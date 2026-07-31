Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền số LIBFX, khởi tố 7 đối tượng chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng

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Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam nhóm đối tượng do Hoàng Gia Tân cầm đầu để điều tra về hành vi sử dụng mạng viễn thông thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án tiền số LIBFX với số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Ngày 31/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Gia Tân cùng các đồng phạm đã tự tạo ra đồng tiền điện tử mang tên LIBFX. Để tạo lòng tin và lôi kéo nhà đầu tư, nhóm này đã dựng lên hàng loạt thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc, tính pháp lý, tiềm năng phát triển cũng như khả năng sinh lời "khủng" của dự án.

Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền số LIBFX, khởi tố 7 đối tượng chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Gia Tân. Ảnh: CAHN

Tuy nhiên, trên thực tế, dự án LIBFX hoàn toàn không triển khai bất kỳ hoạt động đầu tư thực tế nào như quảng cáo. Thay vào đó, hệ thống này vận hành theo mô hình "lấy tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước" (mô hình Ponzi/đa cấp trá hình).

Khi đã thu hút được lượng lớn nạn nhân tham gia và dòng tiền đạt quy mô lớn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài sản. Qua thống kê bước đầu, tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại lên tới hơn 60 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Gia Tân cùng 6 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền số LIBFX, khởi tố 7 đối tượng chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng - Ảnh 2.

CATP Hà Nội bắt giữ Hoàng Gia Tân và các đối tượng liên quan. Ảnh: CAHN

Các quyết định và lệnh tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng án để xử lý triệt để toàn bộ các đối tượng có liên quan.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án và đảm bảo quyền lợi cho người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đề nghị, các cá nhân đã từng đầu tư vào đồng tiền số LIBFX hoặc các đồng tiền số khác có liên quan đến Hoàng Gia Tân nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Đồng chí Nguyễn Trắc Đạt (Số điện thoại: 0901.572.468) để cung cấp thông tin và phối hợp giải quyết theo quy định.

Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền số LIBFX, khởi tố 7 đối tượng chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng - Ảnh 3.Công an thông báo: Ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo 600 tỷ đồng do Lê Thị Kim Nhung kêu gọi đầu tư cần liên hệ giải quyết

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 4 đối tượng trong vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân qua các hợp đồng góp vốn. Ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan của vụ án trên liên hệ với Cơ quan Công an để phối hợp điều tra, giải quyết.

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