Sau tuổi trung niên tôi mới hiểu: 3 chuyện càng nói nhiều ở nơi làm việc càng dễ thiệt thân

Sau nhiều năm đi làm, tôi nhận thấy một người có EQ tốt thường không cần phải cố chứng minh mình khôn ngoan. Họ biết giữ giới hạn trong giao tiếp, không biến chuyện cá nhân thành đề tài nơi làm việc và càng không để cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.

Ngược lại, có những chủ đề tưởng chỉ là câu chuyện phiếm nhưng nếu chia sẻ không đúng lúc, đúng người, chúng có thể khiến bản thân gặp không ít phiền toái. Dưới đây là 3 điều tôi cho rằng dù lương cao hay thấp cũng không nên tùy tiện nói ở nơi làm việc.

Nói chuyện riêng tư của gia đình ở nơi làm việc

Công sở là nơi mọi người hợp tác để hoàn thành công việc, không phải nơi thích hợp để kể quá chi tiết về đời sống gia đình.

Những chuyện như mâu thuẫn vợ chồng, tình hình tài chính, chuyện học hành của con cái hay những bất đồng giữa các thành viên trong gia đình đều nên có giới hạn khi chia sẻ với đồng nghiệp.

Một khi câu chuyện riêng tư đã được nói ra, chúng ta rất khó kiểm soát nó sẽ đi đến đâu và được kể lại như thế nào. Một vài lời tâm sự ban đầu có thể nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận, thậm chí bị thêm bớt khiến người trong cuộc rơi vào tình huống khó xử.

Tôi từng biết một đồng nghiệp họ Nguyễn có thói quen kể rất nhiều chuyện về cuộc sống hôn nhân của mình. Từ những bất đồng nhỏ trong gia đình cho đến những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, cô đều thoải mái chia sẻ với mọi người.

Không chỉ kể chuyện của mình, cô ấy còn thường xuyên hỏi đồng nghiệp về những vấn đề riêng tư rồi đem ra so sánh. Ban đầu, mọi người còn nhiệt tình trò chuyện, nhưng về sau họ dần giữ khoảng cách vì cảm thấy những câu hỏi ấy quá sâu vào đời tư.

Người có EQ tốt không nhất thiết phải lạnh lùng hay xa cách. Họ vẫn có thể thân thiện, vui vẻ nhưng hiểu rằng giữa đồng nghiệp luôn cần một ranh giới nhất định.

Một khi câu chuyện riêng tư đã được nói ra, chúng ta rất khó kiểm soát nó sẽ đi đến đâu và được kể lại như thế nào. Ảnh minh họa

Mức lương và thu nhập cá nhân

Tiền lương là vấn đề đặc biệt nhạy cảm ở nơi làm việc. Vì vậy, dù thu nhập của mình cao hay thấp, việc chủ động công khai quá nhiều thông tin về lương, thưởng cũng có thể tạo ra những hệ quả không mong muốn.

Khi biết đồng nghiệp nhận được bao nhiêu, một người có thể nảy sinh cảm giác so sánh, bất mãn hoặc cho rằng mình đang được trả công không tương xứng. Trong khi đó, người tiết lộ mức lương cũng có thể gặp rắc rối nếu công ty có quy định nội bộ liên quan đến bảo mật thông tin.

Từng có một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội về hai nhân viên cùng làm một vị trí. Người làm lâu năm nhận khoảng 29 triệu đồng/tháng, trong khi nhân viên mới được trả 37 triệu đồng do mức lương tuyển dụng thay đổi theo thị trường.

Nhân viên mới sau đó đăng mức thu nhập lên mạng xã hội cá nhân để thu hút sự chú ý. Biết được chuyện, nhân viên cũ tìm gặp quản lý và đề nghị tăng lương nhưng không được chấp thuận. Cảm thấy những nỗ lực của mình không được ghi nhận, người này dần mất động lực, hiệu suất công việc giảm sút và cuối cùng bị cắt thưởng cuối năm.

Trong khi đó, nhân viên mới cũng bị xử phạt vì không đọc kỹ quy định nội bộ liên quan đến việc tiết lộ thông tin lương thưởng.

Câu chuyện cho thấy tiền lương không đơn thuần là một con số để đem ra so sánh. Trong môi trường công sở, điều quan trọng hơn là hiểu quy định của tổ chức và biết thông tin nào nên được giữ ở phạm vi cá nhân.

Dù thu nhập của mình cao hay thấp, việc chủ động công khai quá nhiều thông tin về lương, thưởng cũng có thể tạo ra những hệ quả không mong muốn. Ảnh minh họa

Phàn nàn về cấp trên hoặc đồng nghiệp

Ai đi làm cũng có lúc áp lực, bực bội hoặc không hài lòng với công việc. Muốn than thở một chút để giải tỏa là tâm lý hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, nơi làm việc không phải lúc nào cũng là chỗ thích hợp để trút hết cảm xúc.

Đặc biệt, những lời chỉ trích cấp trên, nói xấu đồng nghiệp hay liên tục than phiền về khối lượng công việc có thể khiến hình ảnh của một người thay đổi trong mắt những người xung quanh.

Một người bạn đại học của tôi vốn có chuyên môn tốt trong lĩnh vực thiết kế và thường được cấp trên tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng.

Có lần vì chịu áp lực công việc trong thời gian dài, trong bữa trưa cùng đồng nghiệp, bạn đã than phiền khá nhiều về cấp trên với mục đích đơn giản là xả stress.

Không may, câu chuyện sau đó đến tai trưởng nhóm. Từ thời điểm ấy, cách nhìn của cấp trên về bạn tôi thay đổi. Cô dần không còn được giao những dự án quan trọng như trước vì người quản lý cho rằng cô chưa đưa ra được những góp ý mang tính xây dựng hay giải pháp cụ thể cho vấn đề.

Sau nhiều năm đi làm, tôi càng hiểu rằng EQ không nằm ở việc một người có bao giờ tức giận hay than phiền hay không, mà ở cách họ xử lý cảm xúc sau đó.

Ở nơi làm việc, biết nói đúng lúc quan trọng, nhưng biết điều gì không cần nói ra đôi khi còn quan trọng hơn. Giữ được ranh giới với chuyện riêng tư, thận trọng khi đề cập đến tiền bạc và kiểm soát những lời phàn nàn không chỉ giúp hạn chế rắc rối mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.

Hương Lan