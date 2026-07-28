Vì sao giá lăn bánh Kia Sorento giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc SUV hạng D?

Lý do giá lăn bánh Kia Seltos giảm kỷ lục, SUV hạng B rẻ hơn cả Toyota Vios GĐXH - Giá lăn bánh Seltos tung ưu đãi đến 43 triệu đồng trong tháng 7/2026 giúp giá xe chỉ ngang sedan hạng B Toyota Vios.

Giá lăn bánh Kia Sorento

Kia Sorento nhận ưu đãi lớn. Ảnh KIA





Hãng xe Hàn Quốc phải triển khai những chương trình ưu đãi giảm giá, tặng quà cho khách hàng mua xe trong tháng 7/2026. Theo đó, Kia Sorento được ưu đãi cộng dồn đến 70 triệu đồng. Sau ưu đãi, người dùng chỉ phải bỏ ra Kia Sorento 1,079 tỷ động cho phiên bản tiêu chuẩn. Có thể thấy, đây là mức giá hấp dẫn nhất của Kia Sorento từ trước tới nay, thấp nhất phân khúc SUV hạng D dòng xe xăng.

Kia Sorento là mẫu SUV hạng D mới được bổ sung phiên bản nâng cấp ở thị trường Việt Nam với những cải tiến đáng giá. Mặc dù vậy, mẫu xe này đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ cùng phân khúc. Trong đó, Hyundai Santa Fe đang tạo ra nhiều khó khăn khi đang được ưu đãi đến hơn 220 triệu đồng thời điểm này.

Không chỉ vậy, xu hướng điện ô tô đang diễn ra ở thị trường Việt Nam khi người dùng chuyển đổi từ xe xăng sang. Điều này khiến Kia Sorento ngày càng gặp khó trong phân khúc xe dành cho gia đình cỡ trung ở nước ta.

Sau 6 tháng đầu năm 2026, doanh số của Kia Sorento chỉ dừng lại ở mức 563 xe, trung bình chưa đến 100 xe/tháng.

Giá xe Kia Sorento và các đối thủ

KIA Sorento giá từ 1.199 triệu đồng

Hyundai SantaFe giá từ 1.055 triệu đồng

Mazda CX-8 giá từ 949 triệu đồng

Peugeot 5008 giá từ 1,199 tỷ đồng

Đánh giá xe Kia Sorento

Nội thất của Kia Sorento nổi bật với cặp màn hình 12,3 icnh

Về thiết kế, Kia Sorento hiện hành sở hữu kiểu dáng vuông vức quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh nhiều chi tiết. Xe có cụm đèn pha/cos phía trước đặt dọc, lưới tản nhiệt tràn viền.

Nội thất của Kia Sorento nổi bật với cặp màn hình 12,3 icnh hỗ trợ kết nối đa phương tiện, khách hàng có tuỳ chọn 6 hoặc 7 chỗ. Xe sở hữu nhiều tiện nghi như sạc không dây, cửa sổ trời toàn…

Kia Sorento All New mang đến khách hàng đa dạng các tùy chọn động cơ, bao gồm:

- Động cơ xăng 2.5L kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất cực đại 177 mã lực và 232Nm mô-men xoắn.

- Động cơ diesel 2.2L kết hợp hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép, sản sinh công suất cực đại 198 mã lực và 440Nm mô-men xoắn.

- Động cơ HEV 1.6 AT là sự kết hợp giữa máy xăng SmartStream 1.6 tăng áp, cho công suất 178 mã lực kèm mô-men xoắn cực đại 265 Nm và động cơ điện có công suất tối đa 44.2 kW (60 hp), mô-men xoắn 264 Nm. Cùng với đó là bộ pin Lithium-ion Polymer 1.49 kWh tiết kiệm năng lượng.

- Động cơ PHEV 1.6 AT là sự kết hợp của xe HEV thông thường và xe thuần điện. Tương tự như HEV, cụm động cơ trên PHEV vẫn là sự kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp và động cơ điện nhưng công suất động cơ điện lên đến 66.9 kW cùng mô-men xoắn tối đa 304 Nm. Đi cùng với đó là bộ pin Lithium-ion Polymer 3.8 kWh tiết kiệm năng lượng.

Lưu ý: Giá lăn bánh xe Kia Sorento mang tính chất tham khảo và thay đổi tùy thuộc tỉnh thành và chưa bao gồm khuyến mại.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



