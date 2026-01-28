Mới nhất
Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau

Thứ tư, 07:26 28/01/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ là dịp đoàn viên, vui xuân mà còn mang một điểm đặc biệt về mặt tiết khí.

Trong suốt những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, mọi người sẽ đón xuân trong sự giao thoa của hai tiết khí đầu tiên của năm là Lập xuân và Vũ thủy. Đáng chú ý, mùng 1 và mùng 2 Tết Âm lịch lại thuộc về hai tiết khí hoàn toàn khác nhau.

Theo hệ thống 24 tiết khí của lịch phương Đông, một năm dương lịch được chia thành 24 khoảng thời gian, mỗi tiết kéo dài khoảng 14–16 ngày, phản ánh sự vận hành của Trái đất quanh Mặt trời. 

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 14/2 đến sau ngày 22/2 Dương lịch, trùng đúng thời điểm chuyển giao quan trọng của các tiết khí đầu năm.

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau - Ảnh 1.

Năm mới Bính Ngọ chỉ có duy nhất mùng 1 Tết thuộc tiết Lập xuân. Sang ngày 18/2/2026 Dương lịch, tức mùng 2 Tết, tiết khí Vũ thủy chính thức bắt đầu. Ảnh minh họa

Tết Nguyên đán 2026 rơi vào hai tiết khí nào?

Nhiều người vẫn quen cho rằng Tết Nguyên đán luôn gắn liền với tiết Lập xuân. Tuy nhiên, với Tết Bính Ngọ 2026, điều này chỉ đúng một phần. 

Thực tế, tiết Lập xuân của năm 2026 bắt đầu từ thứ Tư, ngày 4/2/2026 Dương lịch, tức ngày 17 tháng Chạp năm Ất Tỵ, và kéo dài đến hết thứ Ba, ngày 17/2/2026, tương ứng với mùng 1 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Như vậy, năm mới Bính Ngọ chỉ có duy nhất mùng 1 Tết thuộc tiết Lập xuân. Sang ngày 18/2/2026 Dương lịch, tức mùng 2 Tết, tiết khí Vũ thủy chính thức bắt đầu. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ sau một ngày đầu năm, chúng ta đã bước sang tiết khí thứ hai của chu kỳ 24 tiết khí trong năm. 

Tính trọn kỳ nghỉ lễ, mọi người sẽ được "chơi xuân" trong cả hai tiết Lập xuân và Vũ thủy.

Về mặt thiên văn, tiết khí được xác định dựa trên vị trí của Mặt trời trên quỹ đạo hoàng đạo. Lập xuân bắt đầu khi Mặt trời đạt kinh độ 315 độ, còn Vũ thủy khởi đầu khi Mặt trời di chuyển đến kinh độ 330 độ.

Ý nghĩa của Lập xuân và Vũ thủy trong quan niệm phương Đông

Theo quan niệm cổ xưa, mùa xuân thuộc hành Mộc, biểu trưng cho sự sinh sôi, khởi đầu và phát triển. 

Sau Mộc là Thủy, vì vậy Vũ thủy luôn nối tiếp Lập xuân trong vòng tuần hoàn của tự nhiên. Khi mùa đông khép lại, băng giá tan dần, hơi nước trong không khí tăng lên, tạo điều kiện cho những cơn mưa đầu mùa xuất hiện.

Tiết Vũ thủy đánh dấu thời điểm những lớp lạnh giá cuối cùng của mùa đông nhường chỗ cho sự ấm áp lan tỏa. 

Độ ẩm tăng cao, mưa xuân bắt đầu rơi, tưới tẩm cho cây cối, hoa màu và sự sống sinh trưởng mạnh mẽ hơn. 

Đây được xem là giai đoạn chuyển mình nhạy cảm của thời tiết, khi nền nhiệt chung đang tăng nhưng các luồng không khí lạnh vẫn còn hoạt động xen kẽ.

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau - Ảnh 2.

Tiết Vũ thủy đánh dấu thời điểm những lớp lạnh giá cuối cùng của mùa đông nhường chỗ cho sự ấm áp lan tỏa. Ảnh minh họa

Thời tiết Tết Nguyên đán 2026: Đậm chất xuân Bắc Bộ

Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi đúng vào tiết Vũ thủy, thời tiết được dự báo mang đậm nét đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. 

Đó là độ ẩm cao, mưa phùn lất phất, sương mù xuất hiện nhiều vào sáng sớm và chiều tối. Nhiệt độ có thể thay đổi thất thường, lúc ấm áp, lúc se lạnh, tạo cảm giác "mặc áo dày thì nóng, không mặc lại thấy rét".

Trong bối cảnh đó, những chuyến du xuân, chúc Tết hay tham gia lễ hội đầu năm đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về trang phục. 

Áo khoác gió nhẹ, có khả năng chống thấm nước, cùng khăn quàng mỏng là lựa chọn phù hợp để vừa giữ ấm, vừa thuận tiện di chuyển trong làn mưa xuân đặc trưng của tiết Vũ thủy.

