Nam sinh 16 tuổi bị xơ gan giai đoạn cuối được hồi sinh nhờ ca ghép gan kỳ diệu

Ngày 25/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây, các bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công ca ghép gan, mở ra cơ hội hồi sinh cho nam sinh 16 tuổi và thắp lên hy vọng cho cả gia đình.

Theo đó, bệnh nhân là em Đ.Đ.Kh (Cổ Đô, Hà Nội). Em Kh. được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan do đột biến gen di truyền từ năm 2016. Trong suốt nhiều năm, em phải nhiều lần vào viện vì những biến chứng nguy hiểm của xơ gan như xuất huyết tiêu hóa tái diễn nhiều lần phải thắt tĩnh mạch thực quản, cắt lách từ năm 2016. Đặc biệt là hội chứng gan phổi mức độ nặng khiến khả năng hấp thu oxy suy giảm nghiêm trọng.

BS thăm khám cho bệnh nhi sau ghép gan. Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý, gia đình Kh. có 5 anh chị em thì người anh cả và người chị thứ hai đều qua đời do bệnh xơ gan. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và mất năm 2020 sau một tai nạn. Người cha làm ruộng trở thành trụ cột duy nhất, gồng gánh nuôi các con và phải vay mượn để cứu chữa cho con trai út. Kh. cũng được xác nhận là người khuyết tật do bệnh lý bẩm sinh.

Theo ThS.BS Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người bệnh được theo dõi và điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để ghép gan.

Do không có người thân nào đủ điều kiện hiến gan, em được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến phù hợp. Đây là cơ hội duy nhất giúp giải quyết căn nguyên bệnh lý và cải thiện hội chứng gan phổi.

Ca phẫu thuật là một thách thức lớn đối với ê-kíp ghép tạng, ngoại khoa và gây mê hồi sức. Người bệnh phát triển chậm hơn so với lứa tuổi, cân nặng chỉ khoảng 40kg, suy dinh dưỡng nặng, xơ gan giai đoạn cuối kèm hội chứng gan phổi mức độ nặng.

Trong suốt quá trình gây mê và phẫu thuật, các bác sĩ phải cố gắng hạn chế mất máu, kiểm soát chặt chẽ lượng dịch, huyết động, theo dõi sát độ bão hòa oxy nhằm hạn chế tối đa các biến chứng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và các chuyên gia gan mật nhi của Bệnh viện Nhi Trung ương trước, trong và sau mổ đã góp phần quan trọng vào thành công của ca ghép.

Sau 6 ngày được ghép gan, chức năng gan của bệnh nhân đã hoạt động tốt, các thông số tim mạch, hô hấp ổn định. Tuy nhiên, do hội chứng gan phổi tồn tại từ lâu, tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện hoàn toàn ngay mà có thể cần thêm vài tháng để hồi phục dần. Bên cạnh đó, việc nâng cao thể trạng và phục hồi chức năng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hồi phục của em.

Chia sẻ về bệnh nhân đặc biệt này, ThS.BS Đỗ Hải Đăng cho biết, khi tiếp nhận Kh. từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang, ê-kíp điều trị đều cảm nhận rõ nghị lực và quyết tâm của gia đình trong hành trình giành giật sự sống cho em.

"Những bệnh nhi như Kh. còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi luôn mong muốn các em có cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường, khám phá thế giới và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ", bác sĩ Đỗ Hải Đăng chia sẻ.



