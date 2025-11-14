Mua nhà chung với bạn thân: Hạnh phúc chưa thấy đâu, tình bạn đã tan nát
GĐXH - Mua nhà chung với bạn thân tưởng là cách tiết kiệm và an cư nhanh chóng, nhưng khi lợi ích không song hành, mối quan hệ dễ rơi vào bế tắc.
Khi lợi ích chạm vào nhau, mối quan hệ tưởng như bền chặt cũng có thể vỡ vụn. Câu chuyện mua nhà chung của Tiểu Lý và Tiểu Quyên (Vũ Hán, Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng nhất.
Mơ về cuộc sống màu hồng khi mua nhà chung
Sau 8 năm lăn lộn làm việc ở thành phố, Tiểu Lý bắt đầu mệt mỏi với cảnh thuê trọ. Cô mơ ước có một nơi thật sự thuộc về mình. Nhưng số tiền tiết kiệm ít ỏi khiến việc đặt cọc mua nhà trở nên xa vời.
Trong lúc băn khoăn, cô nghĩ ngay đến Tiểu Quyên, một người bạn thân nhiều năm và cũng từng chia sẻ ước mơ sở hữu nhà riêng.
Hai người cùng nhau tính toán, rồi quyết định mua trả góp một căn hộ hai phòng ngủ trị giá 900.000 NDT (khoảng 3,3 tỷ đồng). Mỗi người một nửa, cả hai tên cùng đứng trên hợp đồng.
Những tháng đầu tiên là quãng thời gian đẹp nhất. Cuối tuần họ cùng nấu ăn, xem phim, đôi khi còn tổ chức những bữa tiệc nhỏ đầy tiếng cười.
Tiểu Lý từng tin rằng đây là quyết định sáng suốt nhất đời mình. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.
Từ hạnh phúc đến mâu thuẫn
Sau thời gian yêu đương, Tiểu Quyên kết hôn và chuyển đến sống trong căn hộ mà chồng cô đã mua sẵn.
Căn phòng ở nhà chung lập tức bỏ trống. Thế nhưng khoản vay thế chấp hằng tháng vẫn đều đặn đổ xuống đầu cả hai.
Không thể chịu cảnh vừa không ở vừa phải trả nợ, Tiểu Quyên đề nghị cho thuê phòng mình để bù chi phí. Nhưng ý kiến này lập tức bị Tiểu Lý phản đối. Cô không muốn sống chung với người lạ, cũng không muốn nhịp sống yên ổn bị đảo lộn.
Một người cần tiết kiệm tiền, một người cần sự riêng tư. Lợi ích mâu thuẫn khiến cuộc đối thoại giữa họ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bán không được, cho thuê không xong, mâu thuẫn ngày càng sâu
Thấy bạn mình phân vân, Tiểu Lý đề xuất phương án bán căn hộ để cả hai thoát khỏi gánh nặng vay ngân hàng. Nhưng lần này đến lượt Tiểu Quyên từ chối. Với cô, căn nhà là tài sản quan trọng cho tương lai, không thể bán đi một cách vội vàng.
Và vì hợp đồng có tên cả hai, căn hộ sẽ không thể giao dịch nếu một người không đồng thuận.
Tiểu Lý tiếp tục đưa ra lựa chọn cuối: Tiểu Quyên mua lại phần sở hữu của cô. Nhưng số tiền quá lớn khiến Tiểu Quyên không thể xoay sở.
Thế là mọi ngả đường dường như đều bị chặn lại. Ai cũng muốn tối đa hóa lợi ích của mình. Tiểu Quyên muốn cho thuê để san sẻ khoản nợ, còn Tiểu Lý chỉ mong cuộc sống không bị xáo trộn. Không ai chịu nhường ai.
Khi tình bạn không thắng nổi tiền bạc
Căng thẳng âm ỉ kéo dài, và rồi tình bạn ấm áp ngày nào cũng lạnh dần. Những buổi đi chơi chung biến mất, những cuộc trò chuyện thưa dần.
Cả hai gần như tránh mặt nhau, chỉ nhắn tin khi đến kỳ thanh toán tiền ngân hàng.
"Chúng tôi từng rất hạnh phúc ở căn nhà này… cuối tuần cùng nấu ăn, xem phim đến khuya. Nhưng bây giờ, điều đó không thể xảy ra nữa", Tiểu Lý nói.
