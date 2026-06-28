Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng

Chủ nhật, 07:00 28/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tiền bạc ở tuổi già không chỉ là "của để dành" mà còn là chỗ dựa cho cuộc sống và là phép thử đối với tình thân.

Qua hai câu chuyện của hai bà mẹ ngoài 75 tuổi, có thể thấy không tồn tại một công thức chung cho việc phân chia tài sản, nhưng có những nguyên tắc giúp tuổi già an tâm hơn và con cháu bớt mâu thuẫn.

Không có cách chia tiền nào hoàn hảo, chỉ có cách phù hợp với mỗi gia đình

"Nên phân bổ tài chính như thế nào khi về già?" là câu hỏi khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở. Người muốn chia đều để tránh điều tiếng, người lại muốn phân chia theo hoàn cảnh hoặc mức độ hiếu thuận của từng người con.

Trang Toutiao (Trung Quốc) từng chia sẻ hai câu chuyện của hai bà mẹ ở tuổi U80 với hai cách quản lý tài sản rất khác nhau. 

Dù lựa chọn không giống nhau, cả hai đều có chung mục tiêu là bảo đảm cuộc sống của bản thân và hạn chế tối đa những tranh chấp sau này giữa các con.

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng - Ảnh 1.

Thay vì chia đều, vợ chồng bác Phương quyết định chia tài sản thành bốn phần: người con trai cả nhận hai phần, hai người con còn lại mỗi người một phần. Ảnh minh họa

Người mẹ chia tài sản theo sự gắn bó và trách nhiệm của các con

Ở tuổi 79, bác Phương và chồng đều là giáo sư đã nghỉ hưu. Hai ông bà có ba người con đều trưởng thành, có học vấn cao và cuộc sống tương đối ổn định.

Sau khi các con lập gia đình, hai bác quyết định sống riêng, không phụ thuộc vào bất kỳ người con nào. Với họ, sự độc lập chính là nền tảng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thế hệ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chồng bác Phương trải qua một đợt bệnh tim nặng. Dù đã thuê người chăm sóc, người con trai cả vẫn xin nghỉ làm để ở cạnh bố suốt một tuần. 

Người con thứ hai chỉ ghé thăm cách ngày, còn cô con gái út chủ yếu gọi điện hỏi han vì bận chăm con nhỏ.

Chính trải nghiệm đó khiến hai ông bà nhìn nhận lại cách phân chia tài sản. Thay vì chia đều, họ quyết định chia tài sản thành bốn phần: người con trai cả nhận hai phần, hai người con còn lại mỗi người một phần.

Điều đáng chú ý là hai bác giải thích rõ lý do trong bản di chúc. Theo họ, sự minh bạch giúp các con hiểu quyết định của cha mẹ và giảm nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Cách làm này không hẳn đúng với mọi gia đình, nhưng phản ánh quan điểm rằng việc phân chia tài sản có thể dựa trên những đóng góp và trách nhiệm thực tế của từng người con, thay vì chỉ dựa vào nguyên tắc chia đều.

Người mẹ biến tiền tiết kiệm thành nguồn lợi lâu dài cho cả gia đình

Khác với bác Phương, bác Zhang, 76 tuổi, từng là bác sĩ sản khoa, lại lựa chọn cách quản lý tài sản theo hướng linh hoạt hơn.

Sau khi nghỉ hưu, bác vẫn tiếp tục làm việc thêm gần 10 năm nên tích lũy được một khoản tiền đáng kể.

Bác có ba cô con gái với hoàn cảnh rất khác nhau. Con gái cả làm ngân hàng, thường xuyên đưa cháu về thăm mẹ. Con gái thứ hai là mẹ đơn thân, công việc bận rộn nên nhiều lần nhờ mẹ chăm cháu. Con gái út kinh doanh nhưng vài năm gần đây gặp không ít khó khăn.

Thay vì chỉ gửi toàn bộ tiền vào ngân hàng, bác Zhang giữ một khoản dự phòng tại ngân hàng nơi con gái cả làm việc để sử dụng khi cần chăm sóc sức khỏe.

Phần còn lại, bác đầu tư vào hoạt động kinh doanh của con gái út. Điều kiện được đặt ra rất rõ ràng: lợi nhuận sẽ chia đều cho cả ba chị em, còn nếu kinh doanh thua lỗ thì con gái út phải hoàn trả đầy đủ cả vốn lẫn phần lợi tức đã cam kết để không ảnh hưởng đến quỹ dưỡng già của mẹ.

Việc phân chia quyền lợi, trách nhiệm và rủi ro được thống nhất từ đầu giúp mọi thành viên đều hiểu rõ vai trò của mình, đồng thời hạn chế những hiểu lầm về sau.

Tuổi già, điều quan trọng nhất là giữ lại "quỹ an toàn" cho chính mình

Qua hai câu chuyện, có thể thấy mỗi gia đình sẽ có một lựa chọn khác nhau. Có người ưu tiên chia theo mức độ chăm sóc của con cái, có người lựa chọn đầu tư để gia tăng giá trị tài sản.

Tuy nhiên, điểm chung của cả hai bà mẹ là không trao toàn bộ tài sản cho con khi bản thân vẫn còn sống. Họ đều giữ quyền chủ động đối với tài sản của mình và coi việc bảo đảm cuộc sống tuổi già là ưu tiên hàng đầu.

Đây cũng là nguyên tắc được nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị. Người cao tuổi nên dành riêng một khoản đủ chi trả sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và các tình huống khẩn cấp trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ hay chia tài sản cho con cháu.

