Nỗi sợ mang tên "điện thoại reo lúc nửa đêm" của những đứa con duy nhất trong gia đình

Chăm con dâu ở cữ 30 ngày, mẹ chồng bật khóc khi xem số dư trong thẻ GĐXH - Suốt 30 ngày chăm con dâu sau sinh, tôi không nghĩ mình sẽ nhận lại bất cứ điều gì. Ngày trở về quê, con dâu lặng lẽ đưa một chiếc thẻ ngân hàng. Đến khi kiểm tra số dư, tôi không kìm được nước mắt.

3 năm không chạm vào đồ con dâu mua: Câu nói vô tình nơi góc bếp và sự thật đằng sau khiến tôi bật khóc GĐXH - Lên thành phố chăm cháu suốt 3 năm, tôi tự đặt ra quy tắc ngầm cay đắng: Đồ con dâu mua về tuyệt đối không đụng vào. Cho đến ngày mâu thuẫn bùng nổ, sự thật phía sau mới khiến tôi trào nước mắt vì ân hận.