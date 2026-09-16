Tôi bị hai em trai từ mặt vì nghĩ đã lấy mảnh đất của mẹ, đến ngày bà mất mới biết sự thật

Tôi bị hai em trai từ mặt vì nghĩ đã lấy mảnh đất của mẹ, đến ngày bà mất mới biết sự thật

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Mẹ cho tôi đứng tên mảnh đất nhỏ, hai em trai cho rằng tôi đã lấy phần tài sản của mẹ cho riêng mình. Suốt nhiều năm, tôi không giải thích, cho đến ngày mẹ mất, khi ba quyển sổ tiết kiệm được đặt trước mặt hai em, mọi chuyện mới được sáng tỏ.

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