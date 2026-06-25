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Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏe

Thứ năm, 07:00 25/06/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
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GĐXH - Trứng được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, xuất hiện gần như mỗi ngày trong bữa sáng của nhiều gia đình. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu ăn sai cách, trứng không những không tốt mà còn có thể gây hại cho hệ tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể.

Trứng từ lâu được xem là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng nhất trong bữa ăn hằng ngày. Giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến, phù hợp với nhiều độ tuổi khiến trứng gần như xuất hiện thường xuyên trong bữa sáng của nhiều gia đình.Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải cứ ăn trứng là tốt. Cách ăn, cách chế biến và liều lượng sử dụng mới là yếu tố quyết định trứng mang lại lợi ích hay gây áp lực cho cơ thể.

Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa


Trên thực tế, nhiều vấn đề về tiêu hóa, rối loạn chuyển hóa hay tăng mỡ máu không đến từ bản thân trứng, mà đến từ những thói quen ăn uống sai lầm kéo dài trong sinh hoạt hằng ngày.

4 thói quen ăn trứng buổi sáng không tốt cho sức khỏe

1. Ăn trứng để qua đêm – nguy cơ vi khuẩn phát triển

Nhiều gia đình có thói quen luộc sẵn trứng từ hôm trước để tiết kiệm thời gian buổi sáng. Tuy nhiên, việc bảo quản không đúng cách có thể khiến trứng bị ảnh hưởng về chất lượng.

Dù được để trong tủ lạnh, môi trường lạnh chỉ làm chậm quá trình phát triển vi khuẩn chứ không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, trứng để lâu sau khi nấu chín có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và tăng nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa nếu sử dụng không đảm bảo an toàn.

Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏe - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


2. Ăn trứng lòng đào hoặc chưa chín kỹ

Trứng lòng đào được nhiều người yêu thích vì hương vị mềm, béo và "giữ được dinh dưỡng". Tuy nhiên, đây cũng là một trong những cách ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trứng chưa chín hoàn toàn có thể chứa vi khuẩn như Salmonella – nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và rối loạn đường ruột.

Ngoài ra, việc tiêu hóa và hấp thu protein từ trứng sống hoặc chưa chín kỹ cũng không tối ưu, khiến cơ thể khó tận dụng hết giá trị dinh dưỡng.

Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏe - Ảnh 3.

Ảnh minh họa


3. Ăn quá nhiều trứng trong một ngày

Không ít người cho rằng ăn càng nhiều trứng càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cơ thể chỉ cần một lượng hợp lý mỗi ngày.

Việc tiêu thụ quá nhiều trứng trong thời gian dài có thể làm tăng lượng cholesterol nạp vào, gây áp lực cho gan và hệ chuyển hóa.

Với người lớn khỏe mạnh, mức khuyến nghị phổ biến là khoảng 1 quả trứng/ngày. Việc lạm dụng có thể dẫn đến rối loạn mỡ máu, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏe - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

4. Ăn trứng khi bụng đói, không kết hợp thực phẩm khác

Một sai lầm phổ biến là ăn trứng đơn lẻ vào buổi sáng mà không kèm theo tinh bột hoặc rau củ.

Khi cơ thể đang đói, protein từ trứng có thể bị chuyển hóa thành năng lượng thay vì phục vụ quá trình xây dựng và phục hồi cơ thể, gây lãng phí dinh dưỡng.

Đồng thời, việc ăn trứng khi bụng rỗng còn có thể kích thích tiết axit dạ dày, gây khó chịu cho hệ tiêu hóa nếu kéo dài.

Ảnh minh họa


Điều chỉnh thói quen ăn trứng để bảo vệ sức khỏe gia đình

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của trứng, cần điều chỉnh lại thói quen ăn uống hằng ngày:

Nên ăn trứng mới nấu, hạn chế để qua đêm.

Tránh ăn trứng sống hoặc lòng đào chưa chín kỹ.

Kiểm soát lượng trứng: người trưởng thành khoảng 1 quả/ngày là hợp lý.

Kết hợp trứng với tinh bột, rau xanh, ngũ cốc để cân bằng dinh dưỡng.

Trứng không phải thực phẩm gây hại, vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng hằng ngày. Một thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống có thể tạo ra khác biệt lớn cho sức khỏe lâu dài của cả gia đình.

Ăn đúng cách, trứng sẽ là nguồn dinh dưỡng tốt. Ăn sai cách, nó có thể trở thành gánh nặng cho cơ thể mà nhiều người không hề nhận ra.

Ăn trứng buổi sáng tưởng bổ dưỡng, hóa ra 4 thói quen này lại âm thầm gây hại sức khỏe - Ảnh 6.Nghiên cứu 70 năm của Harvard: Người sống thọ không phải vì tập thể dục nhiều, mà nhờ 4 thói quen này

GĐXH - Nhiều người tin rằng tập thể dục càng nhiều càng sống lâu. Tuy nhiên, một nghiên cứu kéo dài hơn 70 năm của Đại học Harvard cho thấy tuổi thọ không phụ thuộc chủ yếu vào cường độ vận động mà nằm ở 4 thói quen sống tưởng chừng rất bình thường mỗi ngày.

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Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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