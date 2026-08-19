Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố Huế

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Huế) cho biết, đang điều tra, làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự.

Nhóm đối tượng gồm Hồ Ngọc Nhật Q. (SN 2009), Trần Anh T. (SN 2010), Cao Vương H. (SN 2011), Trần Quốc L. (SN 2012), Nguyễn Trung D. (SN 2010), Lê Võ Đức M. (SN 2010), Văn Viết H. (SN 2010) và Bùi Nguyễn Gia K. (SN 2009), cùng trú tại Huế.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 1h ngày 17/8, Hồ Ngọc Nhật Q. nhắn tin rủ Bùi Nguyễn Gia K. đi chạy xe lạng lách trên đường phố, sau đó tiếp tục rủ Trần Anh T. tham gia. T. rủ thêm Cao Vương H. và Trần Quốc L. cùng đi.

Nhóm này điều khiển xe đến khu vực chân cầu Tuần lấy 2 cây dao phóng lợn tự chế đã chuẩn bị từ trước. Tại khu vực đồi Vọng Cảnh, các đối tượng tập trung rồi tiếp tục rủ Nguyễn Trung D. và Lê Võ Đức M. tham gia.

Sau đó, nhóm điều khiển nhiều xe mô tô, mang theo 2 cây dao phóng lợn tự chế, chạy tốc độ cao, lạng lách qua các tuyến đường Ngự Bình, Điện Biên Phủ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, An Dương Vương, Âu Cơ và khu vực siêu thị AEON Mall. Trong quá trình di chuyển, nhóm tiếp tục rủ Văn Viết H. tham gia.

Các đối tượng nhập thành đoàn khoảng 7 xe mô tô với khoảng 15 người, chạy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, gây náo loạn trên đường phố.

Khi đến khu vực đường Hùng Vương, trước chợ An Cựu, nhóm này bị một nhóm thanh niên khác đi xe mô tô khiêu khích nên quay xe đuổi theo.

Đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương - Bà Triệu - Nguyễn Huệ, do chạy tốc độ cao, lạng lách và không làm chủ tốc độ, xe do Hồ Ngọc Nhật Q. điều khiển đâm vào cột biển báo tại dải phân cách rồi tự ngã.

Sau tai nạn, một số đối tượng quay lại đưa Q. đi cấp cứu, những người còn lại nhanh chóng giải tán.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Anh T., Hồ Ngọc Nhật Q., Nguyễn Trung D. và Bùi Nguyễn Gia K. về tội "Gây rối trật tự công cộng". Đối với các đối tượng còn lại, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.