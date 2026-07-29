Tài xế giúp hành khách thoát khỏi bẫy lừa đảo

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Phát hiện những biểu hiện bất thường của nữ hành khách, tài xế taxi đã kịp thời đưa bà đến cơ quan công an trình báo, ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Mậu (SN 1960, trú phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng mạo danh cán bộ Công an Hà Tĩnh. Trong cuộc gọi, đối tượng bịa đặt bà có khoản nợ 79 triệu đồng tại ngân hàng và yêu cầu bà ra Hà Nội để làm việc.

Nam tài xế đã giúp người phụ nữ thoát khỏi vụ lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Khi bà cho biết không thể đi, chúng tiếp tục yêu cầu chuyển 90 triệu đồng vào một tài khoản được chỉ định để "làm thủ tục", đồng thời đe dọa nếu tiết lộ sự việc sẽ bị bắt vì liên quan đến vụ án buôn bán ma túy.

Tin lời đối tượng, bà Mậu gọi taxi đến ngân hàng để rút tiền. Trên đường đi, tài xế taxi nhận thấy người phụ nữ có biểu hiện lo lắng và nhiều lần nhắc đến việc chuyển một khoản tiền lớn theo hướng dẫn của người tự xưng là công an.

Nhận định đây có thể là một vụ lừa đảo, tài xế đã liên hệ với người thân của nữ hành khách để xác minh, đồng thời đổi hướng, đưa bà đến Công an phường Hà Huy Tập trình báo.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Hà Huy Tập xác minh, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, đồng thời giải thích để bà Mậu nhận ra mình đang bị dẫn dụ chuyển tiền. Nhờ đó, bà đã kịp thời dừng giao dịch, bảo toàn toàn bộ 90 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, việc yêu cầu nạn nhân mang tiền đến bưu cục chuyển phát nhanh thay vì thực hiện giao dịch tại ngân hàng là thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo nhằm né tránh sự phát hiện.

Tại các ngân hàng, giao dịch viên thường được đào tạo để nhận diện dấu hiệu lừa đảo và kịp thời cảnh báo khách hàng khi phát sinh giao dịch bất thường. Trong khi đó, việc chuyển tiền qua bưu cục ít được kiểm soát hơn, tạo điều kiện để các đối tượng lợi dụng. Chúng cũng thường yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, chỉ đến địa điểm được chỉ định nhằm cô lập và thao túng tâm lý.

Công an khuyến cáo người dân không làm theo yêu cầu chuyển tiền của các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc các cơ quan chức năng. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, giữ bí mật để "phục vụ điều tra", người dân cần dừng giao dịch, liên hệ người thân và trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tài xế giúp hành khách thoát khỏi bẫy lừa đảo - Ảnh 2.Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

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