Vì sao Honda SH 150i giá 250 triệu đồng sắp về Việt Nam thiết kế trong suốt độc đáo lại khiến giới mộ điệu phát cuồng?

Honda SH 150i sắp về Việt Nam thiết kế trong suốt độc đáo

Điểm nhấn lớn nhất của SH 150i Vetro 2-in-1 Edition là dàn áo phía trước trong như pha lê. Ảnh minh họa

Thị trường xe tay ga cao cấp tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động khi một đơn vị nhập khẩu tư nhân tiết lộ kế hoạch đưa về Honda SH 150i Vetro 2-in-1 Edition – phiên bản giới hạn chỉ 200 chiếc trên toàn cầu.

Điểm nhấn lớn nhất của SH 150i Vetro 2-in-1 Edition nằm ở thiết kế "Vetro" – từ có nghĩa là "kính" hoặc "thủy tinh" trong tiếng Italy. Đúng như tên gọi, các chi tiết dàn áo phía trước và hai bên thân xe được chế tạo bằng vật liệu nhựa trong suốt, cho phép người quan sát nhìn thấy một phần khung sườn và các chi tiết kỹ thuật phía dưới. Đây là phong cách thiết kế hiếm gặp trên các mẫu xe thương mại và từng tạo nên dấu ấn riêng cho các phiên bản SH Vetro trước đây.





Xe có số lượng giới hạn khiến giá bán được đẩy lên cao. Ảnh minh họa

Không chỉ gây chú ý bởi thiết kế, SH 150i Vetro 2-in-1 Edition còn sử dụng động cơ eSP+ 150 cc. Đây là dòng động cơ từng xuất hiện trên SH 150i trước khi Honda chuyển sang phân phối SH 160i tại Việt Nam. Theo thông tin từ các đơn vị nhập khẩu, động cơ này cho công suất khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm, kết hợp hệ thống làm mát bằng dung dịch và nhiều công nghệ hỗ trợ vận hành hiện đại như kiểm soát lực kéo HSTC và tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng xe.

Xét về hiệu năng, sự khác biệt giữa động cơ 150 cc và 160 cc hiện hành không quá lớn. Vì vậy, sức hấp dẫn của phiên bản giới hạn này không nằm ở khả năng tăng tốc mà chủ yếu đến từ yếu tố thiết kế, nguồn gốc nhập khẩu từ Italy và số lượng cực kỳ khan hiếm.

Giá Honda SH 150i Vetro 2-in-1 Edition

Theo giới kinh doanh xe nhập khẩu, mức giá dự kiến khoảng 250 triệu đồng đưa SH 150i Vetro 2-in-1 Edition trở thành một trong những mẫu xe tay ga đắt nhất tại Việt Nam. Giá bán này cao gấp hơn hai lần so với Honda SH 160i phân phối chính hãng và thậm chí tương đương hoặc cao hơn một số mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đang được bán trên thị trường.

Tuy nhiên, giới chơi xe cho rằng giá trị của SH Vetro không nằm ở yếu tố kinh tế hay tính thực dụng. Trong nhiều năm qua, các phiên bản SH nhập khẩu từ Italy luôn được cộng đồng sưu tầm đánh giá cao nhờ độ hoàn thiện, tính nguyên bản và số lượng hạn chế. Những phiên bản Vetro trước đây thường giữ giá tốt trên thị trường xe đã qua sử dụng, thậm chí có thời điểm giá tăng theo thời gian do nguồn cung ngày càng khan hiếm.

Việc chỉ sản xuất 200 chiếc trên toàn cầu được xem là yếu tố tạo nên sức hút lớn nhất của SH 150i Vetro 2-in-1 Edition. Với những khách hàng yêu thích các phiên bản giới hạn, mẫu xe không đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn là sản phẩm mang giá trị sưu tầm và thể hiện cá tính.

Trước đó, thị trường Việt Nam đã xuất hiện Honda SH150i Vetro Blue nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy với mức giá khoảng 235 triệu đồng. Phiên bản mới mang tên Vetro 2-in-1 Edition được cho là còn hiếm hơn khi số lượng sản xuất toàn cầu chỉ dừng ở 200 chiếc, khiến giá bán được dự báo sẽ tiếp tục tăng so với các bản Vetro từng xuất hiện.

Hiện nay, Honda Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối chính hãng phiên bản này. Nếu được đưa về nước, SH 150i Vetro 2-in-1 Edition nhiều khả năng vẫn sẽ được nhập khẩu thông qua các doanh nghiệp tư nhân. Điều đó đồng nghĩa số lượng xe xuất hiện trên thị trường sẽ rất hạn chế và mức giá thực tế có thể biến động tùy theo chi phí nhập khẩu cũng như nhu cầu của người chơi xe tại thời điểm mở bán.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT. Xe tay ga Piaggio Beverly S 400 HPE (chưa bao gồm thuế VAT, phí ra biển số và trước bạ).

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



