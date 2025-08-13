Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt

Thứ tư, 21:00 13/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Con trai tôi tình cảm và hơi yếu đuối từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu nó dẫn bạn trai về giới thiệu là người muốn gắn bó cả đời…

Con trai tôi từ bé đã khá yếu đuối nhưng rất tình cảm, một phần do vợ chồng tôi chia tay từ khi con còn rất bé nên bao nhiêu tình cảm tôi đều dồn cho con. Tôi chăm sóc con như một đứa trẻ cả khi nó vào đại học, chỉ cách đây 1-2 năm tôi mới cho con ngủ riêng.

Con trai sống rất tình cảm, từ bé con vẫn giữ thói quen hôn mẹ mỗi khi tạm biệt. Tính con hơi thu mình, chỉ có 1-2 bạn thân, nhiều lúc tôi khuyên con cởi mở nhưng nó nói thích như thế, không nhất thiết phải nhiều bạn mà khi chơi cảm thấy không thoải mái.

Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt - Ảnh 1.

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu là con trai dẫn bạn trai về ra mắt (ảnh minh họa: AI)

Sau khi tốt nghiệp đại học, con xin việc trong một công ty nước ngoài và lương khá ổn. Mọi thứ của con, tôi khá yên tâm chỉ hơi lo chút là đã gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy con nói đến chuyện yêu đương hay dẫn bạn gái về nhà. Tôi có hỏi thì con nói để lo sự nghiệp, khi nào duyên đến thì sẽ đón nhận.

Nhưng mới đây, tôi rất sốc khi con dẫn một bạn nam về và giới thiệu đó là người yêu. Con nói không có tình cảm với nữ giới,  có lần có thử yêu nhưng thực sự nhận ra đó là không phải là tình cảm đôi lứa nên đã chia tay. Chỉ khi tìm được người yêu bây giờ, con mới thấy rung động.

Con động viên tôi chấp nhận sự khác biệt của con, xã hội bây giờ cởi mở, con muốn sống thật với cảm xúc của mình và mong mẹ ủng hộ. Tôi yêu con nhưng chưa thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Tôi có quá khắt khe với con hay con tôi đang bị lệch lạc, nhìn nhận sai về giới tính?

Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp "đứng hình"Bị cười nhạo khi họp lớp, ông bảo vệ ra về sớm, khoảnh khắc con trai ông đến đón khiến cả lớp 'đứng hình'

GĐXH - Tưởng chừng buổi họp lớp sau hàng chục năm xa cách sẽ là dịp ôn lại kỷ niệm đẹp, nào ngờ ông lại trở thành tâm điểm của những lời đàm tiếu chỉ vì làm nghề bảo vệ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước Mỹ

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Điểm danh các con giáp có chỉ số hạnh phúc cao nhất năm 2025

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

Cùng chuyên mục

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Tâm sự - 2 giờ trước

GĐXH – Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tâm sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biết

Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biết

Tâm sự - 13 giờ trước

Sau khi chuyện vụng trộm giữa vợ và bạn thân của tôi vỡ lở, cô ấy không xin tha thứ mà nói trắng ra đã hết tình cảm với tôi, muốn đến với tình nhân.

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ anh em quay lưng tranh giành tài sản

Chăm sóc bố mẹ già yếu 7 năm, giờ anh em quay lưng tranh giành tài sản

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.

Con cái nợ đầm đìa, mẹ chồng vẫn giữ khư khư miếng đất rộng

Con cái nợ đầm đìa, mẹ chồng vẫn giữ khư khư miếng đất rộng

Tâm sự - 1 ngày trước

Thay vì bán bớt đất giúp con trai trả nợ, mẹ chồng lại để chúng tôi tự đối phó với đám đầu gấu, dù đất còn rất nhiều.

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.

Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: “Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu”.

Chồng 'lừa' tôi về quê sống để mẹ chồng mặc sức hành hạ

Chồng 'lừa' tôi về quê sống để mẹ chồng mặc sức hành hạ

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi về quê sống, chồng bắt tôi phải nhẫn nhịn tất cả mọi người, từ bố mẹ cho tới anh chị chồng, ai nói ai chửi gì cũng không được cãi lại.

Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra 'điều kiện'

Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra 'điều kiện'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.

Xem nhiều

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu

Mỗi tối vợ mang đồ ăn nấu sẵn về, tôi sững sờ khi biết nguồn gốc từ đâu

Tâm sự

GĐXH - Ở đó cô ấy đi chợ, nấu nướng, thức ăn sinh hoạt đến 7 giờ tối mới về nhà, mang theo thức ăn đã nấu sẵn.

Choáng váng khi biết đứa con gái mình yêu thương suốt 5 năm qua là con của ai

Choáng váng khi biết đứa con gái mình yêu thương suốt 5 năm qua là con của ai

Tâm sự
Gửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bà

Gửi tiền đều đặn biếu bố mẹ chồng hàng tháng, tôi cay đắng khi nghe lời quy chụp từ ông bà

Tâm sự
Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

Tâm sự
Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top