Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

Mẹ chồng sống tiết kiệm đến mức tôi từng thấy khó chịu, sau khi bà mất tôi rơi nước mắt khi biết lý do

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Suốt 12 năm làm dâu, tôi từng nhiều lần khó chịu vì mẹ chồng lúc nào cũng dè sẻn, từ bữa ăn, chiếc áo cũ đến những khoản chi tiêu nhỏ trong nhà. Chỉ đến khi bà qua đời, khi vô tình mở chiếc hộp cũ trong phòng mẹ chồng, tôi mới hiểu phía sau sự tiết kiệm ấy là một câu chuyện mà bà đã âm thầm giấu các con suốt nhiều năm.

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