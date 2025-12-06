3 loại trái cây giúp tăng collagen tự nhiên, cho làn da săn chắc và trẻ trung hơn
GĐXH - Bổ sung collagen không nhất thiết phải phụ thuộc vào thực phẩm chức năng. Nhiều loại trái cây quen thuộc có thể giúp cơ thể kích thích tổng hợp collagen tự nhiên, từ đó cải thiện độ đàn hồi, giữ da săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa. Bài viết dưới đây giới thiệu 3 loại trái cây giàu dưỡng chất mà bạn nên bổ sung thường xuyên để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ bên trong.
Gợi ý 3 loại trái cây giúp tăng collagen hiệu quả, bạn ngày càng trẻ đẹp, làn da tươi mới
Trong video này nhấn mạnh tầm quan trọng của thực phẩm tăng collagen đối với độ đàn hồi và sự săn chắc của làn da, đồng thời giải thích rằng cơ thể có thể tự tăng cường collagen thông qua chế độ ăn uống lành mạnh. Trong đó, trái cây là nguồn bổ sung lý tưởng nhờ chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen tự nhiên và bảo vệ các sợi collagen khỏi tổn thương.
Trên đây là 3 loại trái cây giàu dưỡng chất có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen hiệu quả, phù hợp để bổ sung hằng ngày nhằm hỗ trợ da căng mịn, trẻ trung và chống lão hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra gợi ý sử dụng trái cây đúng cách để tối ưu hóa hiệu quả chăm da từ bên trong. Hãy lắng nghe xem đó là gì nhé!
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
