh táo, có thể tiếp xúc nhưng liệt tứ chi, mất ngôn ngữ và phải đeo nẹp cổ.
Hành trình điều trị sau đó là một chuỗi ngày gian nan. Anh T. được chuyển đến Bệnh viện Phục hồi chức năng và Bệnh nghề nghiệp TPHCM điều trị 1 tuần, rồi quay về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp để chữa viêm phổi. Sau 14 ngày, bệnh viêm phổi ổn định, anh tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 để phục hồi vận động.
Người đàn ông trẻ luôn cảm thấy ân hận vì sai lầm của bản thân. Ngoài chi phí điều trị khổng lồ, người thân phải hy sinh công việc, thời gian để chăm sóc cho anh T. suốt ngày đêm. Bệnh nhân cũng gánh chịu nỗi đau tinh thần kéo dài.
Nằm trên giường bệnh, chàng kỹ sư 29 tuổi ân hận vì quyết định tự lái xe về của mình. Anh thốt lên đầy day dứt: “Giá như hôm đó…”.
Bác sĩ chuyên khoa I Âu Văn Khê - Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 cho biết, lúc nhập viện, anh T. nằm băng ca, tỉnh táo, giao tiếp được nhưng vẫn liệt tứ chi, không nói được, ăn qua sonde, vùng mổ hàm đã liền, còn mang đai cổ. Sau 3 ngày điều trị kết hợp Đông - Tây y, anh đã có thể ăn súp qua đường miệng và phát âm được tên mình. Sau 10 ngày, tứ chi bắt đầu cử động.
Đến 2 tháng, anh đã tự đi lại, nói chuyện bình thường, ăn cơm, chỉ còn suy giảm nhẹ thị lực mắt phải. Người bệnh được xuất viện và tiếp tục tập phục hồi chức năng tại địa phương.
Theo bác sĩ Khê, trường hợp của kỹ sư trẻ trên là một trong hàng nghìn người trẻ mất hết tương lai vì sai lầm sau uống bia rượu và lái xe. Tai nạn không chỉ để lại vết thương trên cơ thể, mà còn tước đi nhiều giá trị của cuộc sống.
Bệnh nhân sống trong mặc cảm, tuyệt vọng, nhiều khi chỉ còn câu hỏi day dứt. Các y bác sĩ vừa điều trị vừa động viên người bệnh để phục hồi.
Những di chứng như liệt nửa người, liệt tứ chi, mất ngôn ngữ… kéo dài khiến người bệnh phải mất rất nhiều thời gian bình phục. Tuy nhiên, việc hồi phục cũng là quá trình rất khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ.
Theo bác sĩ Khê, mỗi ngày, hàng trăm vụ tai nạn giao thông xảy ra trên khắp cả nước, để lại những thương vong và di chứng nặng nề. Đằng sau những con số thống kê tưởng chừng vô tri ấy là những cuộc đời đảo lộn, những gia đình gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp.
Để tránh gặp bi kịch tương tự, mỗi người cần nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông. Không sử dụng điện thoại, không làm việc riêng khi lái xe, luôn đi đúng làn đường, tốc độ và tín hiệu đèn. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đây là nguyên tắc vàng, tuyệt đối không ngoại lệ.
