Bài học quản lý tiền tuổi già từ hai bà mẹ U80: Không phải chia đều mới là công bằng

Qua hai câu chuyện của hai bà mẹ ngoài 75 tuổi, có thể thấy không tồn tại một công thức chung cho việc phân chia tài sản, nhưng có những nguyên tắc giúp tuổi già an tâm hơn và con cháu bớt mâu thuẫn.

Không có cách chia tiền nào hoàn hảo, chỉ có cách phù hợp với mỗi gia đình

"Nên phân bổ tài chính như thế nào khi về già?" là câu hỏi khiến nhiều bậc cha mẹ trăn trở. Người muốn chia đều để tránh điều tiếng, người lại muốn phân chia theo hoàn cảnh hoặc mức độ hiếu thuận của từng người con.

Trang Toutiao (Trung Quốc) từng chia sẻ hai câu chuyện của hai bà mẹ ở tuổi U80 với hai cách quản lý tài sản rất khác nhau.

Dù lựa chọn không giống nhau, cả hai đều có chung mục tiêu là bảo đảm cuộc sống của bản thân và hạn chế tối đa những tranh chấp sau này giữa các con.

Thay vì chia đều, vợ chồng bác Phương quyết định chia tài sản thành bốn phần: người con trai cả nhận hai phần, hai người con còn lại mỗi người một phần. Ảnh minh họa



Người mẹ chia tài sản theo sự gắn bó và trách nhiệm của các con

Ở tuổi 79, bác Phương và chồng đều là giáo sư đã nghỉ hưu. Hai ông bà có ba người con đều trưởng thành, có học vấn cao và cuộc sống tương đối ổn định.

Sau khi các con lập gia đình, hai bác quyết định sống riêng, không phụ thuộc vào bất kỳ người con nào. Với họ, sự độc lập chính là nền tảng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa các thế hệ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi chồng bác Phương trải qua một đợt bệnh tim nặng. Dù đã thuê người chăm sóc, người con trai cả vẫn xin nghỉ làm để ở cạnh bố suốt một tuần.

Người con thứ hai chỉ ghé thăm cách ngày, còn cô con gái út chủ yếu gọi điện hỏi han vì bận chăm con nhỏ.

Chính trải nghiệm đó khiến hai ông bà nhìn nhận lại cách phân chia tài sản. Thay vì chia đều, họ quyết định chia tài sản thành bốn phần: người con trai cả nhận hai phần, hai người con còn lại mỗi người một phần.

Điều đáng chú ý là hai bác giải thích rõ lý do trong bản di chúc. Theo họ, sự minh bạch giúp các con hiểu quyết định của cha mẹ và giảm nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Cách làm này không hẳn đúng với mọi gia đình, nhưng phản ánh quan điểm rằng việc phân chia tài sản có thể dựa trên những đóng góp và trách nhiệm thực tế của từng người con, thay vì chỉ dựa vào nguyên tắc chia đều.

Người mẹ biến tiền tiết kiệm thành nguồn lợi lâu dài cho cả gia đình

Khác với bác Phương, bác Zhang, 76 tuổi, từng là bác sĩ sản khoa, lại lựa chọn cách quản lý tài sản theo hướng linh hoạt hơn.

Sau khi nghỉ hưu, bác vẫn tiếp tục làm việc thêm gần 10 năm nên tích lũy được một khoản tiền đáng kể.

Bác có ba cô con gái với hoàn cảnh rất khác nhau. Con gái cả làm ngân hàng, thường xuyên đưa cháu về thăm mẹ. Con gái thứ hai là mẹ đơn thân, công việc bận rộn nên nhiều lần nhờ mẹ chăm cháu. Con gái út kinh doanh nhưng vài năm gần đây gặp không ít khó khăn.

Thay vì chỉ gửi toàn bộ tiền vào ngân hàng, bác Zhang giữ một khoản dự phòng tại ngân hàng nơi con gái cả làm việc để sử dụng khi cần chăm sóc sức khỏe.

Phần còn lại, bác đầu tư vào hoạt động kinh doanh của con gái út. Điều kiện được đặt ra rất rõ ràng: lợi nhuận sẽ chia đều cho cả ba chị em, còn nếu kinh doanh thua lỗ thì con gái út phải hoàn trả đầy đủ cả vốn lẫn phần lợi tức đã cam kết để không ảnh hưởng đến quỹ dưỡng già của mẹ.

Việc phân chia quyền lợi, trách nhiệm và rủi ro được thống nhất từ đầu giúp mọi thành viên đều hiểu rõ vai trò của mình, đồng thời hạn chế những hiểu lầm về sau.

Tuổi già, điều quan trọng nhất là giữ lại "quỹ an toàn" cho chính mình

Qua hai câu chuyện, có thể thấy mỗi gia đình sẽ có một lựa chọn khác nhau. Có người ưu tiên chia theo mức độ chăm sóc của con cái, có người lựa chọn đầu tư để gia tăng giá trị tài sản.

Tuy nhiên, điểm chung của cả hai bà mẹ là không trao toàn bộ tài sản cho con khi bản thân vẫn còn sống. Họ đều giữ quyền chủ động đối với tài sản của mình và coi việc bảo đảm cuộc sống tuổi già là ưu tiên hàng đầu.

Đây cũng là nguyên tắc được nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị. Người cao tuổi nên dành riêng một khoản đủ chi trả sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và các tình huống khẩn cấp trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ hay chia tài sản cho con cháu.

Bên cạnh đó, việc trao đổi công khai với các thành viên trong gia đình về kế hoạch tài chính, đồng thời lập di chúc hoặc văn bản phân chia tài sản rõ ràng sẽ giúp hạn chế tranh chấp và giữ gìn sự hòa thuận giữa các thế hệ.

Suy cho cùng, tiền bạc ở tuổi già không chỉ là giá trị vật chất mà còn là công cụ để người lớn tuổi bảo vệ sự độc lập của mình. Khi cha mẹ đủ an tâm về tài chính, con cái cũng bớt gánh nặng, và tình thân sẽ có nhiều cơ hội được gìn giữ lâu dài hơn.