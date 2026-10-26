Nguyễn Văn Chung không ngại hát, nhảy trong Live-concert 'Bay về phía mặt trời' của Tùng Dương

Đêm diễn "Bay về phía mặt trời" được đầu tư công phu với sân khấu dài 90m, cùng gần 100 nghệ sĩ múa ballet và đương đại tham gia biểu diễn. Bên cạnh những tiết mục riêng, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời thuộc nhiều thế hệ, hứa hẹn tạo nên những màn kết hợp đa dạng về phong cách và màu sắc âm nhạc.

Theo thông tin từ ê-kíp, ngày 28/10/2026 vào lúc 12h trưa sẽ chính thức mở bán vé các zone của Live-concert “Bay về phía mặt trời’’.

Sau Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy, “Anh tài” Nguyễn Văn Chung là khách mời tiếp theo sẽ góp mặt trong Live-concert “Bay về phía mặt trời”. Từ những màn tương tác vui vẻ trên mạng xã hội đến sự đồng hành trong âm nhạc, tình bạn giữa Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung sẽ có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong chương trình diễn ra vào tối 19/12/2026. Cả hai sẽ hội ngộ trên sân Mỹ Đình trong chương “Cội nguồn - Di sản” với những sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước.

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là đôi bạn thân thiết về âm nhạc và ngoài đời.

Mối duyên để có một tình bạn đặc biệt giữa Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương bắt nguồn từ bài hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình’’ khi nam ca sĩ hát trong concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” nhân dịp Đại lễ A80 diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Vừa qua, Tùng Dương đã hát bài "Khát vọng vinh quang" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại trận chung kết ASEAN Cup 2026 cũng tại SVĐ Mỹ Đình... Qua những lần đồng hành trong các dự án âm nhạc về quê hương, đất nước, Tùng Dương và người bạn cùng tuổi ngày càng gắn bó và ăn ý trong công việc.

Theo ca sĩ Tùng Dương, ban đầu anh dự định giữ kín sự xuất hiện của Nguyễn Văn Chung để tạo bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, sau đó quyết định công bố thông tin này sớm hơn với mong muốn chia sẻ niềm vui khi được đồng hành cùng người bạn thân thiết trong một cột mốc âm nhạc đáng nhớ. Với anh, sự góp mặt của Nguyễn Văn Chung không chỉ đơn thuần là màn kết hợp giữa ca sĩ và nhạc sĩ mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính riêng, cùng chung tình yêu dành cho âm nhạc Việt Nam và Tổ quốc. Phong cách và dấu ấn nghệ thuật riêng của mỗi người hứa hẹn mang đến những nét thú vị cho màn kết hợp trước 40.000 khán giả.

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung hẹn nhau ở Mỹ Đình trong Live-concert “Bay về phía mặt trời”.



Về phía Nguyễn Văn Chung, nam nhạc sĩ hào hứng cho biết luôn sẵn lòng ủng hộ người bạn thân và mong được chứng kiến Tùng Dương tỏa sáng trong Live-concert đánh dấu một chặng đường quan trọng của nam ca sĩ. “Biết đâu Chung sẽ xuất hiện ở cả 4 vai trò: sáng tác, hát, nhảy và chơi đàn!” – “Anh tài” Nguyễn Văn Chung hóm hỉnh chia sẻ.

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