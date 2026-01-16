Nấu 4 món canh siêu ngọt ngon này ăn ngay để không còn cảm giác "bị đóng băng" khi đợt rét sâu sắp tràn về

Theo thông tin dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh rất mạnh vào giữa tuần tới. Trước khi bạn kịp nhận ra gió lạnh đã rít lên tận gáy và run rẩy vì giá rét, hãy cố gắng tăng cường bổ sung dinh dưỡng hợp lý cho cơ thể. Lúc này, nếu bạn cố gắng ăn nhiều thịt và cá, sẽ gây gánh nặng cho dạ dày và ruột, dễ dẫn đến khó tiêu, nếu chỉ uống nước hoặc ăn chay, bạn sẽ cảm thấy yếu ớt hơn và không tài nào chịu nổi gió lạnh.

Thực ra, trí tuệ mà tổ tiên chúng ta để lại chưa bao giờ là vô ích. Thực tế ứng dụng những kinh nghiệm quý báu đó trong đời sống lại rất hữu ích. Một trong số những kinh nghiệm quý báu được tổ tiên truyền lại là hãy ăn những món canh hợp lý sẽ giúp bạn tăng cường sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng để chống chọi được cái lạnh.

Tuy nhiên, có một số quy tắc cần tuân theo khi thưởng thức các món canh; bạn không thể tùy tiện uống bất kỳ loại nào. Bạn nên chọn loại canh vừa bổ dưỡng, vừa ấm nóng, dễ tiêu hóa và không quá ngấy.

Hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp 4 món canh này rất dễ chế biến và dùng những nguyên liệu thông dụng. Mỗi món canh đều sẽ giúp bạn tăng cường miễn dịch, làm ấm cơ thể từ bụng đến chân, khiến bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái!

Món thứ nhất: Canh củ cải nấu sườn heo

Dân gian có câu "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng" để nói về công dụng với sức khỏe của 2 loại nguyên liệu này theo thời điểm tốt nhất. Củ cải trắng trong mùa đông quả thực là "nhân sâm giá rẻ" bởi đây là thời điểm chúng mọng nước, ngon. Điều quan trọng hơn là củ cải trắng vào mùa đông chứa một lượng lớn amylase rất tốt cho dạ dày và ruột - thúc đẩy nhu động ruột tiêu hóa tốt hơn.

Mặc dù sườn heo rất bổ dưỡng, nhưng chúng lại nhiều chứa nhiều đạm và lượng mỡ nhất định và có thể gây ngấy nếu ăn quá nhiều. Ngược lại, củ cải trắng có thể giúp tiêu hóa, giảm đầy hơi và làm giảm độ ngấy. Khi hầm cùng nhau, mỡ từ sườn heo sẽ ngấm vào củ cải, làm cho củ cải ngọt và mềm, đồng thời củ cải cũng giúp giảm độ ngấy của sườn heo.

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị: Chần sườn heo trong nước lạnh, hớt bỏ bọt sau đó rửa sạch rồi mới cho vào nồi, thêm nước cùng vài lát gừng và hầm. Cắt củ cải trắng thành miếng lớn, nhưng không cho vào hầm ngay từ đầu với sườn mà phải đợi đến khi sườn đạt độ chín mềm khoảng 70-80% rồi mới cho củ cải vào. Nếu cho quá sớm, củ cải sẽ nát, khiến nước canh bị đục và ảnh hưởng đến hương vị. Canh thành phẩm sẽ trong và ngon; sau khi uống một bát, bạn sẽ cảm thấy như mọi thứ khó chịu trong bụng đã được giải tỏa, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Món thứ hai: Canh cà chua, khoai tây và thịt ức bò

Khi thời tiết trở lạnh, mọi người thường thèm những món ăn ấm nóng và có vị chua nhẹ để kích thích vị giác. Canh cà chua, khoai tây và thịt ức bò chắc chắn là một món tuyệt vời dùng cho bữa cơm mùa đông. Thịt bò là một loại thực phẩm ấm nóng và bổ dưỡng, cung cấp nhiều calo giúp giữ ấm cơ thể; cà chua và khoai tây giàu tinh bột và lycopene, sau khi được nấu chín mềm, sẽ trở nên mềm, sánh đặc và dễ dàng được dạ dày và ruột hấp thụ.

Điểm mấu chốt của món canh này nằm ở "nước dùng chua ngọt sánh mịn". Cà chua cần được xào cho đến khi nhuyễn; khoai tây cần được hầm cho đến khi mềm nhuyễn, để hỗn hợp nước dùng trở nên sánh mịn và bóng mượt, giống như được làm đặc bằng bột bắp. Ăn kèm với cơm với nước dùng này sẽ cực tốn cơm, khiến bạn muốn ăn mãi. Đối với món ăn này, sự hấp dẫn của nó còn đặc biệt thu hút cả những đứa trẻ kén ăn, thậm chí cũng sẽ muốn ăn thêm nhiều cơm hơn.

