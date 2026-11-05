Chuyện cảm động phía sau món đồ nhà bếp mà Tăng Thanh Hà cực yêu thích

Thứ năm, 15:00 05/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người không chỉ nhớ tới danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt” mà còn ấn tượng với niềm đam mê nấu nướng của cô.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 1.

Dù kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và trở thành con dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người được giới kinh doanh gọi là “vua hàng hiệu” vì đã đưa nhiều thương hiệu xa xỉ nước ngoài về Việt Nam, nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ những bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị cho gia đình. Phụ Nữ Mới cho hay.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 2.

Ít ai biết, chuyện cơm nước đã gắn với Hà Tăng từ rất sớm. Năm cô lên 10 tuổi, bố làm ăn thua lỗ, gia đình phải bán nhà để trả nợ. Những năm ấy, cô bé Thanh Hà từng dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ nấu cơm, rồi đạp xe đi giao cơm cho khách xong mới đến trường.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Hà Tăng từng nhiều lần khoe những mâm cơm nhà với thực đơn không quá xa lạ, chủ yếu là các món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt. Không cần sơn hào hải vị hay nguyên liệu đắt đỏ, những đĩa thức ăn được trình bày gọn gàng, đầy màu sắc vẫn khiến dân tình xuýt xoa.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 4.

Thực đơn của nữ diễn viên không chỉ xoay quanh món Việt. Cô còn từng làm các món như cá hấp Quảng Đông, mì miso ramen, bánh paratha, gà nấu nghệ kiểu Lebanon hay mì Ý. Ngoài nấu ăn, mỹ nhân 8x cũng có sở thích làm bánh mì, bánh quy và nhiều loại bánh ngọt tại nhà.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 5.

Bởi vậy, những mâm cơm của Hà Tăng không chỉ thu hút bởi món ăn mà còn ở cách trình bày chỉn chu. Dù là một bữa cơm trưa với vài món quen thuộc hay thực đơn nhiều công đoạn, các món ăn đều được chăm chút về hình thức.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 6.

Một điểm thú vị khác là niềm yêu thích đồ dùng nhà bếp của nữ diễn viên. Hà Tăng từng chia sẻ sở thích sưu tầm bát đĩa, đặc biệt là đồ gốm sứ.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 7.

Với cô, việc lựa chọn những chiếc đĩa đẹp, phù hợp với món ăn cũng là một phần thú vị của quá trình chuẩn bị bữa cơm. Từ căn bếp cô yêu những chiếc đĩa sứ và có những câu chuyện cảm động quanh sở thích đặc biệt này.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 8.

Trên trang cá nhân của mình, vào dịp Tết, Tăng Thanh Hà từng đăng bức ảnh những chiếc đĩa sứ xanh mới sưu tập được kèm dòng caption: "Một niềm đam mê". Chỉ ngắn gọn như vậy thôi nhưng cũng đủ để hiểu rằng, Tăng Thanh Hà đam mê đến mức nào. Từ năm 2020, cô đã chia sẻ: "Có một sở thích sau giờ làm hoặc mỗi khi đi nước ngoài mình thích đi lùng đồ gốm sứ, may thì mua được một bộ, hôm thì được 1 cái. Mê gốm sứ từ nhỏ...". Đời sống & Pháp luật thông tin.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 9.

Tăng Thanh Hà tiết lộ món quà của mẹ đẻ tặng khi cô về nhà chồng. Đặc biệt, trong bộ sưu tập của mình, có một món đồ mà nữ diễn viên cực kỳ trân quý, đó là chiếc đĩa của hồi môn mà mẹ ruột đã tặng cho cô ngày lấy chồng. "Mê gốm sứ từ nhỏ, bộ đĩa hình cối xay gió là bộ cô quý nhất, chiếc đĩa đã 34 năm tuổi là của một người thuê nhà đến từ Hà Lan tặng mẹ. Ngày lấy chồng, mẹ tặng lại con gái. Con gái giữ, lâu lâu lấy ra ngắm chứ không dám xài", Hà Tăng chia sẻ.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 10.
Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 11.

Tài sản "khủng" của nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" sau khoảng thời gian dài sưu tầm.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 12.

Khoảnh khắc hai bé nhà Tăng Thanh Hà là Richard Nguyễn và Chloe Nguyễn sẵn sàng rửa chén, đĩa và gìn giữ cẩn thận cho mẹ. "Nhà có 2 em sen rửa đĩa cho mẹ, mẹ hạnh phúc vô cùng", bà xã Louis Nguyễn chia sẻ.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 13.

Nhìn vào bộ sưu tập đồ gốm của Hà Tăng có thể nhận thấy những chiếc bát đĩa này có màu sắc và kiểu dáng khá đa dạng.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 14.

Chúng có thể là màu trắng đơn giản hoặc thêm một chút điểm nhấn tinh tế như viền vàng, hoa văn nổi.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 15.

Hoặc là những hoa văn sắc nét, mới lạ mà chúng ta ít bắt gặp ở những đồ gốm thông thường.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 16.
Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 17.

Gốm sứ là sản phẩm thủ công kết tinh từ chiều sâu văn hóa. Chính vì thế người "sành" chơi gốm sứ luôn được đánh giá cao gu thẩm mỹ của mình.

Chuyện cảm động về tình yêu ẩm thực của Tăng Thanh Hà năm 2026 - Ảnh 18.Sống trong biệt thự triệu đô, vì sao Phương Oanh vẫn mê bộ bát đĩa đơn giản này?

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