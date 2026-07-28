Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/7 – 2/8/2026: Danh sách khu dân cư bị cúp điện cả ngày tăng cao

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Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 28/7 – 2/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/7 – 2/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/7 – 2/8/2026

Lịch cúp điện Tân An





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Bình, đường Nguyễn Công Trung, đường Huỳnh Văn Đảng, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:15:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần KDC Lainco, một phần ấp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xuân Hòa 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Võ Văn Cương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Quá, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Trang Văn Nguyên, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Một phần Ấp 2 Mỹ An, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty TNHH Công Thành 2

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 31/07/2026 đến 14:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trang Văn Nguyên, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Tịch, đường Đỗ Văn Giàu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN LA - Cụm công nghiệpLBN, Phường Khánh Hậu,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Cổ phần May mặc Thịnh Phát - Ấp Bình Nam, Phường Tân An,

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 10:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần hẻm 61 đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế





KHU VỰC: Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo máy Long An - Số 1128 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu,

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/08/2026 đến 15:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh - 934 Quốc lộ 1 khu phố Tường Khánh, Phường Long An,

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thủ Thừa





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Nhà Dài, ấp An Hoà 3, ấp 1A, ấp 2A - xã Thủ Thừa; Một phần ấp An Hoà 2, ấp 4 - xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4 xã Tân Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp 1A, ấp 2A và một phần ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Cang 1, xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 1, ấp Thủ Khoa Thừa 3, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa; ấp Vàm Kinh, ấp Ninh Thạnh, ấp Bình An, ấp Tân Thành, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 06:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 1, một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 và ấp Bình Thạnh 1 (ấp Bình Lương), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 01/08/2026 đến 12:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 1, ấp Thủ Khoa Thừa 3, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa; ấp Vàm Kinh, ấp Ninh Thạnh, ấp Bình An, ấp Tân Thành, ấp Bà Miều, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 01/08/2026 đến 12:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phầm ấp Thủ Khoa Thừa 1 (khu vực Chợ Thủ Thừa), xã Thủ Thừa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đức Hòa





KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa, An Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cần Giuộc





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Cần Giuộc (Tuyến Tránh QL50) đến Vòng Xoay Tân Kim, một phần Ấp Long Phú, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực gần Bệnh Viện 115 (Tuyến Tránh QL50), một phần Ấp Long Phú, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ Cầu Bảy Đảnh đến Cầu Ban Kiệt, một phần Ấp Tân Chánh, Tân Đại, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 16:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực từ đầu đường Ấp 3 Long Hậu đến Cầu Rạch Dơi, một phần Ấp Long Hậu 3, Long Hậu 4, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Bến Phà Cần Giuộc Mới (đường Nguyễn Thị Bẹ) đến Ngã 3 đường Nguyễn An Ninh và đường Nguyễn Thị Bảy, một phần Ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/08/2026 đến 07:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Huyện Đội Cần Giuộc cũ đến Cầu Cần Giuộc cũ, đến Bến Phà Cần Giuộc cũ, một phần ấp 2, ấp 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 01/08/2026 đến 07:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Cầu Cần Giuộc Mới đến Bến Phà Cần Giuộc Mới đến Trường THPT Nguyễn Thị Một, một phần ấp Lũy, toàn bộ ấp Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, Tân Thanh B, xã Cần Giuộc, ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực trên đường Tây Bắc, một phần ấp Thuận Bắc, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nhánh rẽ Cty Long Tường International, xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Bến Phà Cần Giuộc Mới (đường Nguyễn Thị Bẹ) đến Ngã 3 đường Nguyễn An Ninh và đường Nguyễn Thị Bảy, một phần Ấp 2, 3, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực từ Huyện Đội Cần Giuộc cũ đến Cầu Cần Giuộc cũ, đến Bến Phà Cần Giuộc cũ, một phần ấp 2, ấp 3 xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiến Tường





