Nữ điều dưỡng 28 tuổi tử vong sau cơn đau ngực

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (thành viên của Hội Mạch máu Việt Nam) cho biết, trong thời gian gần đây, ông đã tiếp nhận một trường hợp nhồi máu cơ tim là là nữ nhân viên y tế mới 28 tuổi ở Hà Nội.

Theo người nhà, ban đầu cô chỉ mệt như cảm cúm nhưng sau đó đột ngột đau tức ngực. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân vào viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực cấp, khó thở và diễn biến bệnh cực kỳ nhanh. Dù đã được xử trí theo phác đồ nhồi máu cơ tim cấp, người bệnh không thể qua khỏi.

Bác sĩ Mạnh cho biết, dù còn trẻ nhưng nữ nhân viên y tế này lại tồn tại nhiều yếu tố nguy cơ điển hình đang rất phổ biến ở giới trẻ ngày nay: béo phì (100kg) chế độ ăn nhiều đường, áp lực công việc lớn và gần như không có thời gian vận động.

Bác sĩ Mạnh chia sẻ về ca cấp cứu khiến anh ám ảnh. Ảnh: Ngọc Lê.

Theo bác sĩ Mạnh, nhồi máu cơ tim từ lâu được xem là bệnh lý thường gặp ở nhóm trung niên và người cao tuổi, đặc biệt sau 50 tuổi. Tuy nhiên, thực tế trong những năm gần đây cho thấy bệnh đang có xu hướng trẻ hóa đáng lo ngại. Nhiều ca cấp cứu ghi nhận bệnh nhân chỉ mới ở độ tuổi 20-30, thậm chí có người không thể qua khỏi dù được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Các trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ hiện nay không còn hiếm. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy điểm chung nổi bật là lối sống mất cân bằng. Những yếu tố nguy cơ thường gặp như tình trạng thừa cân - béo phì, tích tụ mỡ nội tạng và vòng eo lớn.

Đặc biệt, thói quen hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá điện tử khiến mạch máu co thắt và dễ hình thành huyết khối. Một số nguyên nhân khác như dùng chất kích thích, đặc biệt là các loại gây co mạch mạnh; stress kéo dài, áp lực công việc và làm việc cường độ cao.

Bác sĩ Mạnh cho biết việc thức khuya, rối loạn giấc ngủ, thiếu ngủ kinh niên, it vận động, nhất là nhóm nhân viên văn phòng ngồi nhiều cũng thúc đẩy biến cố tim mạch.

Những thói quen này dần trở thành “bình thường mới” ở giới trẻ. Nhiều người trẻ tin rằng bệnh tim mạch chỉ xảy ra ở tuổi già, nên khi xuất hiện triệu chứng lại chủ quan, tự xem là đau dạ dày, đau cơ hoặc mệt do làm việc quá sức.

Nhiều bệnh nhân đến muộn vì lẫn lộn triệu chứng với bệnh hô hấp hoặc tiêu hóa, dấu hiệu không điển hình.

Các triệu chứng nhồi máu cơ tim cần được chú ý gồm:

- Đau ngực trái hoặc sau xương ức, cảm giác bó thắt, đè nặng hoặc nóng rát.

- Đau lan lên vai, cổ, hàm hoặc xuống cánh tay trái.

- Khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc cảm giác nghẹn ở ngực.

- Choáng váng, buồn nôn, vã mồ hôi lạnh.

- Cơn đau kéo dài trên 15 phút và không giảm khi nghỉ ngơi.

Khi xuất hiện các dấu hiệu này, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ, việc đến bệnh viện ngay lập tức vô cùng quan trọng. Bệnh nhân chỉ cần chậm trễ vài phút, vùng cơ tim bị thiếu máu có thể hoại tử và dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Mạnh khuyên, việc thay đổi thói quen sống, kiểm soát cân nặng, hạn chế đồ ngọt, ngừng hút thuốc, luyện tập thể dục thường xuyên và khám tim mạch định kỳ là chìa khóa bảo vệ trái tim từ sớm.