Ngày sinh Âm lịch của người có phúc đức sâu dày, cuộc đời rực rỡ 'như hoa như ngọc'
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, một số ngày sinh Âm lịch được xem là mang nhiều may mắn, dễ tích lũy phúc đức, cuộc sống thuận lợi và được nhiều người yêu quý.
Người sinh ngày mùng 1 và mùng 8 Âm lịch: Thông minh, giàu ý chí, dễ thành công
Theo Lịch vạn niên, những người sinh vào ngày mùng 1 và mùng 8 Âm lịch thường bộc lộ sự thông minh ngay từ nhỏ, ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến mạnh mẽ.
Họ được cho là mang theo phước lành, dễ gặp cơ hội tốt trong cuộc sống.
Khi trưởng thành, những người sinh vào hai ngày Âm lịch này sở hữu bản tính kiên cường, tài năng nổi bật và có khả năng xây dựng sự nghiệp vững chắc.
Dù gặp khó khăn, họ vẫn giữ được tinh thần quyết tâm, từng bước vượt qua thử thách để đạt được thành tựu đáng kể.
Không ít người trong số họ đam mê kinh doanh, có tư duy độc lập và dễ tạo dựng khối tài sản đáng mơ ước, cuộc sống đủ đầy, sung túc.
Người sinh ngày 12 và 17 Âm lịch: Nhạy bén, may mắn, tài vận hanh thông
Xét theo góc nhìn tử vi, những người sinh ngày 12 và 17 Âm lịch thường mang cá tính khác biệt và tư duy độc lập từ nhỏ.
Họ có sự tự tin, đôi khi hơi "ngông", nhưng chính điều đó giúp họ dám nghĩ, dám làm và dễ nắm bắt cơ hội.
Từ thời thơ ấu, họ được cho là có vận may đồng hành, mọi bước đi đều thuận lợi hơn so với người khác.
Nhờ đầu óc linh hoạt và khả năng quan sát tốt, khi bước vào xã hội, họ thường có năng lực kiếm tiền nổi bật.
Không ít người trở thành chỗ dựa tài chính cho gia đình, được ví như "cây ATM" bởi sự ổn định và dư dả trong thu nhập.
Con đường sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, dễ đạt được mục tiêu và cuộc sống ít gặp biến động lớn.
Người sinh ngày 20 và 26 Âm lịch: Nhân hậu, tích phúc, được nhiều người quý mến
Những người sinh ngày 20 và 26 Âm lịch được xem là có trái tim nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn.
Từ nhỏ, họ sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.
Theo quan niệm dân gian, sự xuất hiện của họ có thể mang lại may mắn cho gia đình, giúp không khí trong nhà hòa thuận, tinh thần mọi người thoải mái.
Khi trưởng thành, họ thường hướng đến các hoạt động cộng đồng, làm thiện nguyện hoặc hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Chính tấm lòng rộng mở giúp họ tích lũy phúc đức, được nhiều người yêu mến và cuộc sống cũng vì thế mà thuận lợi hơn.
Phúc khí của họ được ví như "hoa như ngọc", càng về sau càng rõ rệt.
Nhìn chung, những ngày sinh Âm lịch trên được xem là mang nhiều may mắn theo quan niệm dân gian. Tuy nhiên, phúc đức và thành công vẫn phụ thuộc lớn vào nỗ lực cá nhân, cách sống và sự cố gắng không ngừng của mỗi người.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán tài lộc và tình duyên con giáp Ngọ, Thân đầy bất ngờĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 2 âm lịch 2026 của con giáp Ngọ và Thân. Đừng bỏ lỡ những gợi ý phong thủy để thu hút tài lộc.