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Tâm sự

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp

Thứ năm, 07:16 25/06/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
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GĐXH - Mang theo hơn 3,5 tỷ đồng lên thành phố sống cùng con gái, ông nhiều lần chạnh lòng khi ngày nào cũng ăn bắp cải.

Tuổi già mang tiền tiết kiệm lên ở cùng con gái

Ở tuổi 68, ông Triệu quyết định rời quê lên thành phố sống cùng gia đình con gái. 

Sau nhiều năm làm việc và tích cóp, ông mang theo khoản tiền tiết kiệm khoảng 1 triệu tệ (tương đương hơn 3,8 tỷ đồng) với suy nghĩ vừa có thể phụ giúp con cháu, vừa được tận hưởng những năm tháng tuổi già bên người thân.

Ông tin rằng cuộc sống nơi thành phố sẽ nhộn nhịp và đủ đầy hơn. Thế nhưng, những gì diễn ra trong ngôi nhà của con gái lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của ông.

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp - Ảnh 1.

Khi mọi người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, những khoảng cách giữa các thế hệ sẽ dần được xóa nhòa. Ảnh minh họa

Những bữa cơm đạm bạc khiến ông không khỏi trăn trở

Dù sống trong một căn hộ khang trang, gia đình con gái ông lại duy trì lối sinh hoạt vô cùng tiết kiệm. Trên bàn ăn mỗi ngày chỉ xuất hiện những món đơn giản như bắp cải luộc, canh trứng hay đậu phụ.

Ông Triệu nhiều lần cảm thấy khó hiểu. Với điều kiện sống ở thành phố, ông nghĩ con gái và con rể hẳn phải có thu nhập ổn định hơn mức này.

Lo lắng cho cuộc sống của các con, ông từng chủ động đề nghị đưa khoản tiền tiết kiệm của mình để hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, cả con gái lẫn con rể đều từ chối.

Con rể ông nhẹ nhàng nói rằng gia đình vẫn xoay xở được và mong ông giữ tiền để dưỡng già. Nghe vậy, ông không ép buộc thêm mà chọn cách âm thầm quan sát.

Câu nói của cháu gái vô tình hé lộ một bí mật

Mọi chuyện thay đổi trong một bữa cơm gia đình.

Khi cả nhà đang ăn tối, cháu gái bất ngờ hồn nhiên nói: "Đợi ông ngoại về quê rồi, nhà mình sẽ ăn hải sản nhé!". Câu nói trẻ con ấy khiến ông Triệu sững người.

Ông bắt đầu suy nghĩ liệu sự xuất hiện của mình có khiến chi phí sinh hoạt của gia đình tăng lên, buộc các con phải thắt chặt chi tiêu hơn trước hay không.

Cảm giác áy náy ngày một lớn dần trong lòng người cha già.

Sự thật phía sau cuộc sống tiết kiệm của gia đình con gái

Ngày hôm sau, ông Triệu đi chợ mua thịt cá và tự tay chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ hơn cho cả nhà.

Không khí gia đình trở nên vui vẻ, đầm ấm. Thế nhưng, ông vẫn chưa thôi băn khoăn về lý do khiến các con sống quá tiết kiệm.

Cho đến một lần tình cờ trò chuyện với hàng xóm, ông mới biết con gái mình vừa được thăng chức và tăng lương.

Thông tin này càng khiến ông khó hiểu. Nếu kinh tế không gặp khó khăn, tại sao gia đình vẫn phải dè sẻn trong từng bữa ăn?

Không muốn tiếp tục suy đoán, ông quyết định hỏi thẳng con gái. Trước câu hỏi của cha, người con gái cuối cùng cũng bật khóc và nói ra sự thật.

Cha mẹ thắt lưng buộc bụng để đầu tư cho tương lai của con

Con gái ông Triệu cho biết gia đình không hề thiếu thốn đến mức không có tiền ăn uống.

Tuy nhiên, hai vợ chồng đang cố gắng dành dụm tối đa cho việc học của con gái. Chi phí học tập tại trường quốc tế ngày càng tăng, kéo theo nhiều khoản chi khác khiến họ phải tính toán rất kỹ.

Để đảm bảo tương lai cho con, cả hai tự đặt ra nguyên tắc tiết kiệm nghiêm ngặt, từ sinh hoạt hằng ngày cho đến những khoản chi tiêu nhỏ nhất.

Họ không kể cho ông Triệu biết những áp lực đó vì không muốn cha phải lo lắng khi tuổi đã cao.

Nghe những lời tâm sự ấy, ông Triệu vừa xúc động vừa nghẹn ngào. Ông hiểu rằng các con không giấu giếm vì thiếu tin tưởng, mà vì muốn bảo vệ ông khỏi những gánh nặng cuộc sống.

Khi sự sẻ chia giúp gia đình gắn kết hơn

Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh, ông Triệu quyết định dùng một phần tiền tiết kiệm của mình để cải thiện cuộc sống chung của cả gia đình.

Ông chủ động thay mới một số vật dụng trong nhà, sửa sang lại khu bếp và bổ sung những thiết bị cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày.

Ban đầu, con gái và con rể không muốn nhận sự hỗ trợ này. Tuy nhiên, trước sự chân thành của người cha, họ cuối cùng cũng đồng ý.

Từ đó, bầu không khí trong gia đình thay đổi tích cực hơn. Những bữa cơm không còn quá đạm bạc mà trở nên phong phú, ấm cúng hơn. Quan trọng nhất là mọi thành viên đã cởi mở chia sẻ với nhau về những khó khăn và dự định trong tương lai.

Câu chuyện của ông Triệu cho thấy trong mỗi gia đình, tiền bạc không đơn thuần là vấn đề chi tiêu hay tích lũy.

Đó còn là cách các thành viên thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương và sự quan tâm dành cho nhau. Khi mọi người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, những khoảng cách giữa các thế hệ sẽ dần được xóa nhòa.

Bởi đôi khi, điều người thân cần nhất không phải là những khoản tiền lớn, mà chính là sự thấu hiểu và đồng hành chân thành từ gia đình.

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp - Ảnh 2.Thiên vị con trai cả một đời, đến lúc tuổi già cha mẹ bị con gái từ chối phụng dưỡng

GĐXH - Việc cha mẹ thiên vị anh trai suốt nhiều năm khiến cô mang tâm lý bất mãn, kiên quyết từ chối phụng dưỡng khi cha mẹ tuổi già.

Theo Sohu

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