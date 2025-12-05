9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch
GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.
Những thành phần trong cà rốt giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh
Cà rốt từ lâu đã được xem là thực phẩm quen thuộc nhưng lại đặc biệt phù hợp trong mùa đông nhờ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Bài viết phân tích những lý do khiến loại củ này trở thành lựa chọn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị trong thực đơn hằng ngày khi thời tiết lạnh. Thông qua giải thích khoa học, bài viết giúp người đọc hiểu vì sao cà rốt được mệnh danh là "nguồn bổ sung tự nhiên" cho nhiều nhóm đối tượng và vì sao bạn nên tăng cường sử dụng chúng trong giai đoạn mùa đông. Tổng thể nội dung đưa ra 9 khía cạnh đáng chú ý, qua đó cho thấy cà rốt không chỉ đơn giản là món ăn quen thuộc mà còn là thực phẩm mang nhiều giá trị sức khỏe mà ai cũng nên quan tâm.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm ABệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.
Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quảSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Nước củ sả không chỉ là một thức uống thơm ngon, hấp dẫn mà còn là một loại "thuốc" tự nhiên, tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.
8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụngSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Giảm mỡ bụng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách lựa chọn đúng thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Một số thực phẩm có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giảm tích mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ thu gọn vòng eo chỉ trong 30 ngày. Dưới đây là 8 lựa chọn dinh dưỡng đơn giản nhưng mang lại kết quả rõ rệt, phù hợp cho mọi chế độ ăn lành mạnh.
Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biếtSống khỏe - 9 giờ trước
U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dù phần lớn lành tính, u xơ vẫn có thể gây ra những rắc rối ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện và phòng ngừa đúng cách.
Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!Sống khỏe - 10 giờ trước
Các quan sát lâm sàng cho thấy những người có phổi "sạch" thường có một số đặc điểm chung.
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phátSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngàySống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịchBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Thời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.