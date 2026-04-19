Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?

Về ưu điểm

Gắn kết sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ cho các thành viên.

Tạo không gian tiện nghi và hiện đại trong thời đại hiện nay. Tiết kiệm chi phí trang thiết bị nội thất.

Tiết kiệm diện tích không gian phòng ngủ cho ngôi nhà. Tạo tính tự lập cho các con nhỏ từ bé khi ngủ khác giường cùng bố mẹ trong một phòng.

Về nhược điểm

Diện tích phòng ngủ cần rộng để không chiếm hết không gian của căn phòng. Ảnh hưởng đến không gian riêng tư của các thành viên.

Chỉ sử dụng đối với các thành viên trong gia đình cùng giới hoặc bố mẹ với các con nhỏ. Các thành viên trưởng thành thì việc này sẽ trở nên bất tiện hơn.

Như vậy, dựa vào ưu và nhược điểm trên, việc đặt 2 giường trong phòng ngủ có nên hay không là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và cách bố trí của gia đình bạn.

Nếu biết cách sắp xếp 2 giường trong 1 phòng hợp lý, khoa học thì bạn có thể khắc phục được những hạn chế không mong muốn. Để biết cụ thể cách kê thế nào là đúng, hãy cùng theo dõi tiếp ở phần sau.

Cách đặt 2 giường trong phòng ngủ đúng, hợp lý

Kê 2 giường vuông góc

Đối với cách kê 2 giường ngủ vuông góc như thế này sẽ giúp tiết kiệm tối đa căn phòng. Mỗi góc của căn phòng sẽ được tận dụng triệt để và có không gian trống, giúp thoải mái hơn. Căn phòng này sẽ tạo cho trẻ sự thích thú chơi đùa và học tập tốt hơn.

Kê 2 giường thẳng hàng

Cách bày trí 2 giường ngủ thẳng hàng sẽ tạo cho căn phòng của bạn sự rộng rãi khi vừa nhìn vào.

Nó giúp tiết kiệm được diện tích căn phòng để sắp xếp các đồ nội thất khác như bàn trang điểm, bàn học, ghế…hết sức phù hợp.

Kê 2 giường song song

Căn phòng của bạn sẽ trở nên cân đối, hài hòa khi lựa chọn cách kê 2 giường ngủ theo hướng song song.

Đồng thời, cách bày trí này sẽ giúp cho bạn có thể đặt thêm các vật dụng đi kèm khác một cách thoải mái hơn.

Kê giường ngủ 2 tầng

Hình ảnh các giường ngủ 2 tầng đã trở nên phổ biển đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ. Nhiều gia chủ chọn cách kê giường ngủ 2 tầng cho con cái của mình để vừa tạo được sự riêng tư, vừa đảm bảo sự thoải mái.

Cách tận dụng này tạo nên một ưu điểm giúp tiết kiệm không gian phòng ngủ cũng như thuận tiện trong việc sinh hoạt cho gia đình.

Lưu ý cách kê 2 giường trong phòng ngủ

Sau đây là một số lưu ý với cách kê 2 giường trong 1 phòng ngủ mà bạn cần quan tâm: Cần có sự phân bố hợp lý, phù hợp với diện tích căn phòng của mỗi ngôi nhà.

Tùy vào sở thích của thành viên trong gia đình và không gian căn phòng mà chọn cách kê giường phù hợp.

Trong một căn phòng, giờ sinh hoạt của mỗi cá nhân là khác nhau. Do đó, nên sử dụng rèm treo để ngăn cách 2 giường ngủ song song hoặc nối tiếp để tạo sự thuận tiện giữa các thành viên.

Tùy vào mỗi nhu cầu, cách bày trí các vật dụng kèm cho căn phòng để lựa chọn cách xếp 2 giường trong 1 phòng kiểu vuông góc hay song song là phù hợp.

Phòng kê 2 giường giữa bố mẹ và con cái hoặc giữa các con với nhau sẽ có sự khác nhau. Đó có thể là về màu sắc, cách bày trí, sự riêng tư…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

