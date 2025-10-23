Tin sáng 23/10: Bão số 12 suy yếu, miền Trung có mưa đến hết tháng 10; Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện: Tiếp tục đình chỉ công tác hiệu phó

Miền Trung có mưa lớn đến hết tháng 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 16 giờ ngày 23/10, bão số 12 đi theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h. Vị trí: Ở khoảng 15,6°N-107,5°E, trên khu vực phía Tây thành phố Đà Nẵng. Cường độ suy yếu dần và hình thành một vùng áp thấp (cấp <6).

Dưới tác động của bão số 12, trên biển có gió mạnh, sóng lớn. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Tp. Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8m.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên ngày 23 và 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp.Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 400-600mm, cục bộ có nơi trên 800mm (mưa cường độ lớn tập trung từ đêm 22/10 đến hết ngày 23/10).

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng: cấp 2. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Hướng đi của bão số 12.

Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện: Tiếp tục đình chỉ công tác hiệu phó



Theo SK&ĐS, ngày 22/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa có Quyết định về việc tiếp tục đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy liên quan đến vụ 40 học sinh của trường này nhập viện sau bữa ăn bán trú. Theo đó, thời gian gia hạn đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế là 15 ngày.

Liên quan vụ 40 học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm, sau khi tiếp thu ý kiến và tâm tư của phụ huynh, nhà trường đã trình chính quyền xã xem xét việc đình chỉ công tác, thuyên chuyển bà Đỗ Thị Hồng Huế – người phụ trách bán trú. Sau khi xem xét, UBND xã Kim Ngân đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Huế từ ngày 2/10 đến hết ngày 22/10.

Trước đó, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy có biểu hiện nôn, đau bụng dữ dội sau khi ăn sáng tại trường. Nhân viên y tế tiến hành sơ cứu nhưng triệu chứng của các em không thuyên giảm. Ngay sau đó, chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường đưa 40 học sinh đến bệnh viện cấp cứu .

Cuộc họp giữa lãnh đạo SởGD&ĐT Quảng Trị, UBND xã Kim Ngân, nhà trường cùng 75 phụ huynh có con học bán trú.

Thông tin mới về vụ rơi vật liệu từ công trình tháo dỡ, 2 người thương vong



Vietnamnet đưa tin, chiều 22/10, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết, khoảng 9h sáng cùng ngày, khi chủ đầu tư tại số 121 phố Tôn Đức Thắng tiến hành tháo dỡ công trình, phần bạt che chắn bất ngờ bị rơi, kéo theo nhiều vật liệu xây dựng và kính từ trên cao rơi xuống.

Sự cố khiến chị Đ.T.Q. (SN 1990, trú tại phố Tôn Đức Thắng) đang đi xe máy qua khu vực bị thương, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Đến tối cùng ngày, sức khỏe của chị Q. đã tạm ổn định. Nạn nhân thứ hai là ông M.Đ.G. (SN 1984, quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa) – người thường đi thu gom kính vụn tại các công trình cũng bị trúng vật rơi và được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu kịp thời, ông G. không qua khỏi.

Ông Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cho biết: "Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Gia đình ông G. đã nhận tiền và đang làm thủ tục đưa thi thể về quê mai táng. Gia đình chị Q. chưa nhận hỗ trợ vì không muốn làm phiền đến phường. Cả hai bên đều đề nghị làm việc trực tiếp với chủ đầu tư công trình".

Ông Hà cũng cho hay, giữa hai nạn nhân không có mối quan hệ quen biết; đây là sự cố đáng tiếc xảy ra đúng lúc ông G. đang thu gom kính vụn tại khu vực, còn chị Q. chỉ tình cờ đi qua.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Bắt hai vợ chồng chuyên mổ lợn dịch bệnh bán cho người dân ở Hà Nội

Tối 22/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Trước đó, vào rạng sáng 14/10/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục QLTT Hà Nội, Chi Cục chăn nuôi thú y và Công an xã Xuân Mai đồng loạt kiểm tra, phát hiện vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983), trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh làm thực phẩm.

Tại quầy bán hàng của đối tượng tại chợ Xuân Mai thuộc xã Xuân Mai và tại nhà của đối tượng tại thôn Thanh Trì, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ 08 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh. Tổng số lợn dịch bệnh đã giết mổ để bán cho người dân làm thực phẩm là 837kg, trong đó một số con đã bốc mùi hôi thối.

Tại cơ quan công an, vợ chồng Phương và Đồng khai nhận làm nghề mua lợn sống rồi về mổ, tuồn vào các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm và bán cho các công ty làm thực phẩm cho công nhân. Toàn bộ số lợn do cơ quan công an phát hiện, thu giữ ngày 14/10/2025, Đồng khai là lợn yếu, bị dịch bệnh, thu mua một phần từ trang trại của đối tượng Lê Phú Hiệp (SN 1973) có trang trại chăn nuôi tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú, TP Hà Nội về giết mổ để bán.

Tiến hành khám xét tại trang trại của Hiệp, cơ quan công an phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh. Hiệp khai thời gian gần đây, phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả Châu Phi. Tuy nhiên do sợ thua lỗ, Hiệp không báo chính quyền để tiêu hủy và liên hệ bán cho Đồng. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ mẫu tang vật thu giữ đều dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/10/2025, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng, Lê Phú Hiệp về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Bùi Thị Hoài Phương cùng tang vật bị thu giữ.

Bắt đối tượng có 7 tiền án, tiền sự vẫn tiếp tục phá két sắt trộm vàng, tiền

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An ) cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (SN 1998, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tuấn Anh là đối tượng có tới 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và đánh bạc, nghề nghiệp không ổn định. Cuối năm 2024, vừa chấp hành xong án tù về tội "Trộm cắp tài sản", hắn lại tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn TP Vinh cũ.

Theo điều tra, từ tháng 4 đến tháng 10/2025, Tuấn Anh thực hiện 5 vụ phá két sắt tại các phường Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (Nghệ An), trộm cắp tổng trị giá hơn 800 triệu đồng.

Đối tượng Trần Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Cụ thể, ngày 17/5, hắn đột nhập vào nhà một người dân phường Thành Vinh, dùng búa cạy két sắt lấy 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt . Mới đây, ngày 15/10, Tuấn Anh tiếp tục đột nhập một nhà dân ở phường Trường Vinh, phá két sắt lấy trộm vàng và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương bắt giữ Tuấn Anh khi đang lẩn trốn.

Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 dây chuyền vàng (2,252g), 1 xe máy, 1 điện thoại, bộ dụng cụ phá khóa cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.