KHU VỰC: Một phần ấp Bào Chứa, Xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 5, Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố 5, Phường Kiến Tường và một phần ấp Thạnh Cần, ấp Bàu Vuông, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ Lâm Sơn Hà, Ẩp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ẩp 1 Bình Phong Thạnh, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 31/07/2026 đến 15:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Ông Lễ, Ấp Gò Dưa, ấp Ông Nhan Tây, ấp Ông Nhan Đông, Ấp Bình Tây, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bến Lức





KHU VỰC: Nguyễn Thị Phước Mỹ (Nhà trọ) ấp 1 xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cần Đước





KHU VỰC: Một phần ấp Chợ, xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: HKD Hải Đăng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 10:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 15:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xóm Mới xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, 4 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp xã 3 Long Cang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Thạnh





KHU VỰC: Ấp Tân Chánh, Trại Lòn, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/07/2026 đến 06:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tân Thạnh, Hiệp Thành, Ấp Tây, xã Tân Thạnh; Đường Kinh Cà Nhíp - Ấp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tây, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tân Chánh, Trại Lòn, Tân Ninh, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 28/07/2026 đến 18:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 29/07/2026 đến 07:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kinh Kháng Chiến - Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Bắc Hòa, xã Hậu Thạnh; Ấp Thận Cần, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 29/07/2026 đến 13:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Ấp Tây xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Xay xát Võ Thị Thưởng - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/08/2026 đến 09:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Xay xát Phan Văn Lưỡng - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/08/2026 đến 11:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Nguyễn Minh Luân - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 14:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Hộ sản xuất Phạm Thị Phượng - Ấp Bằng Lăng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Trụ





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/07/2026 đến 17:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/07/2026 đến 17:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/07/2026 đến 17:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Đông, một phần ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đức Huệ





KHU VỰC: Một phần ấp An Ninh, xã An Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Mỹ Quý, khu vực nhánh rẽ Cốc Rinh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 14:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Ninh, xã Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:20:00 ngày 01/08/2026 đến 17:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Hóa





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hiệp - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bến Kè - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 10:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Mai Vàng - xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp - xã Bình Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Công ty Thảo Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/07/2026 đến 15:00:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Đông - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 31/07/2026 đến 08:45:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 31/07/2026 đến 10:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của - xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 31/07/2026 đến 11:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 31/07/2026 đến 14:15:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 31/07/2026 đến 15:15:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Hưng





KHU VỰC: xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng, một phần xã Vĩnh Thạnh, một phần xã Hưng Điền - Tỉnh tây Ninh, một phần Camphuchia

THỜI GIAN: Từ 06:15:00 ngày 28/07/2026 đến 08:32:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Châu, Cả Rưng, Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Cóc - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:00:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Điền - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/07/2026 đến 10:30:00 ngày 30/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị, Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:15:00 ngày 31/07/2026 đến 07:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 07:45:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình, một phần xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thái Trị, Láng Lớn - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 16:15:00 ngày 31/07/2026 đến 16:30:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/08/2026 đến 16:30:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hưng





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp vàm Gừa, xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp: Ngã Tư, Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 31/07/2026 đến 17:00:00 ngày 31/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tầm Vu





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nho, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/07/2026 đến 08:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Xuân, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/07/2026 đến 09:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Tây, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/07/2026 đến 10:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Cầu Đúc, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Xuân Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/07/2026 đến 11:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Long Trường, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Long, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/07/2026 đến 14:00:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 28/07/2026 đến 15:15:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thành, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 28/07/2026 đến 16:30:00 ngày 28/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/07/2026 đến 09:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/07/2026 đến 11:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Hòa, xã Thuận Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/07/2026 đến 14:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Ấp Hồi Xuân, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/07/2026 đến 16:30:00 ngày 29/07/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Dương Xuân Hội, Vĩnh Xuân, Hội Xuân xã An Lục Long ; ấp Hội Xuân, Trường Xuân xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/08/2026 đến 08:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thuận, Long Thành, Cầu Kinh, Đồng Tre xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/08/2026 đến 18:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Long Thành xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Dương Xuân Hội, Vĩnh Xuân, Hội Xuân xã An Lục Long ; ấp Hội Xuân, Trường Xuân xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 01/08/2026 đến 18:00:00 ngày 01/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện