Nghiên cứu 70 năm của Harvard: Người sống thọ không phải vì tập thể dục nhiều, mà nhờ 4 thói quen này

Tập thể dục có thực sự quyết định tuổi thọ?

Theo nhiều nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng, vận động thể chất mang lại rất nhiều lợi ích như kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ tim mạch, đái tháo đường và duy trì chức năng cơ xương khớp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tập thể dục chỉ là một phần trong bức tranh tuổi thọ.

Nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Harvard theo dõi hàng nghìn người trong suốt hơn 70 năm cho thấy, những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến tuổi thọ và chất lượng cuộc sống lại không phải số giờ tập luyện hay cường độ vận động.

Nhiều người tập luyện rất chăm chỉ vẫn mắc bệnh mạn tính hoặc gặp các vấn đề sức khỏe khi về già. Ngược lại, không ít người trường thọ chỉ duy trì mức vận động vừa phải nhưng sở hữu lối sống cân bằng và ổn định.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng điều tạo nên sự khác biệt lớn nhất nằm ở cảm xúc, giấc ngủ, chế độ ăn uống và các mối quan hệ xã hội.

Ảnh minh họa: Magnific

4 thói quen giúp kéo dài tuổi thọ

1. Giữ cảm xúc ổn định, hạn chế căng thẳng kéo dài

Điểm chung nổi bật ở nhiều người sống thọ là khả năng kiểm soát cảm xúc.

Căng thẳng, tức giận, lo âu hoặc suy nghĩ tiêu cực kéo dài có thể làm gia tăng hormone stress, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, tim mạch và quá trình trao đổi chất.

Ngược lại, những người có tâm lý bình hòa thường duy trì trạng thái sinh lý ổn định hơn, ít bị rối loạn giấc ngủ và có nguy cơ mắc bệnh mạn tính thấp hơn.

Các chuyên gia cho rằng việc học cách buông bỏ những chuyện không cần thiết, giảm bớt áp lực tinh thần chính là một trong những "liều thuốc trường thọ" hiệu quả nhất.

Ảnh minh họa: Magnific

2. Ăn uống điều độ, không để bụng quá no

Nhiều người sống lâu không ăn quá nhiều cũng không kiêng khem cực đoan.

Họ thường duy trì bữa ăn đúng giờ, ưu tiên thực phẩm tự nhiên và dừng lại khi cảm thấy vừa đủ no.

Một số nghiên cứu cho thấy việc hạn chế ăn quá mức có thể giúp giảm gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đường huyết và các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Thói quen ăn vừa phải cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, hạn chế tình trạng đầy bụng, khó tiêu và các rối loạn chuyển hóa liên quan đến tuổi tác.

Ảnh minh họa: Magnific

3. Ngủ đủ và duy trì giờ giấc ổn định

Nếu có một thói quen được các chuyên gia đánh giá cao không kém vận động, đó chính là giấc ngủ.

Trong khi ngủ, cơ thể tiến hành hàng loạt quá trình sửa chữa và phục hồi tế bào. Não bộ cũng xử lý thông tin, củng cố trí nhớ và điều hòa nhiều chức năng quan trọng.

Ngủ không đủ hoặc thường xuyên thức khuya có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường và suy giảm nhận thức.

Nhiều người sống thọ có điểm chung là duy trì giờ ngủ khá đều đặn, ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm và ít thay đổi nhịp sinh học.

Ảnh minh họa: Magnific

4. Duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực

Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất từ nghiên cứu của Harvard là chất lượng các mối quan hệ có liên quan mật thiết đến sức khỏe và tuổi thọ.

Những người thường xuyên giao tiếp với gia đình, bạn bè hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng có xu hướng hạnh phúc hơn, ít căng thẳng hơn và sống lâu hơn.

Ngược lại, sự cô đơn kéo dài được xem là một yếu tố nguy cơ đối với nhiều vấn đề sức khỏe, từ trầm cảm đến bệnh tim mạch.

Các chuyên gia cho rằng việc duy trì kết nối xã hội không chỉ giúp cải thiện tinh thần mà còn tạo động lực để con người duy trì lối sống lành mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Magnific

Muốn sống thọ, hãy bắt đầu từ những điều đơn giản

Từ các kết quả nghiên cứu, các chuyên gia khuyến nghị mỗi người có thể bắt đầu bằng những thay đổi rất nhỏ:

Học cách giảm căng thẳng và hạn chế suy nghĩ tiêu cực. Ăn uống điều độ, tránh ăn quá no. Duy trì giấc ngủ đều đặn mỗi ngày. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và các hoạt động xã hội. Vận động vừa phải, phù hợp với thể trạng thay vì ép bản thân tập luyện quá sức.

Tuổi thọ không được quyết định bởi một bài tập hay một loại thực phẩm nào. Đó là kết quả của những lựa chọn nhỏ được duy trì đều đặn trong nhiều năm.

Đôi khi, bí quyết để sống lâu không nằm ở việc cố gắng nhiều hơn, mà là học cách sống cân bằng hơn mỗi ngày.