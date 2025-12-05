Hình ảnh lực lượng y tế Hải Phòng lên đường hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Vào sáng nay (5/12), Đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng gồm 25 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật phía Đông và phía Tây thành phố Hải Phòng đã lên đường vào Đắk Lắk, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng tặng hoa, động viên đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ trong Đắk Lắk.

Dẫn đoàn là Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Quốc Trinh.

Tại lễ xuất quân, TS. Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng biểu dương tinh thần nỗ lực, sẵn sàng lên đường của các cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là các thầy thuốc trẻ ở phía Đông và phía Tây Hải Phòng. "Tôi cảm nhận rõ tinh thần rất sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, giúp đỡ Đắk Lắk của các bạn. Điều đáng ghi nhận, Sở Y tế nhận được rất nhiều đề xuất xung phong lên đường hỗ trợ từ các nhân viên, cán bộ y tế. Trong thời gian tới, nếu ngành Y tế Đắk Lắk đề xuất hỗ trợ tiếp, ngành sẽ kêu gọi và chúng ta tiếp tục lên đường", ông Quang nói.

Từ sáng sớm, nhân viên và cán bộ y tế đã đến điểm tập trung tại lễ xuất quân.

Lực lượng y tế Hải Phòng lên đường làm nhiệm vụ.

Tinh thần hào hứng vì được góp sức mình giúp người dân vùng mưa lũ của các bác sĩ trẻ.

Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng động viên lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

Tinh thần sẵn sàng vào Đắk Lắk hỗ trợ người dân sau mưa lũ của lực lượng y tế rất cao.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng, nhiệm vụ của đoàn công tác vào Đắk Lắk lần này là hỗ trợ y tế, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Chị Nguyễn Khánh Huyền (31 tuổi, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp) chia sẻ: “Ngày 1/12, mình nhận lệnh đi hỗ trợ Đắk Lắk. Ngay khi có lệnh, mình không chút suy nghĩ gì, báo cho gia đình và cả nhà rất ủng hộ. Mình muốn tham gia góp phần công sức để giúp đỡ các tỉnh thành khó khăn. Đây cũng là lần đầu mình tham gia đoàn hỗ trợ người dân vùng lũ. Bây giờ đang mùa dịch cúm nên các thành viên trong đoàn cũng có chuẩn bị thuốc để tăng sức đề kháng trong dịp này. Theo lịch của đoàn, xuất phát ngày 5 đến 7/12 là về.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, trong buổi lễ xuất quân sáng nay, tất cả cán bộ, nhân viên y tế đoàn hỗ trợ đều mang tinh thần sẵn sàng lên đường hỗ trợ người dân nơi vùng lũ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.