Nhóm thanh, thiếu niên 15 - 18 tuổi mang hung khí rượt đuổi, chặn xe ở Ninh Bình

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Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Một nhóm 21 thanh, thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tại Ninh Bình bị xác định có liên quan đến vụ rượt đuổi, chặn xe, đánh người và đập phá phương tiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 16 bị can để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng hung khí rượt đuổi, chặn xe, đánh người và đập phá phương tiện.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 21 đối tượng có liên quan, trong đó 16 đối tượng bị khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 3/8/2026, Công an xã Hải Hưng tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc bị một nhóm nam thanh niên ném vỏ chai bia, điều khiển xe mô tô mang theo dao, kiếm, gậy, két bia để rượt đuổi, chặn xe, đánh gây thương tích và đập phá phương tiện.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng trong độ tuổi thanh, thiếu niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét và làm rõ vụ việc.

Nhóm thanh, thiếu niên 15-18 tuổi mang hung khí rượt đuổi, chặn xe ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định 21 đối tượng có liên quan, độ tuổi từ 15 đến 18, trú tại các xã Giao Ninh, Giao Thủy, Giao Phúc, Giao Bình, Xuân Giang và Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 16 bị can về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trong số này, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 15 bị can đủ 16 tuổi trở lên; một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối với 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi có hành vi liên quan nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã giao cho gia đình theo dõi, quản lý theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, tập trung làm rõ hành vi của từng bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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