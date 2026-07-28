Cạnh tranh Kia Sonet, SUV 5 chỗ của Suzuki giá 176 triệu đồng nâng cấp thiết kế, tiện nghi, công nghệ an toàn, rẻ gần bằng SH

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SUV 5 chỗ của Suzuki nâng cấp thiết kế, tiện nghi, công nghệ an toàn

SUV 5 chỗ Suzuki Brezza 2026 vừa được ra mắt tại Ấn Độ

Suzuki Brezza 2026 vừa được Maruti Suzuki giới thiệu tại thị trường Ấn Độ với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Bên cạnh lợi thế về giá, Brezza 2026 còn được làm mới thiết kế, nâng cấp khoang nội thất và bổ sung thêm tùy chọn động cơ tăng áp nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị.

Ở phiên bản mới, Suzuki Brezza vẫn giữ kiểu dáng vuông vức đặc trưng nhưng được tinh chỉnh theo hướng trẻ trung và thể thao hơn.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt thiết kế lại. Trên các phiên bản sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên và CNG, chi tiết này được trang trí bằng các thanh mạ crôm, trong khi bản động cơ tăng áp sử dụng tông màu đen bóng để tạo điểm nhấn.

Hệ thống đèn pha LED được kết hợp cùng dải đèn định vị ban ngày hình chữ L, mang lại diện mạo hiện đại hơn.

Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ mâm hợp kim thiết kế mới, ốp thân xe hai tông màu, cản trước và cản sau tinh chỉnh, cùng cụm đèn hậu LED nối liền theo xu hướng thiết kế của nhiều mẫu SUV hiện đại.

Không gian nội thất cũng được nâng cấp với tông màu đen kết hợp nâu, đi kèm chất liệu ghế mới nhằm tăng cảm giác cao cấp.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí Smartplay Pro X kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống này còn tích hợp trợ lý ảo Alexa và chức năng dẫn đường.





Danh sách trang bị trên Brezza 2026 còn có ghế trước làm mát, đèn viền nội thất 64 màu, sạc điện thoại không dây tích hợp quạt làm mát và hệ thống lọc không khí PM2.5.

Về an toàn, xe được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ người lái như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giám sát áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước và cảnh báo mở cửa khi có phương tiện đang đến gần.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Suzuki Brezza 2026 nằm ở hệ truyền động.

Ngoài động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L quen thuộc có công suất 103 mã lực và phiên bản sử dụng nhiên liệu CNG, mẫu SUV này lần đầu tiên được bổ sung tùy chọn động cơ tăng áp Boosterjet dung tích 1.0L.

Khối động cơ mới sản sinh công suất tối đa 110 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 170 Nm.

Động cơ được kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, hướng đến khả năng tăng tốc tốt hơn và mang lại cảm giác lái thể thao hơn so với phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên.

Theo công bố của Maruti Suzuki, phiên bản sử dụng động cơ tăng áp có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 20,47 km/lít.

Trong khi đó, bản động cơ xăng 1.5L đạt khoảng 21,09 km/lít.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Suzuki Brezza 2026 nằm ở hệ truyền động.

Đối với phiên bản sử dụng khí nén CNG, mức tiêu hao nhiên liệu đạt khoảng 26,90 km/kg, tiếp tục là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên chi phí vận hành thấp.

Giá SUV 5 chỗ Suzuki Brezza 2026

Mẫu SUV cỡ nhỏ tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng phổ thông khi sở hữu mức giá từ 7,40 lakh Rupee (khoảng 176 triệu đồng), thấp hơn nhiều mẫu hatchback hạng A đang bán trên thị trường.

Với giá bán từ khoảng 176 triệu đồng, cùng hàng loạt nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ an toàn và việc bổ sung động cơ tăng áp mới, Suzuki Brezza 2026 tiếp tục là một trong những mẫu SUV đô thị đáng chú ý tại thị trường Ấn Độ. Nếu được phân phối tại nhiều quốc gia khác trong thời gian tới, mẫu xe này hứa hẹn sẽ gia tăng sức ép lên các đối thủ trong cùng phân khúc nhờ lợi thế về giá bán và trang bị.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.