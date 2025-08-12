Mới nhất
Tâm sự

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Thứ ba, 19:15 12/08/2025 | Tâm sú
GĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.

Câu chuyện về bài học tuổi già của bà Lý Xuân Phương chia sẻ trên Toutiao:

Tuổi già phải có tài sản phòng thân

Ở tuổi 67, bà Lý Xuân Phương (Trung Quốc) vẫn luôn tin rằng, tài sản của cha mẹ sớm muộn cũng sẽ để lại cho con. Thế nên, nếu con trai hỏi về khoản tiết kiệm, bà chẳng bao giờ giấu giếm.

Nhưng chồng bà thì ngược lại, ông luôn "giả nghèo" trước mặt con, thậm chí đến bà cũng không biết ông có bao nhiêu tiền.

"Nếu con biết, nó sẽ dựa dẫm, không tự lập làm ăn. Quan trọng là tiền phòng thân để mình sống an yên những năm cuối đời" – ông thường nhắc vợ.

Dù chồng căn dặn, bà Lý vẫn lén giúp con trả nợ thế chấp nhà. Họ không ít lần cãi vã về tiền bạc, nhưng tình yêu và sự quan tâm dành cho con vẫn nguyên vẹn.

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ - Ảnh 1.

Trước khi qua đời, ông Lý căn dặn vợ, số tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,6 tỷ đồng) nhất định không được nói cho ai biết, giữ nó để dưỡng già. Ảnh minh họa

Lời dặn trước lúc lâm chung cứu vãn cuộc đời vợ

Rồi hai năm trước, ông Lý lên cơn đau tim, phải nhập viện. Trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, ông nắm tay vợ, nắm lấy tay vợ, dặn dò vị trí để sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng.

Người đàn ông này nói bà Lý có thể tùy ý sử dụng khoảng 100.000 NDT (khoảng 365 triệu đồng) trong thẻ ngân hàng, có thể cho con trai, nhưng số tiền tiết kiệm 400.000 NDT (1,6 tỷ đồng) nhất định không nói cho ai biết, giữ nó để dưỡng già. Thấy chồng đang trong thời điểm nguy kịch, bà Lý nghẹn ngào gật đầu.

Ít lâu sau ông mất, con trai hỏi thẳng: "Bố để lại bao nhiêu tiền?". Câu hỏi khiến bà do dự. Muốn giúp con, nhưng lời chồng dặn vẫn văng vẳng.

Cuối cùng, bà chỉ đưa thẻ ngân hàng và nói: "Ngoài ra mẹ không biết gì hơn".

Một thời gian sau, con trai đón bà lên thành phố sống chung. Bà ngỡ đó là báo hiếu, nhưng thực chất là để bà trông cháu và quán xuyến việc nhà.

Con trai nhiều lần dò hỏi khoản tiền còn lại, muốn có vốn đầu tư kinh doanh. Cảm thấy áp lực và nhận ra con đang dựa dẫm, bà quyết định xách vali về quê sau một năm.

"Con đã trưởng thành, đến lúc tự lo cho gia đình. Nếu con dựa vào mẹ, sau này con cái cũng sẽ dựa vào con, liệu con có vui không?", bà nói thẳng.

Tuổi già, tự tại nhất là không lệ thuộc vào ai

Khoảnh khắc bước lên xe, bà nhận ra lời dặn của chồng là vô cùng đúng đắn. Nhờ khoản tiền phòng thân, bà có quyền chọn cách sống, hoặc về quê an nhàn hoặc vào viện dưỡng lão khi cần.

Cuối cùng, bà chọn quay lại ngôi nhà cũ, sống tự tại, không phụ thuộc vào ai.

Từ đó, bà Lý thấm thía một điều: Con cái có hiếu hay không là chuyện khác, điều quan trọng nhất ở tuổi già là giữ được tiền để tự lo cho mình.

Con trai sau này cũng hiểu ra, đi làm công ăn lương và vẫn gửi tiền đều đặn về cho mẹ. Bà cất riêng khoản này, vẫn giữ nguyên nguyên tắc: con phải tự lập trước, tài sản để lại sau.

Tuổi già, cần chuẩn bị những gì để không phụ thuộc con cái

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ - Ảnh 2.

Chúng ta cần phải ưu tiên những tiện nghi khi về già để đảm bảo rằng mình có thể tự chủ về tài chính sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa

Đừng cho đi tiền bạc, tài sản khi mình còn sống

Nhiều ông bố bà mẹ cố gắng thu xếp và phân phát mọi thứ trước khi chuyển đến sống cùng con cái, nhưng đó là cách họ hướng đến một tương lai không chắc chắn. Không ai có thể đảm bảo rằng con cái sẽ chăm sóc họ vô điều kiện.

