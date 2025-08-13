Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt
Con trai tôi tình cảm và hơi yếu đuối từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu nó dẫn bạn trai về giới thiệu là người muốn gắn bó cả đời…
Con trai tôi từ bé đã khá yếu đuối nhưng rất tình cảm, một phần do vợ chồng tôi chia tay từ khi con còn rất bé nên bao nhiêu tình cảm tôi đều dồn cho con. Tôi chăm sóc con như một đứa trẻ cả khi nó vào đại học, chỉ cách đây 1-2 năm tôi mới cho con ngủ riêng.
Con trai sống rất tình cảm, từ bé con vẫn giữ thói quen hôn mẹ mỗi khi tạm biệt. Tính con hơi thu mình, chỉ có 1-2 bạn thân, nhiều lúc tôi khuyên con cởi mở nhưng nó nói thích như thế, không nhất thiết phải nhiều bạn mà khi chơi cảm thấy không thoải mái.
Sau khi tốt nghiệp đại học, con xin việc trong một công ty nước ngoài và lương khá ổn. Mọi thứ của con, tôi khá yên tâm chỉ hơi lo chút là đã gần 30 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy con nói đến chuyện yêu đương hay dẫn bạn gái về nhà. Tôi có hỏi thì con nói để lo sự nghiệp, khi nào duyên đến thì sẽ đón nhận.
Nhưng mới đây, tôi rất sốc khi con dẫn một bạn nam về và giới thiệu đó là người yêu. Con nói không có tình cảm với nữ giới, có lần có thử yêu nhưng thực sự nhận ra đó là không phải là tình cảm đôi lứa nên đã chia tay. Chỉ khi tìm được người yêu bây giờ, con mới thấy rung động.
Con động viên tôi chấp nhận sự khác biệt của con, xã hội bây giờ cởi mở, con muốn sống thật với cảm xúc của mình và mong mẹ ủng hộ. Tôi yêu con nhưng chưa thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này. Tôi có quá khắt khe với con hay con tôi đang bị lệch lạc, nhìn nhận sai về giới tính?
GĐXH – Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.
GĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.
Sau khi chuyện vụng trộm giữa vợ và bạn thân của tôi vỡ lở, cô ấy không xin tha thứ mà nói trắng ra đã hết tình cảm với tôi, muốn đến với tình nhân.
GĐXH - Tôi luôn băn khoăn về cách giúp chồng đòi lại quyền lợi, bởi nhiều lúc thấy thương chồng, thiệt thòi quá mà không biết phải làm thế nào.
Thay vì bán bớt đất giúp con trai trả nợ, mẹ chồng lại để chúng tôi tự đối phó với đám đầu gấu, dù đất còn rất nhiều.
GĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.
GĐXH - Mỗi lần tôi nhắc đến việc sinh thêm, anh chỉ cười nhạt: "Em chưa từng sống trong một gia đình như anh thì em sẽ không hiểu đâu".
Khi về quê sống, chồng bắt tôi phải nhẫn nhịn tất cả mọi người, từ bố mẹ cho tới anh chị chồng, ai nói ai chửi gì cũng không được cãi lại.
GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.
