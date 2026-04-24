Nên cảnh giác với những loại hoa đẹp nhưng có độc tố

Hoa loa kèn

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta chẳng ai xa lạ gì với hoa loa kèn. Loại hoa này thường được bày bán ngập tràn trên các con phố.

Những bông hoa loa kèn có mùi thơm dịu nhẹ, vì thế đặt bình hoa loa kèn trong nhà không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn mang đến cho chúng ta cảm giác rất dễ chịu.

Tuy loại hoa này có hình dáng độc đáo nhưng chứa các ancaloit có thể gây ra các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng và ảo giác nếu không may tiếp xúc sâu hoặc ăn phải.

Cây kim tiền

Cây kim tiền được cho là có các yếu tố phong thủy, tác dụng chiêu tài, mang phú quý, tài lộc. Lá kim tiền viền tròn, xanh, mọng đầy sức sống, phù hợp với kiến trúc hiện đại. Chính vì vậy cây kim tiền được xem là loại cây đem đến sự thịnh vượng, giàu sang, sức khỏe cho gia chủ. Đặc biệt, khi kim tiền nở hoa, gia chủ càng đắc lộc.

Tuy nhiên, trong thân và lá cây có chứa canxi oxalat, gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu ăn phải. Nặng hơn thì sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Nhựa cây dính lên mắt ảnh hưởng xấu đến thị lực.

Cây môn kiểng

Theo Dengarden, cây môn kiểng (môn cảnh) còn gọi cây môn lá đỏ, môn đốm, tên khoa học Caladium biccolor. Đây là loài cây có nguồn gốc từ Brazil và quần đảo Tây Ấn Độ.

Đặc điểm nhận dạng, cây môn kiểng không có thân trên mặt đất, lá và cụm hoa được mọc ra trên một cuống dài 15-30 cm phát sinh trực tiếp từ thân củ ngầm. Lá hình khiên rộng, có mũi ở đỉnh, gốc chia thùy sâu dạng tim, tròn.

Lá loại cây này có thể gây kích thích niêm mạc và sưng lưỡi, môi.

Lá loại cây này có thể gây kích thích niêm mạc và sưng lưỡi, môi. Trong trường hợp nuốt phải, trẻ sẽ bị tiêu chảy và nôn mửa. Nếu dính vào mắt, loại cây này có thể làm hỏng giác mạc của trẻ.

Hoa tử đẳng (đậu tía)

Hoa tử đằng là loài hoa họ đậu, dây leo, hoa thành từng chùm màu tím rất đẹp, được trồng làm cảnh phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Hoa tử đằng vừa đẹp, vừa có mùi thơm. Tuy nhiên hạt hoa tử đằng rất độc. Nếu ăn phải sẽ bị trúng độc, nôn ói, chuột rút và tiêu chảy.

Hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu với những đóa hoa hình cầu màu hồng, trắng, xanh rất đẹp ta vẫn thấy được trồng làm cảnh. Tuy vậy cả lá và hoa cẩm tú cầu đều có chứa độc tố.

Nếu sơ ý ăn phải độc tố này có thể lập tức bị ngứa ngáy, nôn ói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu.

Trúc đào

Là loài hoa có độc tính rất cao, rất nguy hiểm đối với hệ tim mạch. Chất độc này có mặt trong cây, lá, hoa, trái, hạt trúc đào. Triệu chứng xuất hiện sau khi ăn phải 10-15 phút sau ăn với biểu hiện buồn nôn ói dữ dội, lơ mơ, nhức đầu, mệt lả, tiêu chảy liên tục, loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Nếu không được cứu chữa kịp thời có thể trụy tim mạch, không đo được huyết áp dẫn tới tử vong. Ở nhiều nơi, cành lá và hạt trúc đào được giã nát để làm thuốc trừ sâu bệnh rất hiệu quả.

Hoa đỗ quyên

Mật hoa và lá của loài này chứa các chất có thể làm giảm huyết áp và gây khó chịu cho hệ tiêu hóa nếu nuốt phải.

Hoa thủy tiên

Củ của loài hoa này thường bị nhầm lẫn với hành tây, chứa các chất gây buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng.

