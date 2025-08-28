Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi ở phần bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.
Nghe lời bạn trai 'có bầu trước rồi cưới cho chắc', cô gái nhận cái kết ê chề
Bạn trai muốn tôi có bầu trước khi cưới nhưng mẹ anh lại phản đối. Cuối cùng, cái thai trở thành lý do khiến tôi phải chịu cảnh ê chề, nhục nhã.
Tôi và bạn trai yêu nhau 5 năm. Khi đi xem bói, thầy phán rằng năm nay chúng tôi hợp tuổi để cưới hỏi. Cả hai mừng lắm.
Sau lần ấy, anh thường gạ gẫm: “Hay chúng mình thả đi. Có bầu rồi cưới cho chắc”. Tôi đáp: “Anh sợ em không đẻ được hay sao mà phải chắc cú?”. Anh cười: “Đâu có! Anh chỉ muốn được như người ta, rước cả trâu lẫn nghé về nhà”.
Tôi nghe cũng xuôi tai nên đồng ý. Những tưởng tin vui này sẽ là món quà quý cho cả hai bên gia đình nhưng không phải vậy. Anh muốn có bầu trước khi cưới, còn mẹ anh thì kịch liệt phản đối. Và cái thai đã trở thành lý do khiến tôi ê chề, nhục nhã.
Khi biết tôi mang thai, mặt mẹ anh biến sắc. Bà buông một câu sắc lạnh: “Giới trẻ bây giờ giỏi thật. Con đặt đâu, bố mẹ phải ngồi đó”. Anh chỉ ra hiệu cho tôi im lặng rồi tìm cách lấy lòng mẹ.
Hôm ấy, anh thuyết phục mẹ đến 3h sáng. Cuối cùng, bà mới miễn cưỡng đồng ý cưới xin nhưng nói trước sẽ không được “đầy đủ như thường lệ”, vì tôi có bầu trước hôn nhân.
Và cái được gọi là “không đầy đủ” ấy là hàng loạt hành động, thái độ khiến tôi không thể nào chấp nhận được.
Thay vì đến tận nhà, bà chỉ gọi điện cho bố mẹ tôi bàn chuyện; lễ dạm ngõ bị gạt đi, chuyển thẳng sang lễ ăn hỏi; ngày cưới do nhà trai tự quyết; “lễ đen” hoàn toàn bỏ qua. Bố mẹ tôi vì thương con gái có bầu trước nên đành im lặng.
Mẹ anh liên tục nói kháy: “Cưới nhanh cho xong kẻo bụng vượt mặt”. Còn anh thì im thin thít, không hề bênh vực tôi. Mỗi lần tôi bức xúc, anh chỉ dặn phải nhẫn nhịn: “Dẫu sao em cũng đang mang thai, cưới đổ bể thì thiệt thòi nhất là em và bố mẹ”.
Những điều vô lý nối tiếp nhau: Mẹ anh bảo phải “đón dâu hai lần” để gia đình họ làm ăn thuận lợi; tên tôi trùng với tên mẹ ruột bà nên phải bỏ dấu trên phông cưới; lễ ăn hỏi hẹn 7h sáng nhưng nhà trai cố tình tận 10h mới xuất hiện.
Nhà tôi hôm ấy tất bật từ 4h, vậy mà 7h, rồi 8h vẫn chưa thấy nhà trai đến. Tôi gọi điện hỏi thì bạn trai thủng thẳng đáp: “Ơ, mẹ bảo hẹn nhà em 10h cơ mà”. Cãi đi cãi lại, cuối cùng lỗi thuộc về tôi và bố mẹ nghe không chuẩn giờ giấc.
Giây phút đó, tôi chỉ muốn cởi ngay chiếc áo dài cưới và ném vào mặt mẹ con anh tất cả những uất ức nhà tôi phải chịu suốt thời gian qua. Nhưng bố tôi kìm lại. Ông bảo “Mình có bầu trước là mình mất quyền. Im đi cho xong”.
Nhà trai mang 5 tráp lễ lèo tèo, hời hợt. Rõ ràng, họ không tôn trọng nhà gái chút nào. Đỉnh điểm, mẹ anh còn ép tôi phải đi cửa sau vào nhà chồng vì “cô dâu có bầu mà đi cửa trước sẽ khiến việc kinh doanh lụi bại”.
Không chịu nổi nữa, tôi thẳng thắn chất vấn bà: “Mẹ sang hỏi cưới con, lễ đen không có, lễ đỏ thì qua loa. Giờ giấc không chuẩn lại đổ lỗi cho nhà con. Giờ mẹ còn bắt con đi cửa sau. Tóm lại, mẹ muốn làm khó con đến mức nào nữa?”.
Bà lập tức hét lên: “Cô nói thêm một câu nữa, tôi cho hủy cưới ngay”. Tôi nhìn sang bạn trai, anh cúi gằm mặt, im lặng. Giây phút đó, tôi biết hôn sự này không thể cứu vãn. Tôi xin phép bố mẹ hủy hôn.
Mẹ tôi òa khóc, còn bố bình thản gật đầu: “Tôi xin lỗi vì làm mất thì giờ của mọi người. Đám cưới con gái tôi xem như chưa từng nhắc đến”.
Ngày vui tan vỡ chỉ trong thoáng chốc nhưng tôi tin đó là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình. Nếu cố chấp bước vào hôn nhân này, tương lai tôi sẽ chìm trong khổ đau và nước mắt.
Thay vì tiếc nuối, tôi lại thấy biết ơn. Trong giây phút hỗn loạn nhất, bố mẹ đã che chở và bảo vệ tôi. Câu nói của bố: “Con cứ sinh con đi, cả nhà mình sẽ cùng nuôi” đã cho tôi niềm hy vọng lớn lao để bước tiếp.
Độc giả giấu tên
