Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4: Người dân hào hứng khám, trải nghiệm tại các gian hàng y tế

Chủ nhật, 12:39 05/04/2026 | Y tế

Khu vực khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ Mít tinh phát động Ngày sức khỏe toàn dân 7/4 thu hút nhiều người dân đến trải nghiệm. Năm nay, nhiều bệnh viện đã mang các thiết bị y tế hiện đại đến thăm khám chuyên sâu cho người dân.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn cho hoạt động khám, tư vấn, sàng lọc miễn phí sáng 5/4, Ban Tổ chức đã huy động tổng số hơn 300 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế từ 19 cơ sở y tế Trung ương, địa phương, bệnh viện tư nhân và lực lượng vũ trang, trong đó có các thầy thuốc từ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Quân y 103.

Sự tham gia tích cực, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ thầy thuốc lực lượng vũ trang không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả chuyên môn mà còn lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ trong màu áo blouse trắng, tận tụy chăm lo sức khỏe nhân dân.

Ngày hội sức khỏe được tổ chức tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông 7h00 đến 16h00 ngày 5/4 là hoạt động nổi bật của tuần lễ cao điểm Ngày Sức khỏe toàn dân.

Mục tiêu của ngày hội là cung cấp dịch vụ khám, tư vấn, tầm soát bệnh không lây nhiễm miễn phí cho ít nhất 5.000 người dân, ưu tiên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi, người lao động.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hành lối sống lành mạnh, dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực thường xuyên.

Tham gia ngày hội có các bàn khám của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, khám 19 chuyên khoa.

Tại Ngày hội sức khỏe, người dân được trải nghiệm chuỗi dịch vụ khám sức khỏe toàn diện theo quy trình một chiều thuận tiện.

Bệnh nhân được đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, đánh giá chỉ số BMI và nguy cơ tim mạch; xét nghiệm công thức máu, khám nội tổng quát và một số chuyên khoa như nội, nhi, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, ung bướu; xét nghiệm công thức máu, một số chỉ số sinh hóa, test nhanh đường huyết để sàng lọc đái tháo đường và hội chứng chuyển hóa.

Tùy điều kiện thực tế, người dân còn được chỉ định siêu âm, điện tim, chụp X-quang (kết hợp các hệ thống đọc phim, hỗ trợ AI nếu có) và sàng lọc một số ung thư thường gặp như vú và cổ tử cung ứng dụng AI.

Song song là tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng hỗ trợ theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Nhiều khung giờ luôn trong tình trạng “kín lịch" nhưng vẫn được tổ chức khoa học, trật tự, không để xảy ra ùn tắc nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, quy trình và hạ tầng số.

Người dân hoàn thành quy trình khám, sàng lọc sẽ được tặng các phần quà thiết thực như sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dầu xoa bóp, sữa, cùng một số quà tặng "sức khỏe số" như bộ dụng cụ theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tài khoản ứng dụng theo dõi sức khỏe.

Các hoạt động đi bộ và chương trình nghệ thuật chào mừng tại sự kiện cũng thu hút đông đảo người dân.

Dương Hải
Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Đông đảo người dân được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Y tế - 19 giờ trước

Sáng 5/4, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất (Hà Nội), đã diễn ra Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Trong khuôn khổ buổi lễ, đông đảo người dân đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Từ ca ghép tạng domino đến hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế: Khi các bệnh viện cùng vì người bệnh

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở một thỏa thuận hợp tác chuyên môn, sự kiện ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội còn là minh chứng rõ nét cho xu hướng liên kết y tế hiện đại. Trước đó, thành công của ca ghép tạng domino đã cho thấy khi các cơ sở y tế phối hợp chặt chẽ, người bệnh chính là đối tượng hưởng lợi lớn nhất.

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm

Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 6 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 1 tuần trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
