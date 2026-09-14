Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

GĐXH - Ngày chồng cũ đề nghị ly hôn, tôi từng nghĩ anh đã hết yêu hoặc có người khác. Anh không giải thích, còn tôi vì quá tổn thương cũng không muốn hỏi thêm. Sau 3 năm, một người thân bên chồng mới kể cho tôi biết sự thật khiến tôi không biết nên trách chồng cũ hay tự trách mình vì ngày đó đã không hiểu anh...