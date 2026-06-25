Phát hiện viêm gan B sau sinh, người mẹ day dứt vì lây bệnh cho con gái

Nỗi day dứt khi phát hiện lây bệnh cho con

Những ngày này, gia đình chị H. đón nhận niềm vui lớn sau hành trình dài điều trị và theo dõi bệnh viêm gan B. Ít ai biết rằng để có được kết quả như hôm nay, hai mẹ con chị đã trải qua hơn 13 năm bền bỉ đồng hành cùng các bác sĩ.

Chị H. cho biết bản thân không biết mình nhiễm viêm gan B từ khi nào. Trong suốt quá trình mang thai và sinh con, chị chưa từng được phát hiện mắc bệnh. Vì vậy, con gái chị - cháu N.H.L. - đã không được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B và vaccine phòng bệnh ngay sau sinh để ngăn ngừa lây truyền từ mẹ sang con.

Khoảng hai năm sau khi sinh, chị thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, ăn uống kém, da và mắt vàng hơn bình thường nên đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy chị mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động, men gan tăng cao và cần điều trị ngay.

Lo lắng hơn, khi nhận thấy con gái cũng có biểu hiện mệt mỏi, ăn uống kém, chị đưa con đi khám. Kết quả xác định cháu đã nhiễm viêm gan B từ mẹ.

"Thời điểm đó tôi rất lo lắng khi biết cả hai mẹ con đều mắc bệnh. Điều khiến tôi day dứt nhất là con bị lây bệnh từ mình. Nhưng được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, tôi hiểu rằng nếu điều trị đúng và theo dõi đều đặn thì vẫn có thể kiểm soát tốt bệnh", chị H. chia sẻ.

Ảnh: BVCC

Hơn một thập kỷ kiên trì điều trị

Ngay sau đó, hai mẹ con được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, người trực tiếp điều trị, đã hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng thuốc, tái khám định kỳ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị lâu dài. Theo bác sĩ, người bệnh cần dùng thuốc đúng giờ, đúng liều và tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định.

Ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, chị H. duy trì việc uống thuốc đều đặn trong suốt nhiều năm.

Đối với cháu L., việc sử dụng thuốc từ khi mới 3 tuổi dần trở thành một phần trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, hai mẹ con cũng duy trì chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe gan.

Sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả tích cực.

Sau 6 năm điều trị, cháu N.H.L. đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B. Kết quả xét nghiệm cho thấy HBsAg âm tính, cơ thể đã hình thành kháng thể bảo vệ với nồng độ anti-HBs khoảng 100 IU/ml và không còn phải sử dụng thuốc kháng virus.

Trong khi đó, chị H. tiếp tục điều trị và theo dõi trong nhiều năm tiếp theo. Sau 13 năm kiên trì, kết quả xét nghiệm mới nhất ghi nhận HBsAg đã âm tính, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình điều trị viêm gan B mạn.

Kết quả đáng mong đợi trong điều trị viêm gan B

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền cho biết việc cả hai mẹ con cùng đạt khỏi chức năng viêm gan B là kết quả rất đáng khích lệ.

"Khi bắt đầu điều trị, tình trạng bệnh của chị H. tương đối phức tạp với men gan tăng cao và virus hoạt động mạnh. Việc cả hai mẹ con đều đạt khỏi chức năng viêm gan B là kết quả rất đáng mừng. Sau 13 năm, cả hai mẹ con đã cùng nhau cán đích. Đây là thành quả xứng đáng cho sự tuân thủ điều trị nghiêm túc, sự quan tâm đến sức khỏe bản thân và tinh thần không bỏ cuộc trước một phác đồ kéo dài nhiều năm", bác sĩ Huyền chia sẻ.

Theo bác sĩ, khỏi chức năng viêm gan B là mục tiêu quan trọng trong điều trị bệnh. Khi đạt được trạng thái này, người bệnh có thể giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt sức khỏe, kết quả điều trị tích cực còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho cháu L. Với kết quả HBsAg âm tính và đã hình thành kháng thể bảo vệ, cháu có thể yên tâm học tập, phát triển và theo đuổi nhiều ngành nghề yêu thích.

Viêm gan B hoàn toàn có thể kiểm soát nếu điều trị đúng

Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, hiện nay viêm gan B mạn là bệnh lý có thể kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và điều trị đúng chỉ định.

Nhiều trường hợp có thể đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B, từ đó giảm nguy cơ biến chứng nặng và kéo dài tuổi thọ.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tầm soát viêm gan B ở phụ nữ mang thai. Khi được phát hiện sớm, thai phụ có thể được theo dõi và điều trị phù hợp, đồng thời trẻ sẽ được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B và vaccine phòng bệnh ngay sau sinh nhằm giảm tối đa nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con.

Câu chuyện của mẹ con chị H. là minh chứng rằng viêm gan B mạn không đồng nghĩa với việc đánh mất tương lai. Với sự đồng hành của bác sĩ, tái khám định kỳ và tuân thủ điều trị lâu dài, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt bệnh, giảm nguy cơ biến chứng và hướng tới mục tiêu khỏi chức năng viêm gan B.