Chúng ta cần phải ưu tiên những tiện nghi khi về già để đảm bảo rằng mình có thể tự chủ về tài chính sau khi nghỉ hưu.

Nếu bạn sở hữu một ngôi nhà, hãy tiếp tục giữ nó và sống ở đó càng lâu càng tốt. Hãy duy trì bộ não khỏe mạnh, tỉnh táo để quản lý chi phí hàng ngày của bạn. Thay vì tiêu đến đồng tiền cuối cùng cho con cái, hãy để dành tiền cho chính mình.

Tìm mục đích sống

Cần phải nhìn vào thực tế rằng giai đoạn cuộc đời của bạn và giai đoạn cuộc đời của con bạn đang ở những ngã rẽ khác nhau.

Là một người đã nghỉ hưu, bạn có tất cả thời gian; trách nhiệm đối với người khác chỉ nên hạn chế; và bạn có thể an tâm với số tiền của mình cho phần đời còn lại.

Con cái của bạn có sự nghiệp để theo đuổi, con cái để nuôi dưỡng và cơ thể khỏe mạnh để nỗ lực và tự xây dựng cuộc sống riêng. Đừng phụ thuộc vào con cái về thời gian, tình cảm cũng như nguồn lực.

Bởi điều đó có thể khiến con cái kiệt sức và tạo ra sự oán giận, trách móc đối với cha mẹ. Thay vào đó, hãy dựa vào những người bạn cùng chí hướng với mình và tìm ra mục đích nào đó để hướng ngoại.

Cởi mở với con

Giả sử rằng mối quan hệ giữa bạn và con cái là thân tình, con bạn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong những lúc khó khăn miễn là bạn có thể chăm sóc những công việc thường ngày của mình mà không đòi hỏi thời gian của chúng, thì bạn vẫn nên nói chuyện với chúng về nỗi sợ hãi và lo lắng của bạn.

Đồng thời, yêu cầu chúng cam kết giúp đỡ những tình huống thực sự khó khăn mà bạn không thể giải quyết một mình.

Chúng có thể dễ dàng thuê hoặc trả tiền cho các dịch vụ hỗ trợ, người phục vụ, giúp việc gia đình, v.v. Điều này giúp chúng chủ động phân bổ nguồn lực cho nhu cầu cụ thể của bạn.

Đừng phung phí tiền

Người lớn tuổi đôi khi hay mua cho con cháu những món đồ không cần thiết và chúng không dùng đến.

Trong thời đại ngày nay, quần áo, đồ trang sức, đồ gia dụng đều được lựa chọn theo sở thích cá nhân. Do đó, việc mua một thứ gì đó cho con cái hoặc gia đình của chúng chỉ khiến chúng bực bội vì không muốn sử dụng.

Từ bỏ sự cố chấp

Trong cuộc sống hiện đại, một cá nhân không dễ dàng điều chỉnh lối sống của mình vì người khác. Tất cả chúng ta đều có những sở thích, thói quen và niềm đam mê của riêng mình. Điều này đúng với cả người già, người trưởng thành và trẻ nhỏ.

Ý tưởng chung sống trong một gia đình nhiều thế hệ đòi hỏi sự nhất quán của tất cả các thành viên và chúng ta rất khó để có thể thực hiện điều đó một cách bền vững.

Thay vì cố chấp chung sống và oán giận lẫn nhau, tốt nhất hãy lên kế hoạch và chu cấp cho cuộc sống độc lập đồng thời giữ cho các mối quan hệ trở nên dễ chịu và thân thiện.

Tuổi già kiệt quệ của cụ ông 70 tuổi vì con cháu "gặm nhấm" không buôngTuổi già kiệt quệ của cụ ông 70 tuổi vì con cháu 'gặm nhấm' không buông

GĐXH - Nửa sau cuộc đời, lẽ ra là khoảng thời gian hưởng thụ an nhàn bên gia đình, nhưng với ông Lưu, tuổi già là chuỗi ngày bận rộn, vất vả và kiệt quệ vì con cháu.

Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra "điều kiện"Bài học đắt giá: Tôi đưa hết lương hưu cho con trai, đến khi đòi lại thì bị ra 'điều kiện'

GĐXH - Suốt nhiều năm, tôi tin rằng hy sinh tất cả cho con là điều đúng đắn. Nhưng chỉ một lần vào viện thăm bạn ốm, tôi mới nhận ra: giữ chặt lương hưu mới là cách bảo vệ tuổi già của mình.

Bách Hợp (t/h)