Ngôi nhà từng là biểu tượng của an toàn và gắn kết, giờ trở thành nút thắt khiến cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, bán không được, sử dụng cũng không xong, mà tình bạn thì ngày càng xa cách.
Bài học đắt giá từ việc mua chung tài sản với bạn bè
Nhiều người vẫn cho rằng hợp tác đầu tư với bạn thân là lựa chọn an toàn vì đã quá hiểu nhau. Nhưng thực tế lại khác.
Khi mọi chuyện suôn sẻ, tình bạn vẫn ấm áp. Nhưng chỉ cần lợi ích bị đụng chạm, bản năng bảo vệ quyền lợi cá nhân sẽ trỗi dậy.
Ai cũng theo đuổi điều tốt nhất cho mình, và không phải lúc nào lợi ích đó cũng song hành cùng người khác.
Tiền bạc không xấu, nhưng nó đủ mạnh để thử thách mọi mối quan hệ, kể cả tình bạn tưởng chừng thân thiết nhất.
Và đôi khi, cái giá phải trả không chỉ là số tiền vay ngân hàng mỗi tháng, mà còn là sự xa cách trong một tình bạn từng rất đẹp.
Theo Toutiao
Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phíGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Họ chứng minh rằng, nghỉ hưu sớm không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn biết kiểm soát hai khoản chi tiêu "ngầm" ngốn nhiều tiền nhất.
Chú rể Thanh Hóa đem 8 gánh lễ vật đi hỏi cưới gây sốt cộng đồng mạngGia đình - 3 giờ trước
Vào ngày ăn hỏi, chú rể Thanh Hóa cùng đoàn nhà trai đem sang nhà gái 8 gánh lễ vật gồm: trầu cau, cá, dừa, gạo, bánh trái... Ngoài ra, phần lễ còn có 25 triệu đồng tiền mặt và 140 chiếc bánh chưng.
12 năm chăm bố mẹ già không bằng đôi giày em trai tặng: Người con hiếu thảo quyết định ra điGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Cho đến khi em trai tặng bố mẹ đôi giày mới, anh mới thấm thía rằng đôi khi, sự hiếu thảo chân thành lại thua thiệt trước vật chất hào nhoáng.
Top cung hoàng đạo nam thiếu tinh tếGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Với những cung hoàng đạo nam dưới đây, sự thiếu tinh tế đôi khi khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng và khó dung hòa.
Mẹ đơn thân thêu lót giày bằng miệng nuôi 2 con khiến nhiều người xúc độngGia đình - 1 ngày trước
Mới đây, hình ảnh một người phụ nữ dùng miệng để thêu miếng lót giày trên đường phố Trùng Khánh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Bố nhận 6 tỷ tiền đền bù, con gái nuôi quay về đòi chia sau nhiều năm biệt tăm và cái kết khiến cả làng sững sờGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều năm 'mất tích' không liên lạc, nghe tin bố nhận 6 tỷ đồng tiền đền bù đất, con gái nuôi trở về đòi chia tiền, khiến người cha già đau đớn rơi nước mắt.
Về già, người có hậu vận tốt thường có 4 đặc điểm này: Có được 1 điều cũng đủ hạnh phúcGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người có hậu vận tốt khi về già thường có 4 đặc điểm này, họ sống không chỉ thoải mái mà còn khiến những người xung quanh phải ngưỡng mộ.
Yêu ai cũng cuồng si như tình đầu: 4 cung hoàng đạo càng yêu càng dại khờGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Với những cung hoàng đạo nữ dưới đây, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là niềm tin, là thế giới riêng mà họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gìn giữ.
4 điều người giàu âm thầm thực hiện mỗi ngày còn người thường lại bỏ quaGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Bạn có thể chăm chỉ, thông minh và đầy tham vọng nhưng nếu thiếu những "chìa khóa" dưới đây, mọi nỗ lực vẫn dễ trôi vào vô nghĩa.
Tai nạn kinh hoàng cướp đi mẹ ruột và 1 chân, cô gái được mẹ chồng bù đắp tất cảGia đình - 2 ngày trước
Mất mẹ và một phần cơ thể sau tai nạn thảm khốc năm 14 tuổi, tưởng như cuộc đời sẽ khép lại với Phan Thị Nhung. Nhưng từ giông bão, cô gái quê Hà Tĩnh đã mạnh mẽ đứng lên, tìm lại niềm tin và hạnh phúc.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.