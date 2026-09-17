Nỗi sợ mang tên "điện thoại reo lúc nửa đêm" của những đứa con duy nhất trong gia đình

Nỗi sợ mang tên "điện thoại reo lúc nửa đêm" của những đứa con duy nhất trong gia đình

| Tâm sự
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Đối với những người con một, tiếng chuông điện thoại đổ dồn lúc nửa đêm luôn là một nỗi ám ảnh thắt lòng. Lời tự sự về gánh nặng đơn độc lo cha mẹ già bạo bệnh sẽ chạm đến góc khuất của hàng triệu người con lập nghiệp xa nhà.

Nỗi sợ "điện thoại reo lúc nửa đêm" của những người con duy nhất - Ảnh 1.Chăm con dâu ở cữ 30 ngày, mẹ chồng bật khóc khi xem số dư trong thẻ

GĐXH - Suốt 30 ngày chăm con dâu sau sinh, tôi không nghĩ mình sẽ nhận lại bất cứ điều gì. Ngày trở về quê, con dâu lặng lẽ đưa một chiếc thẻ ngân hàng. Đến khi kiểm tra số dư, tôi không kìm được nước mắt.

Nỗi sợ "điện thoại reo lúc nửa đêm" của những người con duy nhất - Ảnh 2.3 năm không chạm vào đồ con dâu mua: Câu nói vô tình nơi góc bếp và sự thật đằng sau khiến tôi bật khóc

GĐXH - Lên thành phố chăm cháu suốt 3 năm, tôi tự đặt ra quy tắc ngầm cay đắng: Đồ con dâu mua về tuyệt đối không đụng vào. Cho đến ngày mâu thuẫn bùng nổ, sự thật phía sau mới khiến tôi trào nước mắt vì ân hận.

Nỗi sợ "điện thoại reo lúc nửa đêm" của những người con duy nhất - Ảnh 3.Con cái lập gia đình: Đừng cố cho tiền hay nhà, 2 việc này mới là thứ cha mẹ thông thái nhất định phải làm

GĐXH - Nhiều cha mẹ vất vả cả đời vì con, dốc sạch tiền tiết kiệm, mua sẵn nhà cửa, chuyện gì cũng lo toan gánh vác thay. Thế nhưng đến cuối cùng, thứ nhận về lại là mâu thuẫn và sự xa cách giữa các thế hệ. Hầu hết chúng ta đều nhầm tưởng cho tiền, cho nhà là tốt nhất, mà quên mất rằng 2 việc cốt lõi này mới là thứ cha mẹ thông thái nhất định phải làm.

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