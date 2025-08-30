Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ

Hai ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 6 , một số khu vực trên địa bàn các tỉnh từ Quảng Trị đến Nghệ An ngập sâu. Tại tỉnh Hà Tĩnh, để đảm bảo an toàn cho người dân, một số địa phương đã chủ động di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở.



Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của bão, dự báo vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa giông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Sáng 30/8, địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to. Ảnh: T.Lương

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, sáng ngày 30/8, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10h, ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15h ngày 30/8.

Các lực lượng liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: T.Lương

Tại tỉnh Hà Tĩnh , mưa lớn kéo dài khiến một số địa bàn đã ngập sâu. Một số địa phương đã chủ động di dời người dân ở các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt. Tại thôn Thuận Hòa (xã Hương Xuân), mưa to đã khiến nước trên đồi núi cao chảy xuống tràn vào nhà nhiều hộ dân, nguy cơ sạt lở cao.

Chiến sĩ công an ở Hà Tĩnh bế cháu bé đi qua khu vực ngập nước. Ảnh: CTV

Trước tình hình đó, chính quyền xã Hương Xuân đã bám sát địa bàn, tiến hành di dời 21 hộ dân với 71 nhân khẩu thuộc thôn Thuận Hòa đến các nhà cao, an toàn. Lực lượng cán bộ xã, công an xã Hương Xuân đã lội nước, cõng các cụ già, em nhỏ ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, bố trí lực lượng hỗ trợ người dân kê gác đồ đạc, di dời tài sản.

Lội nước cõng cụ già đến vị trí an toàn. Ảnh: T.Lương

Trao đổi với PV VietNamNet , lãnh đạo xã Hương Xuân cho biết, sau khi di dời người dân, xã Hương Xuân đã thành lập tổ gồm cán bộ xã, công an, quân sự... chốt chặn tại khu vực đã được di dời để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: T.Lương

Tại tỉnh Quảng Trị , hiện mực nước các sông trên địa bàn tỉnh biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1. Do ảnh hưởng của bão số 5 và mưa sau bão, tại xã Kim Phú hiện có 3 điểm vẫn đang bị chia cắt tại bản Ón, bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ.

Để ứng phó với bão số 6, Quảng Trị đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, chằng neo tàu thuyền tại các điểm neo đậu.

Hà Tĩnh bố trí lực lượng tại một số khu vực có nguy cơ sạt lở để túc trực, di dời người dân. Ảnh: T.Lương

Toàn tỉnh có hơn 8.700 tàu thuyền với hơn 24.000 lao động. Hiện tại có hơn 8.500 tàu thuyền với hơn 23.500 lao động đã vào bờ, phương tiện đã vào neo đậu tại bến. Đến sáng nay, vẫn còn gần 200 phương tiện với hơn 600 lao động đang hoạt động trên biển.

Chính quyền nhắc nhở người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối, thu hoạch mùa vụ; lực lượng chức năng dự trữ hàng hóa, bố trí canh gác tại các ngầm, tràn, tuyến đường nguy hiểm, sẵn sàng ứng cứu. Tỉnh dự kiến sơ tán 14.295 hộ với 52.853 nhân khẩu, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, hộ đê, bảo đảm an toàn.

Cầu tràn Thanh Long, xã Kim Phú hiện nước đã ngập, các lực lượng chức năng cấm người dân qua lại. Ảnh: CTV