Bên cạnh đó, việc trao đổi công khai với các thành viên trong gia đình về kế hoạch tài chính, đồng thời lập di chúc hoặc văn bản phân chia tài sản rõ ràng sẽ giúp hạn chế tranh chấp và giữ gìn sự hòa thuận giữa các thế hệ.

Suy cho cùng, tiền bạc ở tuổi già không chỉ là giá trị vật chất mà còn là công cụ để người lớn tuổi bảo vệ sự độc lập của mình. Khi cha mẹ đủ an tâm về tài chính, con cái cũng bớt gánh nặng, và tình thân sẽ có nhiều cơ hội được gìn giữ lâu dài hơn.

Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng - Ảnh 2.Tuổi già sướng hay khổ, nhìn 3 điều một người sau tuổi 60 nắm giữ là rõ

GĐXH - Bước sang tuổi 60, nhiều người nhận ra rằng điều quý giá nhất không còn là tiền bạc hay danh vọng, mà là những giá trị giúp cuộc sống trở nên bình an và ý nghĩa hơn.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Top 3 cung hoàng đạo nữ bộc trực, ngang bướng nhưng tình duyên cực vượng

Top 3 cung hoàng đạo nữ bộc trực, ngang bướng nhưng tình duyên cực vượng

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoa

4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoa

Trao hết 38 tỷ tiền bồi thường đất cho con trai, con gái gửi cuốn sổ khiến cha chết lặng

Trao hết 38 tỷ tiền bồi thường đất cho con trai, con gái gửi cuốn sổ khiến cha chết lặng

Từ nay đến cuối năm: 3 cung hoàng đạo được Thần Tài gọi tên, tiền vào như nước

Từ nay đến cuối năm: 3 cung hoàng đạo được Thần Tài gọi tên, tiền vào như nước

Cùng chuyên mục

Chồng tôi chưa bao giờ để tôi chi một đồng cho bố mẹ anh, đến bữa cơm ở nhà ngoại tôi mới hiểu lý do

Chồng tôi chưa bao giờ để tôi chi một đồng cho bố mẹ anh, đến bữa cơm ở nhà ngoại tôi mới hiểu lý do

Gia đình - 22 phút trước

Tôi đứng ngoài cửa bếp mà nghẹn cổ.

Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

Bé gái mếu máo vì chán nghỉ hè, đòi đi làm với bố, dân mạng đua nhau tuyển dụng

Nuôi dạy con - 47 phút trước

Xem clip bé gái mếu máo đòi đi làm vì nghỉ hè ở nhà đã chán còn hay bị bắt nạt, cư dân mạng bật cười, nhao nhao đòi tuyển dụng nhân sự nhí quá dễ thương này.

Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Không phải kiếm được thật nhiều tiền mới có thể nghỉ hưu sớm. Một cặp vợ chồng trẻ đã hiện thực hóa giấc mơ này bằng cách kiểm soát hai khoản chi.

Bỏ cả đời kiếm tiền xây biệt thự, cuối cùng tôi chỉ ước một mâm cơm có đủ các con

Bỏ cả đời kiếm tiền xây biệt thự, cuối cùng tôi chỉ ước một mâm cơm có đủ các con

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Về già, tôi mới nhận ra sống trong biệt thự mà thiếu tiếng cười và sự quan tâm thì cũng chỉ là những bức tường lạnh lẽo.

Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạc

Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạc

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Những người có tuổi nghỉ hưu hạnh phúc thường chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và không ngừng phát triển bản thân.

5 cung hoàng đạo nữ vừa thành công sự nghiệp vừa viên mãn hôn nhân

5 cung hoàng đạo nữ vừa thành công sự nghiệp vừa viên mãn hôn nhân

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Theo góc nhìn chiêm tinh, những cung hoàng đạo nữ dưới đây được cho là có khả năng dung hòa sự nghiệp và hôn nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đăng mâm cơm lên mạng, con dâu vô tình khiến mẹ chồng tổn thương

Đăng mâm cơm lên mạng, con dâu vô tình khiến mẹ chồng tổn thương

Gia đình - 1 ngày trước

Nhìn thấy mâm cơm do chính tay mình chuẩn bị chu đáo trở thành đề tài bình luận với những lời khiếm nhã trên mạng, tôi không khỏi chạnh lòng.

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Từng háo hức tham gia buổi họp lớp sau hơn 30 năm tốt nghiệp nhưng sau những gì phải chứng kiến khiến ông quyết định sẽ không tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.

4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày

4 bí quyết giúp tuổi hưu hạnh phúc hơn mỗi ngày

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là kết thúc những năm tháng làm việc mà còn là khởi đầu của một nhịp sống mới. Dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau nhưng vẫn có những điều giản dị giúp tuổi hưu trở nên bình yên và ý nghĩa hơn.

4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoa

4 con giáp nữ được chồng hết lòng hậu thuẫn giúp sự nghiệp thăng hoa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp nữ dưới đây may mắn khi có người chồng luôn tin tưởng, động viên và sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc để họ phát triển sự nghiệp.

Xem nhiều

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

U60 từ chối họp lớp lần 2 khi chứng kiến màn khoe giàu và định giá bạn bè dựa trên địa vị xã hội

Gia đình

GĐXH - Từng háo hức tham gia buổi họp lớp sau hơn 30 năm tốt nghiệp nhưng sau những gì phải chứng kiến khiến ông quyết định sẽ không tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Thâm cung bí sử
Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Người phụ nữ nhập viện sau khi bị chồng phát hiện chuyện ngoại tình

Chuyện vợ chồng
Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Thâm cung bí sử
Về già, có 3 khoản tiền càng chi càng dễ mất phúc, người khôn ngoan tuyệt đối tránh

Về già, có 3 khoản tiền càng chi càng dễ mất phúc, người khôn ngoan tuyệt đối tránh

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.