Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?
GĐXH - Việc có nên kê 2 giường trong phòng ngủ thật sự là tốt hay không? Liệu đó có phải là một trong những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ hay không? Cùng xem qua những ưu điểm và nhược điểm sau khi kê 2 giường trong bài sau.
Về ưu điểm
Gắn kết sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Đáp ứng nhu cầu chỗ ngủ cho các thành viên.
Tạo không gian tiện nghi và hiện đại trong thời đại hiện nay. Tiết kiệm chi phí trang thiết bị nội thất.
Tiết kiệm diện tích không gian phòng ngủ cho ngôi nhà. Tạo tính tự lập cho các con nhỏ từ bé khi ngủ khác giường cùng bố mẹ trong một phòng.
Về nhược điểm
Diện tích phòng ngủ cần rộng để không chiếm hết không gian của căn phòng. Ảnh hưởng đến không gian riêng tư của các thành viên.
Chỉ sử dụng đối với các thành viên trong gia đình cùng giới hoặc bố mẹ với các con nhỏ. Các thành viên trưởng thành thì việc này sẽ trở nên bất tiện hơn.
Như vậy, dựa vào ưu và nhược điểm trên, việc đặt 2 giường trong phòng ngủ có nên hay không là tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và cách bố trí của gia đình bạn.
Nếu biết cách sắp xếp 2 giường trong 1 phòng hợp lý, khoa học thì bạn có thể khắc phục được những hạn chế không mong muốn. Để biết cụ thể cách kê thế nào là đúng, hãy cùng theo dõi tiếp ở phần sau.
Cách đặt 2 giường trong phòng ngủ đúng, hợp lý
Kê 2 giường vuông góc
Đối với cách kê 2 giường ngủ vuông góc như thế này sẽ giúp tiết kiệm tối đa căn phòng. Mỗi góc của căn phòng sẽ được tận dụng triệt để và có không gian trống, giúp thoải mái hơn. Căn phòng này sẽ tạo cho trẻ sự thích thú chơi đùa và học tập tốt hơn.
Kê 2 giường thẳng hàng
Cách bày trí 2 giường ngủ thẳng hàng sẽ tạo cho căn phòng của bạn sự rộng rãi khi vừa nhìn vào.
Nó giúp tiết kiệm được diện tích căn phòng để sắp xếp các đồ nội thất khác như bàn trang điểm, bàn học, ghế…hết sức phù hợp.
Kê 2 giường song song
Căn phòng của bạn sẽ trở nên cân đối, hài hòa khi lựa chọn cách kê 2 giường ngủ theo hướng song song.
Đồng thời, cách bày trí này sẽ giúp cho bạn có thể đặt thêm các vật dụng đi kèm khác một cách thoải mái hơn.
Kê giường ngủ 2 tầng
Hình ảnh các giường ngủ 2 tầng đã trở nên phổ biển đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ. Nhiều gia chủ chọn cách kê giường ngủ 2 tầng cho con cái của mình để vừa tạo được sự riêng tư, vừa đảm bảo sự thoải mái.
Cách tận dụng này tạo nên một ưu điểm giúp tiết kiệm không gian phòng ngủ cũng như thuận tiện trong việc sinh hoạt cho gia đình.
Lưu ý cách kê 2 giường trong phòng ngủ
Sau đây là một số lưu ý với cách kê 2 giường trong 1 phòng ngủ mà bạn cần quan tâm: Cần có sự phân bố hợp lý, phù hợp với diện tích căn phòng của mỗi ngôi nhà.
Tùy vào sở thích của thành viên trong gia đình và không gian căn phòng mà chọn cách kê giường phù hợp.
Trong một căn phòng, giờ sinh hoạt của mỗi cá nhân là khác nhau. Do đó, nên sử dụng rèm treo để ngăn cách 2 giường ngủ song song hoặc nối tiếp để tạo sự thuận tiện giữa các thành viên.
Tùy vào mỗi nhu cầu, cách bày trí các vật dụng kèm cho căn phòng để lựa chọn cách xếp 2 giường trong 1 phòng kiểu vuông góc hay song song là phù hợp.
Phòng kê 2 giường giữa bố mẹ và con cái hoặc giữa các con với nhau sẽ có sự khác nhau. Đó có thể là về màu sắc, cách bày trí, sự riêng tư…
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhấtỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Phong thủy không chỉ là chọn hướng nhà, đặt bàn thờ hay treo tranh chiêu tài. Thực tế, có những yếu tố âm thầm nhưng lại quyết định vận khí – tài lộc – sức khỏe của cả gia đình bạn. Và điều đáng tiếc là... đa phần mọi người không hề biết đến.
Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?Ở - 12 giờ trước
GĐXH - Để có một giấc ngủ trọn vẹn, một số yêu cầu được đưa ra khuyến nghị thực hiện. Trong số đó, có nên đặt giường ngủ đối diện cửa sổ nhận được khá nhiều sự quan tâm.
8 'siêu thực phẩm' trồng ngay trong nhà: Có loại hay bị nhổ bỏ nhưng lại giàu dưỡng chất bất ngờỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Không phải thực phẩm đắt đỏ hay nhập khẩu, ngay trong không gian sống quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những “siêu thực phẩm” tự nhiên, dễ trồng và giàu giá trị dinh dưỡng. Xu hướng trồng cây ăn được tại nhà đang phổ biến, khi nhiều gia đình vừa muốn cải thiện sức khỏe, vừa tạo nên một không gian sống xanh, gần gũi.
Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình anPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu phong thủy nhà ở ngã 3 đường không tốt bạn vẫn có thể hóa giải với nhiều cách khác nhau. Điều này nên làm ngay khi xây mới để tránh những điều không may mắn.
Tủ lạnh chạy tốn điện, nguyên nhân và những cách khắc phục cực hayMẹo vặt - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết dưới đây, các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nguyên nhân khiến tủ lạnh chạy tốn điện và những lời khuyên hữu ích để khắc phục cho vấn đề này nhé.
Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều bạn vẫn đang thắc mắc như nào là phong thủy bếp nhà chung cư, làm cách nào để bố trí gian bếp cho đắc tài lộc. Những điều kiêng kỵ cần tránh là gì. Cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Loại thiết bị tốn hơn cả điều hòa bạn nên biết để tránh mất nhiều tiềnỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải lúc nào điều hòa cũng là "thủ phạm chính" khiến hóa đơn tiền điện tăng cao, bởi bên cạnh đó còn có nhiều thiết bị hoạt động liên tục hoặc sử dụng thường xuyên với mức tiêu thụ đáng kể.
4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lênỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà bạn có thể đang gặp vấn đề phong thủy với 4 dấu hiệu dễ nhận biết dưới đây. Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên. Cùng tìm hiểu cách cải thiện không gian sống, tăng cường sinh khí và tài lộc cho gia đình.
Cách chọn các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi mang lại vận may và sức khỏeỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan điểm phong thủy, mọi sự vật và hiện tượng đều có mối quan hệ gắn kết với nhau, bao gồm con người và kiến trúc. Dưới đây là danh sách các tầng chung cư có thể hòa hợp với từng tuổi.
Những yếu tố phong thủy cần thận trọng khi mua nhà trong ngõỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, phong thủy của ngôi nhà cũng ảnh hưởng rất lớn đến tài vận, sức khỏe, cuộc sống, sự nghiệp của gia chủ, nếu bạn đang chuẩn bị mua hay xây nhà trọn gói bạn nên quan tâm tới một số yếu tố phong thủy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửaỞ
GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.