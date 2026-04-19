Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?

Chủ nhật, 19:00 19/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc có nên kê 2 giường trong phòng ngủ thật sự là tốt hay không? Liệu đó có phải là một trong những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ hay không? Cùng xem qua những ưu điểm và nhược điểm sau khi kê 2 giường trong bài sau.

Về ưu điểm

Gắn kết sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ cho các thành viên.

Tạo không gian tiện nghi và hiện đại trong thời đại hiện nay. Tiết kiệm chi phí trang thiết bị nội thất.

Tiết kiệm diện tích không gian phòng ngủ cho ngôi nhà. Tạo tính tự lập cho các con nhỏ từ bé khi ngủ khác giường cùng bố mẹ trong một phòng.

Về nhược điểm

Diện tích phòng ngủ cần rộng để không chiếm hết không gian của căn phòng. Ảnh hưởng đến không gian riêng tư của các thành viên.

Đặt 2 giường trong phòng ngủ có tốt không? - Ảnh 1.

Chỉ sử dụng đối với các thành viên trong gia đình cùng giới hoặc bố mẹ với các con nhỏ. Các thành viên trưởng thành thì việc này sẽ trở nên bất tiện hơn.

Như vậy, dựa vào ưu và nhược điểm trên, việc đặt 2 giường trong phòng ngủ có nên hay không là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và cách bố trí của gia đình bạn.

Nếu biết cách sắp xếp 2 giường trong 1 phòng hợp lý, khoa học thì bạn có thể khắc phục được những hạn chế không mong muốn. Để biết cụ thể cách kê thế nào là đúng, hãy cùng theo dõi tiếp ở phần sau.

Cách đặt 2 giường trong phòng ngủ đúng, hợp lý

Kê 2 giường vuông góc

Đối với cách kê 2 giường ngủ vuông góc như thế này sẽ giúp tiết kiệm tối đa căn phòng. Mỗi góc của căn phòng sẽ được tận dụng triệt để và có không gian trống, giúp thoải mái hơn. Căn phòng này sẽ tạo cho trẻ sự thích thú chơi đùa và học tập tốt hơn.

Đặt 2 giường trong phòng ngủ có tốt không? - Ảnh 2.

Kê 2 giường thẳng hàng

Cách bày trí 2 giường ngủ thẳng hàng sẽ tạo cho căn phòng của bạn sự rộng rãi khi vừa nhìn vào.

Nó giúp tiết kiệm được diện tích căn phòng để sắp xếp các đồ nội thất khác như bàn trang điểm, bàn học, ghế…hết sức phù hợp.

Kê 2 giường song song

Căn phòng của bạn sẽ trở nên cân đối, hài hòa khi lựa chọn cách kê 2 giường ngủ theo hướng song song.

Đồng thời, cách bày trí này sẽ giúp cho bạn có thể đặt thêm các vật dụng đi kèm khác một cách thoải mái hơn.

Kê giường ngủ 2 tầng

Hình ảnh các giường ngủ 2 tầng đã trở nên phổ biển đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ. Nhiều gia chủ chọn cách kê giường ngủ 2 tầng cho con cái của mình để vừa tạo được sự riêng tư, vừa đảm bảo sự thoải mái.

Đặt 2 giường trong phòng ngủ có tốt không? - Ảnh 3.

Cách tận dụng này tạo nên một ưu điểm giúp tiết kiệm không gian phòng ngủ cũng như thuận tiện trong việc sinh hoạt cho gia đình.

Lưu ý cách kê 2 giường trong phòng ngủ

Sau đây là một số lưu ý với cách kê 2 giường trong 1 phòng ngủ mà bạn cần quan tâm: Cần có sự phân bố hợp lý, phù hợp với diện tích căn phòng của mỗi ngôi nhà.

Tùy vào sở thích của thành viên trong gia đình và không gian căn phòng mà chọn cách kê giường phù hợp.

Trong một căn phòng, giờ sinh hoạt của mỗi cá nhân là khác nhau. Do đó, nên sử dụng rèm treo để ngăn cách 2 giường ngủ song song hoặc nối tiếp để tạo sự thuận tiện giữa các thành viên.

Tùy vào mỗi nhu cầu, cách bày trí các vật dụng kèm cho căn phòng để lựa chọn cách xếp 2 giường trong 1 phòng kiểu vuông góc hay song song là phù hợp.

Phòng kê 2 giường giữa bố mẹ và con cái hoặc giữa các con với nhau sẽ có sự khác nhau. Đó có thể là về màu sắc, cách bày trí, sự riêng tư…

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top