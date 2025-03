Nam sinh 11 tuổi thoát chết thần kỳ khi lọt dưới gầm xe bán tải

3 giờ trước

GĐXH - Từ năm học 2025-2026, Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước; Theo Bộ Công an, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Công an cấp huyện sẽ điều chỉnh sang Công an cấp xã, Công an cấp tỉnh.