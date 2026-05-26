Ngọc Loan gây choáng váng với căn bếp chuẩn phú bà

Nhắc đến Ngọc Loan Trần, nhiều người không chỉ nhớ tới hình ảnh người đẹp từng gây chú ý tại The Face Vietnam 2016 mà còn ấn tượng bởi phong cách sống sang trọng, tinh tế như một “phú bà” chính hiệu.

Sinh năm 1993 tại TP.HCM, Ngọc Loan sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, thần thái high-fashion cùng chiều cao nổi bật 1m74. Sau khi bước ra từ cuộc thi, thay vì hoạt động showbiz rầm rộ, cô lựa chọn hướng đi riêng với công việc kinh doanh và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Những năm gần đây, người đẹp thu hút lượng lớn người theo dõi nhờ các video về trang trí nhà cửa, cắm hoa và đặc biệt là nấu ăn. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng bếp núc khéo léo, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả chính là không gian bếp sang trọng cùng loạt đồ dùng “toát mùi tiền”.

Tạp dề hàng hiệu cũng có giá gần 12 triệu đồng

Trong một video nấu ăn gần đây, Ngọc Loan khiến cư dân mạng bàn tán khi chia sẻ khoảnh khắc “đập hộp” chiếc tạp dề mới đến từ Versace – thương hiệu thời trang xa xỉ nổi tiếng của Ý.

Theo thông tin được nhiều người tìm hiểu, bộ sản phẩm gồm tạp dề, đôi găng tay lò nướng và hai khăn lau bếp hiện có giá khoảng 450 USD, tương đương gần 12 triệu đồng. Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hiếm ai nghĩ một món đồ dùng để nấu ăn hằng ngày lại thuộc phân khúc hàng hiệu cao cấp.

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận thích thú như: “Đúng chuẩn phú bà, đứng nấu ăn thôi cũng phải dùng đồ hiệu.” “Tạp dề thôi mà đã gần chục triệu.” “Xem clip mà cảm giác mùi giàu sang tràn ra khỏi màn hình” .

Loạt đồ dùng trong bếp toàn hàng xa xỉ

Không chỉ riêng chiếc tạp dề, dân mạng còn “soi” ra hàng loạt món đồ bếp đắt đỏ khác xuất hiện trong video của Ngọc Loan.

Trong đó nổi bật là bộ nồi gang hình bí ngô đến từ thương hiệu Le Creuset nổi tiếng của Pháp. Dòng nồi này thường có giá dao động từ 6-10 triệu đồng mỗi chiếc tùy kích thước.

Ngoài ra, cô còn sở hữu bộ giá đựng dao cao cấp của thương hiệu Smeg có giá hơn 12 triệu đồng cùng máy trộn bột đa năng trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Ngay cả những chi tiết nhỏ như bát đĩa, ly tách hay đồ decor trong bếp cũng chủ yếu sử dụng chất liệu gốm sứ và thủy tinh cao cấp, được phối theo phong cách tối giản nhưng sang trọng.

Không chỉ giàu mà còn rất có gu

Điều khiến căn bếp của Ngọc Loan được khen ngợi không chỉ nằm ở giá trị của đồ dùng mà còn ở cách cô chăm chút không gian sống.

Từ việc cắm hoa tươi, thay đổi cách bài trí theo mùa cho tới sắp xếp từng góc nhỏ, mọi chi tiết đều mang cảm giác tinh tế và chỉn chu. Nhiều người nhận xét không gian sống của cô mang đậm phong cách “dâu hào môn” với gam màu nhẹ nhàng, nội thất sang trọng nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng.

Các video nấu ăn của Ngọc Loan cũng thường đạt hàng triệu lượt xem bởi thành phẩm quá đẹp mắt, được trình bày chẳng khác nào món ăn trong nhà hàng cao cấp.