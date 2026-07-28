Tuổi về hưu, dù có tiền cũng chớ dại đầu tư vào những món đồ này

Khi về hưu, nhiều người cảm thấy hụt hẫng vì rảnh rỗi, hoặc chưa cất bỏ hết những mối lo về cơm áo gạo tiền, tăng nguồn thu nhập. Hoặc được bắt đầu sống theo đúng sở thích của mình. Có chút vốn liếng, nhiều người quyết định đầu tư, mua sắm, thậm chí khởi nghiệp. Tuy nhiên theo các chuyên gia tài chính cảnh báo, có những sản phẩm, những loại đầu tư có thể khiến kế hoạch hưu trí đảo lộn.

Về hưu và những món đồ dễ hao tiền khi đầu tư

1. Mua căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng

Nhiều người yêu thích nghỉ dưỡng, muốn có không gian thư giãn mới, quyết định dùng số tiền dành dụm đầu tư một căn nhà nghỉ dưỡng. Thế nhưng trên thực tế, nhà thứ hai để nghỉ dưỡng kéo theo hàng loạt chi phí phát sinh như thuế bất động sản, tiền điện nước, bảo trì, sửa chữa. Nếu không nằm ở khu du lịch nổi tiếng và có khả năng cho thuê ổn định, việc thu hồi vốn gần như là điều xa vời, trong khi tiền tiết kiệm hưu trí lại bị đắp chiếu vào tài sản kém linh hoạt.

2. Xe hơi đắt tiền

Xe hơi đắt tiền là lựa chọn lý tưởng, phần thưởng cả cuộc đời lao động của nhiều người bước sang tuổi về hưu. Tuy nhiên, ngoài giá mua cao, xe đắt tiền còn đi kèm chi phí bảo hiểm, sửa chữa và bảo dưỡng lớn. Theo thời gian, khoản chi này có thể bào mòn ngân sách sinh hoạt, đặc biệt khi nhu cầu di chuyển giảm dần theo tuổi tác.

Về già hãy nhớ: Dù có tiền cũng chớ dại đầu tư vào những món đồ này.

3. Đầu tư vào những chuyến du lịch đắt đỏ

Nghỉ hưu đồng nghĩa với nhiều thời gian rảnh, nhiều người lựa chọn những chuyến đi xa hoa. Tuy nhiên, vô hình chung những trải nghiệm này lại tạo áp lực tài chính. Nếu không biết cách sắp xếp hợp lý, những chuyến đi liên tục, kéo dài, hoặc những chuyến du lịch nước ngoài cũng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của cao tuổi.

4. Mua sắm trực tuyến vô tội vạ

Với người về hưu, việc mua sắm theo cảm hứng rất dễ dẫn đến lãng phí, trong khi đó, mua sắm online dù tiện lợi, nhưng rất dễ vượt tầm kiểm soát. Mỗi món đồ có thể không quá đắt, song tác động cộng dồn theo thời gian lại vô cùng đáng kể. Việc đặt ra giới hạn chi tiêu và danh sách mua sắm rõ ràng là điều cần thiết.

Trong số các món đồ, các thiết bị điện tử nhanh chóng lỗi thời và dễ bị thay thế bởi mẫu mới. Trước khi xuống tiền, hãy tự hỏi liệu món đồ đó có thực sự cần thiết hay chỉ là sự nhất thời.

5. Đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ giá trị cao

Tuổi già kéo đến, đồng nghĩa với việc con cái đã trưởng thành, độc lập tài chính và các khoản nợ lớn như thế chấp đã được thanh toán, người cao tuổi nên xem xét lại việc duy trì những gói bảo hiểm nhân thọ giá trị cao. Trong nhiều trường hợp, chi phí bảo hiểm không còn tương xứng với lợi ích mang lại.

6.Mua nhà lớn hơn

Không ít người khi về hưu muốn đổi sang nhà rộng rãi hơn, nhưng điều này đồng nghĩa với chi phí mua nhà, thuế và bảo trì đều tăng. Thay vì nâng cấp quy mô, xu hướng thu nhỏ không gian sống lại giúp tiết kiệm đáng kể và phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt thực tế.

Tuổi già tôi mới ngộ ra: Về hưu muốn bình yên, nhất định không được làm 3 việc GĐXH - Những tưởng về hưu sẽ có sống bình yên hơn. Nhưng sau khi va vấp tôi mới nhận ra có những việc tưởng vô hại lại có thể kéo theo hàng loạt rắc rối.