9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

Thứ sáu, 19:13 05/12/2025 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.

Những thành phần trong cà rốt giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh

Cà rốt từ lâu đã được xem là thực phẩm quen thuộc nhưng lại đặc biệt phù hợp trong mùa đông nhờ chứa nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Bài viết phân tích những lý do khiến loại củ này trở thành lựa chọn được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị trong thực đơn hằng ngày khi thời tiết lạnh. Thông qua giải thích khoa học, bài viết giúp người đọc hiểu vì sao cà rốt được mệnh danh là "nguồn bổ sung tự nhiên" cho nhiều nhóm đối tượng và vì sao bạn nên tăng cường sử dụng chúng trong giai đoạn mùa đông. Tổng thể nội dung đưa ra 9 khía cạnh đáng chú ý, qua đó cho thấy cà rốt không chỉ đơn giản là món ăn quen thuộc mà còn là thực phẩm mang nhiều giá trị sức khỏe mà ai cũng nên quan tâm.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch - Ảnh 1.Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

GĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch - Ảnh 2.8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

GĐXH - Giảm mỡ bụng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách lựa chọn đúng thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Một số thực phẩm có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giảm tích mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ thu gọn vòng eo chỉ trong 30 ngày. Dưới đây là 8 lựa chọn dinh dưỡng đơn giản nhưng mang lại kết quả rõ rệt, phù hợp cho mọi chế độ ăn lành mạnh.

