Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nát

Khi lợi ích chạm vào nhau, mối quan hệ tưởng như bền chặt cũng có thể vỡ vụn. Câu chuyện mua nhà chung của Tiểu Lý và Tiểu Quyên (Vũ Hán, Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng nhất.

Mơ về cuộc sống màu hồng khi mua nhà chung

Sau 8 năm lăn lộn làm việc ở thành phố, Tiểu Lý bắt đầu mệt mỏi với cảnh thuê trọ. Cô mơ ước có một nơi thật sự thuộc về mình. Nhưng số tiền tiết kiệm ít ỏi khiến việc đặt cọc mua nhà trở nên xa vời.

Trong lúc băn khoăn, cô nghĩ ngay đến Tiểu Quyên, một người bạn thân nhiều năm và cũng từng chia sẻ ước mơ sở hữu nhà riêng.

Hai người cùng nhau tính toán, rồi quyết định mua trả góp một căn hộ hai phòng ngủ trị giá 900.000 NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng). Mỗi người một nửa, cả hai tên cùng đứng trên hợp đồng.

Những tháng đầu tiên là quãng thời gian đẹp nhất. Cuối tuần họ cùng nấu ăn, xem phim, đôi khi còn tổ chức những bữa tiệc nhỏ đầy tiếng cười.

Tiểu Lý từng tin rằng đây là quyết định sáng suốt nhất đời mình. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.

Một người cần tiết kiệm tiền, một người cần sự riêng tư. Lợi ích mâu thuẫn khiến cuộc đối thoại giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa

Từ hạnh phúc đến mâu thuẫn

Sau thời gian yêu đương, Tiểu Quyên kết hôn và chuyển đến sống trong căn hộ mà chồng cô đã mua sẵn.

Căn phòng ở nhà chung lập tức bỏ trống. Thế nhưng khoản vay thế chấp hằng tháng vẫn đều đặn đổ xuống đầu cả hai.

Không thể chịu cảnh vừa không ở vừa phải trả nợ, Tiểu Quyên đề nghị cho thuê phòng mình để bù chi phí. Nhưng ý kiến này lập tức bị Tiểu Lý phản đối. Cô không muốn sống chung với người lạ, cũng không muốn nhịp sống yên ổn bị đảo lộn.

Một người cần tiết kiệm tiền, một người cần sự riêng tư. Lợi ích mâu thuẫn khiến cuộc đối thoại giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bán không được, cho thuê không xong, mâu thuẫn ngày càng sâu

Thấy bạn mình phân vân, Tiểu Lý đề xuất phương án bán căn hộ để cả hai thoát khỏi gánh nặng vay ngân hàng. Nhưng lần này đến lượt Tiểu Quyên từ chối. Với cô, căn nhà là tài sản quan trọng cho tương lai, không thể bán đi một cách vội vàng.

Và vì hợp đồng có tên cả hai, căn hộ sẽ không thể giao dịch nếu một người không đồng thuận.

Tiểu Lý tiếp tục đưa ra lựa chọn cuối: Tiểu Quyên mua lại phần sở hữu của cô. Nhưng số tiền quá lớn khiến Tiểu Quyên không thể xoay sở.

Thế là mọi ngả đường dường như đều bị chặn lại. Ai cũng muốn tối đa hóa lợi ích của mình. Tiểu Quyên muốn cho thuê để san sẻ khoản nợ, còn Tiểu Lý chỉ mong cuộc sống không bị xáo trộn. Không ai chịu nhường ai.

Khi tình bạn không thắng nổi tiền bạc

Căng thẳng âm ỉ kéo dài, và rồi tình bạn ấm áp ngày nào cũng lạnh dần. Những buổi đi chơi chung biến mất, những cuộc trò chuyện thưa dần.

Cả hai gần như tránh mặt nhau, chỉ nhắn tin khi đến kỳ thanh toán tiền ngân hàng.

"Chúng tôi từng rất hạnh phúc ở căn nhà này… cuối tuần cùng nấu ăn, xem phim đến khuya. Nhưng bây giờ, điều đó không thể xảy ra nữa", Tiểu Lý nói.

Ngôi nhà từng là biểu tượng của an toàn và gắn kết, giờ trở thành nút thắt khiến cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bán không được, sử dụng cũng không xong, mà tình bạn thì ngày càng xa cách.

Bài học đắt giá từ việc mua chung tài sản với bạn bè

Nhiều người vẫn cho rằng hợp tác đầu tư với bạn thân là lựa chọn an toàn vì đã quá hiểu nhau. Nhưng thực tế lại khác.

Khi mọi chuyện suôn sẻ, tình bạn vẫn ấm áp. Nhưng chỉ cần lợi ích bị đụng chạm, bản năng bảo vệ quyền lợi cá nhân sẽ trỗi dậy.

Ai cũng theo đuổi điều tốt nhất cho mình, và không phải lúc nào lợi ích đó cũng song hành cùng người khác.

Tiền bạc không xấu, nhưng nó đủ mạnh để thử thách mọi mối quan hệ, kể cả tình bạn tưởng chừng thân thiết nhất.

Và đôi khi, cái giá phải trả không chỉ là số tiền vay ngân hàng mỗi tháng, mà còn là sự xa cách trong một tình bạn từng rất đẹp.

Tưởng cuộc đời ổn định ở tuổi 40, ai ngờ mất việc, gánh nợ, phải đi làm shipper: Bi kịch trung niên bắt đầu từ giấc mơ mua nhà GĐXH - Khi còn trẻ, ai cũng nghĩ chỉ cần có học vấn, chăm chỉ và cố gắng thì sẽ có cuộc sống ổn định. Nhưng thực tế, "bi kịch trung niên" lại thường bắt đầu từ chính niềm tin tưởng vào sự ổn định ấy.

Theo Toutiao