Tôi bị hai em trai từ mặt vì nghĩ đã lấy mảnh đất của mẹ, đến ngày bà mất mới biết sự thật

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, người mẹ vẫn lặng lẽ đi làm giúp việc dù các con không thiếu thốn và nhiều lần muốn bà ở nhà nghỉ ngơi, chăm cháu. Chỉ đến khi bà nhập viện, con dâu mới biết sự thật phía sau quyết định lên thành phố đi làm của mẹ chồng và nhận ra sự hy sinh âm thầm của bà suốt thời gian dài.

GĐXH - Ngày chồng cũ đề nghị ly hôn, tôi từng nghĩ anh đã hết yêu hoặc có người khác. Anh không giải thích, còn tôi vì quá tổn thương cũng không muốn hỏi thêm. Sau 3 năm, một người thân bên chồng mới kể cho tôi biết sự thật khiến tôi không biết nên trách chồng cũ hay tự trách mình vì ngày đó đã không hiểu anh...