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau - Ảnh 3.

Khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi đúng vào tiết Vũ thủy, thời tiết được dự báo mang đậm nét đặc trưng của mùa xuân miền Bắc. Ảnh minh họa

Nên làm gì khi Tết rơi vào tiết Vũ thủy?

Việc Tết Nguyên đán 2026 diễn ra trong sự giao thoa giữa Lập xuân và Vũ thủy khiến nhiều thói quen sinh hoạt đầu năm cần được điều chỉnh sao cho hài hòa với tiết khí. Người xưa tin rằng, sống thuận theo tự nhiên ngay từ đầu năm sẽ mang lại cảm giác an ổn, nhẹ nhàng và nhiều sinh khí hơn.

Trong tiết Vũ thủy, việc chăm sóc không gian sống được đặc biệt coi trọng. Độ ẩm cao dễ khiến nhà cửa bí bách, ẩm mốc nếu không được thông thoáng. Việc mở cửa đón gió, lau dọn nhẹ nhàng, giữ cho không gian khô ráo không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp khí vận trong nhà lưu thông hài hòa hơn trong những ngày đầu xuân.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để trồng cây xanh hoặc gieo những mầm sống mới. Ở nhiều vùng quê, người nông dân tranh thủ thăm ruộng, cải tạo đất, chuẩn bị giống má cho vụ mùa sắp tới. Trong đời sống hiện đại, nhiều gia đình chọn mang về nhà một chậu cây xanh hoặc trồng cây đầu năm như một cách gửi gắm mong ước sinh sôi, phát triển bền vững.

Về ăn uống, thời tiết ẩm lạnh xen kẽ nắng nhẹ khiến cơ thể dễ mệt mỏi, tiêu hóa kém. Những món ăn ấm nóng, thanh đạm, ít dầu mỡ được khuyến khích hơn so với các bữa tiệc kéo dài, sử dụng nhiều rượu bia. Canh rau, cháo, các món hấp, luộc vừa giúp cơ thể thích nghi với tiết khí, vừa phù hợp với tinh thần nhẹ nhàng của những ngày đầu năm.

Tiết Vũ thủy cũng gắn liền với yếu tố Thủy trong ngũ hành, tượng trưng cho sự mềm mại và linh hoạt. Dân gian thường khuyên con người trong giai đoạn này nên tránh đối đầu gay gắt, hạn chế tranh cãi và những quyết định nóng vội liên quan đến tiền bạc hay công việc. 

Mùng 2 Tết, khi tiết Vũ thủy bắt đầu, được xem là thời điểm phù hợp để chúc Tết, thăm hỏi họ hàng, bạn bè, củng cố các mối quan hệ xã hội.

Song song với đó, việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cũng được đặt lên hàng đầu. Sau một năm làm việc bận rộn, những ngày Tết trong tiết Vũ thủy là dịp thích hợp để nghỉ ngơi, đi bộ nhẹ nhàng, đọc sách, trò chuyện cùng gia đình. 

Người xưa cho rằng, nếu đầu năm biết sống chậm lại, bồi dưỡng nội lực, không gượng ép bản thân, thì cả năm sẽ có nền tảng sức khỏe ổn định hơn.

Điều hiếm gặp ở Tết Nguyên đán 2026: Mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc 2 tiết khí khác nhau - Ảnh 4.

Mùng 2 Tết, khi tiết Vũ thủy bắt đầu, được xem là thời điểm phù hợp để chúc Tết, thăm hỏi họ hàng, bạn bè, củng cố các mối quan hệ xã hội. Ảnh minh họa

Đi lễ chùa, lễ hội trong tiết mưa xuân

Tiết Vũ thủy cũng được xem là khoảng thời gian phù hợp để đi lễ chùa và tham gia các lễ hội đầu xuân. 

Mưa xuân lất phất cùng không khí ẩm dịu khiến không gian chùa chiền, đình đền trở nên trầm lắng, dễ gợi cảm giác an yên sau những ngày Tết rộn ràng. 

Trong quan niệm dân gian, đây là lúc sinh khí được nuôi dưỡng, nên việc lễ Phật, đi chùa đầu năm mang ý nghĩa cầu mong sự an hòa, thuận lợi cho suốt cả năm.

Đi chùa trong tiết mưa xuân cũng là dịp để mỗi người chậm lại, soi chiếu bản thân, buông bỏ những hơn thua, bức bối của năm cũ, từ đó đón nhận năm mới với tâm thế nhẹ nhõm và bình an hơn.

Càng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên ĐánCàng gần Tết càng xui: 4 con giáp dễ gặp vận hạn trước Tết Nguyên Đán

GĐXH - Thời điểm cận Tết Nguyên Đán vốn là lúc ai cũng mong cầu sự hanh thông, đủ đầy và bình yên. Thế nhưng, không phải con giáp nào cũng gặp may mắn trong giai đoạn này.

