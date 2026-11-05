Chuyện cảm động phía sau món đồ nhà bếp mà Tăng Thanh Hà cực yêu thích

Tăng Thanh Hà tiết lộ món quà của mẹ đẻ tặng khi cô về nhà chồng. Đặc biệt, trong bộ sưu tập của mình, có một món đồ mà nữ diễn viên cực kỳ trân quý, đó là chiếc đĩa của hồi môn mà mẹ ruột đã tặng cho cô ngày lấy chồng. "Mê gốm sứ từ nhỏ, bộ đĩa hình cối xay gió là bộ cô quý nhất, chiếc đĩa đã 34 năm tuổi là của một người thuê nhà đến từ Hà Lan tặng mẹ. Ngày lấy chồng, mẹ tặng lại con gái. Con gái giữ, lâu lâu lấy ra ngắm chứ không dám xài", Hà Tăng chia sẻ.