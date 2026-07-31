Mẹo kiểm tra đơn giản trang mạo danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian gần đây tình trạng các đối tượng mạo danh Fanpage Facebook, website bán hàng, khách sạn, công ty du lịch, ngân hàng và doanh nghiệp uy tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng.

Các đối tượng thường sao chép hình ảnh, logo, nội dung của thương hiệu thật, sau đó tạo giao diện giống trang chính thức nhằm đánh lừa người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Nhiều trường hợp nạn nhân chỉ phát hiện bị lừa sau khi đã chuyển tiền và bị đối tượng chặn liên lạc.

Để chủ động phòng ngừa, người dân nên thực hiện hai cách kiểm tra đơn giản nhưng hiệu quả trước khi giao dịch trên mạng xã hội.

Một số tiêu chí đánh giá trang Facebook có đáng tin cậy hay không. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trước hết cần kiểm tra mục "Tính minh bạch của Trang" (Page Transparency) trên Facebook. Người dùng truy cập vào Fanpage cần kiểm tra, nhấn vào tên trang và tìm mục "Tính minh bạch của Trang". Tại đây, Facebook sẽ hiển thị các thông tin như: ngày tạo trang, lịch sử đổi tên, vị trí quản trị viên và lịch sử sáp nhập trang.

Nếu trang mới được tạo trong thời gian ngắn nhưng lại quảng cáo là thương hiệu lâu năm, đổi tên nhiều lần với tên cũ không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hiện tại, hoặc có quản trị viên chủ yếu ở nước ngoài trong khi tự nhận là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam thì đó là dấu hiệu đáng nghi ngờ. Đặc biệt, nhiều tổ chức lừa đảo công nghệ cao đặt cơ sở hoạt động ở nước ngoài nên thông tin vị trí quản trị viên là căn cứ quan trọng để người dân nhận diện rủi ro.

Bên cạnh đó tìm kiếm, đối chiếu thông tin trên Google trước khi chuyển tiền. Người dân cần sao chép tên Fanpage, số điện thoại liên hệ, số tài khoản ngân hàng nhận tiền và địa chỉ doanh nghiệp hoặc khách sạn rồi tìm kiếm với các từ khóa như "lừa đảo", "cảnh báo", "phốt", hoặc "chiếm đoạt tài sản".

Nếu kết quả tìm kiếm xuất hiện nhiều bài viết cảnh báo, phản ánh của người dùng hoặc thông tin từ các trang chống lừa đảo về chính số điện thoại hoặc số tài khoản đó, mọi người cần dừng giao dịch ngay lập tức. Đây là cách tận dụng các dấu vết thông tin trên internet để kiểm chứng mức độ uy tín của trang đang giao dịch.

Người dân cũng cần lưu ý không tin tưởng tuyệt đối vào số lượng lượt thích, chia sẻ và bình luận trên Fanpage. Nhiều trang lừa đảo sử dụng tài khoản ảo để tạo tương tác giả nhằm tạo cảm giác đông khách và uy tín. Các bình luận này thường có nội dung chung chung, lặp lại giống nhau và xuất phát từ những tài khoản ít hoạt động, không có thông tin cá nhân rõ ràng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh chính xác Fanpage hoặc website, ưu tiên liên hệ qua website chính thức hoặc số điện thoại công khai của doanh nghiệp. Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng và thông tin cá nhân cho người lạ. Khi phát hiện Fanpage có dấu hiệu giả mạo, người dân nên sử dụng chức năng "Tìm hỗ trợ hoặc báo cáo Trang" trên Facebook và chọn lý do "Trang giả" hoặc "Spam" để góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo. Trường hợp nghi ngờ đã bị chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ toàn bộ tin nhắn, hình ảnh, thông tin chuyển khoản và trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết.

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