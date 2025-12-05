Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ sáu, 21:05 05/12/2025 | Sống khỏe

Trong buổi lễ xuất quân sáng nay (5/12), hàng chục cán bộ, nhân viên y tế Hải Phòng đều mang tinh thần hào hứng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau thiên tai, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vào sáng nay (5/12), Đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng gồm 25 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật phía Đông và phía Tây thành phố Hải Phòng đã lên đường vào Đắk Lắk, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng tặng hoa, động viên đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ trong Đắk Lắk.

Dẫn đoàn là Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Trinh.

Tại lễ xuất quân, TS. Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng biểu dương tinh thần nỗ lực, sẵn sàng lên đường của các cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là các thầy thuốc trẻ ở phía Đông và phía Tây Hải Phòng. "Tôi cảm nhận rõ tinh thần rất sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, giúp đỡ Đắk Lắk của các bạn. Điều đáng ghi nhận, Sở Y tế nhận được rất nhiều đề xuất xung phong lên đường hỗ trợ từ các nhân viên, cán bộ y tế. Trong thời gian tới, nếu ngành Y tế Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ tiếp, ngành sẽ kêu gọi và chúng ta tiếp tục lên đường", ông Quang nói.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 2.

Từ sáng sớm, nhân viên và cán bộ y tế đã đến điểm tập trung tại lễ xuất quân.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 3.

Lực lượng y tế Hải Phòng lên đường làm nhiệm vụ.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 4.

Tinh thần hào hứng vì được góp sức mình giúp người dân vùng mưa lũ của các bác sĩ trẻ.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 5.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng động viên lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 6.

Tinh thần sẵn sàng vào Đắk Lắk hỗ trợ người dân sau mưa lũ của lực lượng y tế rất cao.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng, nhiệm vụ của đoàn công tác vào Đắk Lắk lần này là hỗ trợ y tế, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Chị Nguyễn Khánh Huyền (31 tuổi, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) chia sẻ: “Ngày 1/12, mình nhận lệnh đi hỗ trợ Đắk Lắk. Ngay khi có lệnh, mình không chút suy nghĩ gì, báo cho gia đình và cả nhà rất ủng hộ. Mình muốn tham gia góp phần công sức để giúp đỡ các tỉnh thành khó khăn. Đây cũng là lần đầu mình tham gia đoàn hỗ trợ người dân vùng lũ. Bây giờ đang mùa dịch cúm nên các thành viên trong đoàn cũng có chuẩn bị thuốc để tăng sức đề kháng trong dịp này. Theo lịch của đoàn, xuất phát ngày 5 đến 7/12 là về.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, trong buổi lễ xuất quân sáng nay, tất cả cán bộ, nhân viên y tế đoàn hỗ trợ đều mang tinh thần sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thùy Dung
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’

Hành trình 1.600km vận chuyển trái tim, giành giật sự sống cho bé trai 9 tuổi

Hành trình 1.600km vận chuyển trái tim, giành giật sự sống cho bé trai 9 tuổi

Thuốc lá điện tử - 'bóng ma nicotine' đe dọa thế hệ trẻ và yêu cầu cấp bách siết chặt hành lang pháp lý

Thuốc lá điện tử - 'bóng ma nicotine' đe dọa thế hệ trẻ và yêu cầu cấp bách siết chặt hành lang pháp lý

Cùng chuyên mục

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Báo động xu hướng gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết nặng tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sống khỏe - 2 giờ trước

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang được ghi nhận với nhiều diễn biến đáng chú ý tại Đồng bằng sông Cửu Long: bệnh xuất hiện quanh năm, không còn mang tính mùa vụ như trước; số ca nặng tăng trên toàn vùng; và người lớn trở thành nhóm mắc phổ biến, thay vì chủ yếu ở trẻ em như trước đây.

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

9 lý do bạn nên sử dụng thực phẩm này vào mùa đông: Tăng sức đề kháng, tốt cho mắt và hệ miễn dịch

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Cà rốt giàu vitamin và chất chống oxy hóa, giúp tăng đề kháng và bảo vệ sức khỏe mùa đông. Dưới đây là 9 lợi ích nổi bật bạn nên biết.

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi trên nền viêm phổi cúm A nặng, suy hô hấp, suy thận cấp, suy tim và sung huyết.

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Loại củ rẻ tiền đang bán đầy chợ, uống vào mùa Đông để làm ấm cơ thể, giải độc gan và giảm cân hiệu quả

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Nước củ sả không chỉ là một thức uống thơm ngon, hấp dẫn mà còn là một loại "thuốc" tự nhiên, tốt cho cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

8 thực phẩm giúp đốt cháy mỡ bụng nhanh trong 30 ngày: Hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Giảm mỡ bụng sẽ dễ dàng hơn nếu bạn biết cách lựa chọn đúng thực phẩm trong mỗi bữa ăn. Một số thực phẩm có khả năng thúc đẩy trao đổi chất, giảm tích mỡ và kiểm soát cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ thu gọn vòng eo chỉ trong 30 ngày. Dưới đây là 8 lựa chọn dinh dưỡng đơn giản nhưng mang lại kết quả rõ rệt, phù hợp cho mọi chế độ ăn lành mạnh.

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Sống khỏe - 11 giờ trước

U xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dù phần lớn lành tính, u xơ vẫn có thể gây ra những rắc rối ảnh hưởng đến sức khỏe, khả năng sinh sản và chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện và phòng ngừa đúng cách.

Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!

Những người có "phổi sạch" thường có 5 đặc điểm. Nếu bạn có 4 trong số đó, thì xin chúc mừng!

Sống khỏe - 12 giờ trước

Các quan sát lâm sàng cho thấy những người có phổi "sạch" thường có một số đặc điểm chung.

Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.

Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát

Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.

Xem nhiều

Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.

Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ qua

Người phụ nữ đột quỵ lúc nửa đêm có biểu hiện trước 10 ngày, nhưng dấu hiệu này nhiều người Việt rất dễ bỏ qua

Bệnh thường gặp
5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên

5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiên

Sống khỏe
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày

Sống khỏe
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top