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị: Chọn phần thịt ức bò có tỷ lệ mỡ và nạc cân bằng, rồi cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Đầu tiên, áp chảo thịt ức bò để loại bỏ bớt mỡ thừa, sau đó cho tương cà và cà chua tươi vào xào đến khi dầu chuyển sang màu đỏ. Cuối cùng, cho nước ngập các nguyên liệu và đun nhỏ lửa. Cho khoai tây vào sau cùng để tránh khoai bị nát. Món canh này có vị chua thanh và ấm nóng, giúp xua tan cái lạnh trong cơ thể.

Món thứ ba: Canh ngô, củ mài và sườn heo

Nếu một số món canh trong danh sách thực đơn của chúng ta thường quá bổ dưỡng và có thể gây nóng trong người, thì món canh ngô, củ mài và sườn heo này là lựa chọn nhẹ nhàng nhất. Món ăn này thực sự phù hợp với mọi lứa tuổi và cả gia đình.

Củ mài được biết đến rộng rãi như một loại "thuốc bổ" tuyệt vời cho lá lách và dạ dày; chất nhầy trong củ mài có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày. Vào mùa đông, khi hoạt động thể chất ít hơn và nhu động ruột chậm hơn, canh củ mài rất tốt để điều hòa hệ tiêu hóa. Thêm ngô và cà rốt sẽ tạo cho canh màu sắc đẹp mắt đồng thời cung cấp thêm nhiều chất xơ hơn, giúp thúc đẩy nhu động ruột. Món canh này có vị ngọt thanh mát, ngon đến mức tuyệt vời ngay cả khi không cần dùng tới bột ngọt.

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị: Củ mài có kết cấu mềm và bở, thích hợp để nấu canh; củ mài có kết cấu giòn chắc thì tốt hơn cho món xào. Khi gọt vỏ củ mài hãy nhớ đeo găng tay vào, nếu không bạn sẽ bị ngứa. Cắt ngô thành từng khúc và cà rốt thành từng miếng lớn. Vì các nguyên liệu này chín nhanh, nên sau khi đã hầm sườn heo mềm, hãy cho củ mài, ngô và cà rốt vào rồi nấu trong 20 phút. Món canh này thanh nhẹ, không ngấy, mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu cho dạ dày.

Món thứ tư: Canh gà nấu nấm

Mùa đông là mùa cúm, vì vậy tăng cường hệ miễn dịch quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Canh gà nấu nấm là "vũ khí phòng thủ" tốt nhất giúp cơ thể bạn chống lại những mầm bệnh dễ xâm nhập vào cơ thể. Thịt gà cung cấp protein chất lượng cao, trong khi các loại nấm (như nấm hương, nấm đông trùng hạ thảo và nấm bào ngư) chứa nhiều polysaccharid và axit amin, có thể tăng cường đáng kể hoạt động của các tế bào miễn dịch trong cơ thể.

Món canh này không cần nêm nếm cầu kỳ; điểm mấu chốt nằm ở sự "tươi ngon". Hương thơm độc đáo của nấm hòa quyện hoàn hảo với vị đậm đà của thịt gà. Không cần bột ngọt; hương vị ngọt thanh, giàu dinh dưỡng, thơm ngon khó cưỡng.

Những điểm cần lưu ý khi chuẩn bị: Nếu có thể, hãy sử dụng gà thả vườn để có hương vị thơm ngon hơn. Sử dụng nhiều loại nấm; nấm khô nên được rửa sạch và ngâm trước. Chần sơ các miếng gà đã chặt, sau đó cho gừng thái lát và thêm nước ngập nguyên liệu. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ. Trước khi dùng, rắc một ít kỷ tử và hành lá thái nhỏ lên trên. Món canh này ngon và thanh mát; ăn thường xuyên có thể giúp bạn giữ gìn sức khỏe và vượt qua mùa đông một cách thoải mái.

Trời đang chuẩn bị đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, vì vậy hãy tự thưởng cho mình những món ăn ngon. 5 món canh này mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, vừa làm ấm cơ thể, đồng thời tăng cường chức năng lá lách, kích thích vị giác. Hãy ra chợ mua nguyên liệu rồi nấu một nồi canh cho bữa ăn để cả gia đình thưởng thức và luôn thấy ấm áp trong suốt mùa đông!