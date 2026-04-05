Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tế

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho hoạt động khám, tư vấn, sàng lọc miễn phí sáng 5/4, Ban Tổ chức đã huy động tổng số hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ 19 cơ sở y tế Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang, trong đó có các thầy thuốc từ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Quân y 103.

Sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc lực lượng vũ trang không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ trong màu áo blouse trắng, tận tụy chăm lo sức khỏe nhân dân.

Ngày hội sức khỏe được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông 7h00 đến 16h00 ngày 5/4 là hoạt động nổi bật của tuần lễ cao điểm Ngày Sức khỏe toàn dân.

Mục tiêu của ngày hội là cung cấp dịch vụ khám, tư vấn, tầm soát bệnh không lây nhiễm miễn phí cho ít nhất 5.000 người dân, ưu tiên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người lao động.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hành lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực thường xuyên.

Tham gia ngày hội có các bàn khám của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, khám 19 chuyên khoa.

Tại Ngày hội sức khỏe, người dân được trải nghiệm chuỗi dịch vụ khám sức khỏe toàn diện theo quy trình một chiều thuận tiện.

Bệnh nhân được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá chỉ số BMI và nguy cơ tim mạch; xét nghiệm công thức máu, khám nội tổng quát và một số chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu; xét nghiệm công thức máu, một số chỉ số sinh hóa, test nhanh đường huyết để sàng lọc đái tháo đường và hội chứng chuyển hóa.

Tùy điều kiện thực tế, người dân còn được chỉ định siêu âm, điện tim, chụp X-quang (kết hợp các hệ thống đọc phim, hỗ trợ AI nếu có) và sàng lọc một số ung thư thường gặp như vú và cổ tử cung ứng dụng AI.

Song song là tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng hỗ trợ theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Nhiều khung giờ luôn trong tình trạng “kín lịch" nhưng vẫn được tổ chức khoa học, trật tự, không để xảy ra ùn tắc nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, quy trình và hạ tầng số.

Người dân hoàn thành quy trình khám, sàng lọc sẽ được tặng các phần quà thiết thực như sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dầu xoa bóp, sữa, cùng một số quà tặng "sức khỏe số" như bộ dụng cụ theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tài khoản ứng dụng theo dõi sức khỏe.